Chi è Stefania Constantini? Conosciamo meglio la protagonista Olimpica del curling italiano

L'impresa della coppia azzurra nel torneo di mixed doubles di Pechino 2022, è senza ombra di dubbio una grande storia Olimpica.

Stefania Constantini e Amos Mosaner regaleranno all'Italia la prima medaglia Olimpica della storia azzurra del curling, e dovranno vedersela con la coppia norvegese (sul ghiaccio e nella vita) composta da Kristin Skaslien and Magnus Nedregotten, alle 13.05 di martedì 8 febbraio.

Constantini è alla sua prima esperienza ai Giochi Invernali, mentre Mosaner ha fatto parte della squadra maschile che ha partecipato a PyeongChang 2018.

Ma chi è Stefania Constanini? Conosciamo meglio la donna che ha portato il curling nella storia dell'Italia.

LEGGI ANCHE: Amos Mosaner: da eroe di Plzen a colonna del curling azzurro

Devota al curling: allenamenti quotidiani in palestra al mattino presto

La 22enne è originaria di Cortina D'Ampezzo. Da quando un'amica delle elementari l'ha introdotta al curling, ad appena 8 anni, ne è rimasta folgorata. Dopo essersi diplomata ragioniera, si è presa un anno sabbatico per concentrarsi esclusivamente sul curling.

"Nel momento in cui ho iniziato a giocare a curling, si è accesa una scintilla", ha detto la 22enne a Fra Noi. “Ho iniziato ad appassionarmi sempre di più, e piano piano ho iniziato a lasciare andare tutte le altre attività per potermi dedicare totalmente a questo sport”.

LEGGI ANCHE: Curling, doppio misto: cresce l'attesa per la finalissima dell'Italia per l'oro nel doppio misto.

Riportando il curling sulla mappa italiana, nel momento perfetto

Constantini è di fatto l'unica donna a rappresentare l'Italia nel curling a Pechino 2022, in quanto la squadra femminile non è riuscita a qualificarsi nel torneo preolimpico di dicembre scorso.

Ma le sue esibizioni a Pechino arrivano al momento perfetto: la sua Cortina, insieme a Milano, ospiterà le prossime Olimpiadi invernali e Constantini sarà sicuramente una star e leader dell'emergente movimento del curling di casa dopo aver illuminato l'Ice Cube di Pechino 2022 con le sue prestazioni.

Prima di volare in Cina, aveva detto, sempre a Fra Noi: "Mi piacerebbe molto che il curling fosse rivalutato e rispettato in Italia in futuro".

Ed è esattamente quello che ha fatto.

Come vedere Stefania Constantini nella finale per la medaglia d'oro

Constantini e Mosaner hanno un appuntamento con la storia nella partita per la medaglia d'oro di doppio misto contro la Norvegia martedì 8 febbraio alle 13:05 ora italiana.

Come guardare la finale di doppio misto di curling di Pechino 2022

Per scoprire come seguire le finali di curling per le medaglie Olimpiche presso l'Ice Cube di Pechino 2022, fai clic qui.

QUI invece, trovi tutti gli aggiornamenti in tempo reale dei Giochi Invernali di Beijing 2022.