Combinata nordica a Beijing 2022 – Tutti i risultati, i momenti top e i record

La combinata nordica è progettata per creare finali entusiasmanti con due diversi sport che si combinano, portando al massimo l'adrenalina. La competizione di Beijing 2022 ha portato con sé la giusta dose di vittorie a sorpresa, percorsi difficili e ritorni avvincenti.

il norvegese Joergen Graabak si è ripreso dalla delusione di PyeongChang 2018 rivendicando il titolo nel trampolino lungo individuale/10km Gundersen vinto a Sochi 2014. Il trentenne Graabak ha anche ottenuto il successo nel trampolino normale portando a 6 il suo bottino di medaglie Olimpiche.

Vinzenz Geiger ha preso alla perfezione i tempi nella sua gara, effettuando una rimonta finale che lo ha portato al suo primo oro individuale nella Combinata nordica. il ventiquattrenne ha scombinato le carte in tavola vincendo la medaglia d'oro nel trampolino normale, prendendosi così il suo secondo titolo dopo quello nell'evento a squadre a PyeongChang 2018.

La gara di Graabak è arrivata a un punto decisivo assicurando alla Norvegia la vittoria nell'evento a squadre, iscrivendo il suo nome e quello del suo paese nel libro dei record.

I 3 momenti migliori

1- Graabak rivendica l'oro otto anni dopo

Il grandioso ritorno di Graabak sul podio del trampolino lungo, otto anni dopo il suo doppio oro a Sochi 2014, deriva da un insieme di circostanze.

Il favorito prima dei Giochi Jarl Magnus Riiber ha iniziato in testa la gara di sci di fondo un giorno dopo essere uscito dall'hotel dove ha trascorso la quarantena durante la guarigione dal COVID-19. Riiber guidava la gara e sembrava proiettato verso una vittoria entusiasmante prima di prendere una strada sbagliata dopo 2,5km di percorso.

Riiber si è girato ma non poteva più fare nulla contro l'ottimo finale di Graabak che ha superato i primi e ottenuto la vittoria in un coinvolgente sprint.

2- La vittoria del tedesco Vinzenz Geiger

Vinzenz Geiger è arrivato a Beijing 2022, desideroso di mettere le mani su una medaglia individuale dopo aver vinto l'oro nella competizione a squadre in Corea del Sud quattro anni fa.

Il tedesco ha superato anche le sue stesse aspettative trovando una marcia in più dopo aver iniziato la gara di fondo all'11° posto. Geiger ha fatto un epico giro finale trasformando un minuto e mezzo di ritardo in una prima medaglia d'oro.

3 - Una manciata di primati

Graabak ha coronato una spettacolare esibizione a Beijing 2022 assicurando alla Norvegia la terza medaglia d'oro da record nell'evento a squadre della Combinata nordica.

È entrato nei libri di storia, diventando il primo uomo a vincere quattro medaglie d'oro Olimpiche in questo sport aggiungendo il titolo a squadre a quello nel trampolino lungo ripetendo la sua impresa di Sochi 2014. È il secondo atleta a vincere medaglie in tutti e tre gli eventi di combinata nordica in una singola edizione dei Giochi.

La Germania è arrivata seconda nell'evento a squadre permettendo ad Eric Frenzel di conquistare la settima medaglia Olimpica in carriera equiparando il record dell'austriaco Felix Gottwald nella combinata nordica.

Le dichiarazioni

"Questo non è mai stato l'obiettivo, ma hai un sogno quando vieni alle Olimpiadi. Sapevo che si trattava di mantenere la concentrazione e fare il mio lavoro, quindi non ho pensato così tanto ai risultati, ho solo cercato di saltare bene e sciare bene. Aver ottenuto l'argento e ora l'oro mi rende davvero orgoglioso, sono felice, ed è un po' al di sopra delle mie aspettative".

Joergen Graabak, esprimendo la sua sorpresa nel vincere oro e argento negli eventi individuali.

"È irreale, non so come ci sono riuscito. Ho provato a spingere forte e gli sci erano davvero molto veloci. I miei assistenti hanno fatto un lavoro perfetto. Non immaginavo una medaglia. Una medaglia d'oro è pazzesca. Il successo della squadra (a PyeongChang 2018) è stato speciale, e anche oggi è speciale. Non pensavo di vincere e non ci posso credere".

Il campione individuale per la prima volta Vinzenz Geiger sul suo stupore nel vincere nel trampolino lungo

"È un errore sciocco e non è bello mostrare al mondo che sto perdendo una medaglia d'oro per quello. Ma in una giornata normale anche con quell'errore sarei rimasto in gara, sono un buon velocista e avrei lottato comunque per l'oro".

Jarl Magnus Riiber riflettendo sul suo costoso errore nella competizione del trampolino lungo il giorno dopo essere stato rilasciato dall'isolamento COVID-19.

Elenco di tutte le medaglie della Combinata nordica a Beijing 2022

Trampolino normale individuale/10 km:

Oro: Vinzenz Geiger (Germania)

Argento: Joergen Graabak (Norvegia)

Bronzo: Lukas Greiderer (Austria)

Trampolino lungo individuale / 10 km:

Gold: Joergen Graabak (Norvegia)

Argento: Jens Luraas Oftebro (Norvegia)

Bronzo: Watabe Akito (Giappone)

Trampolino lungo a squadre / Staffetta 4x5 km: