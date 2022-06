Chi è Paolo Banchero? La prima scelta di Orlando Magic nel Draft NBA 2022 

Non c'è alcun dubbio che Paolo Banchero abbia il talento per giocare a basket nell'élite mondiale dell'NBA, ma pochissimi analisti avrebbero previsto che il suo nome sarebbe stato la prima scelta nel Draft 2022.

Eppure è esattamente quello che è successo, quando gli Orlando Magic hanno selezionato il 19enne, ala grande, come prima scelta assoluta al Barclays Center di Brooklyn.

Banchero ha guidato i Blue Devils della Duke University della Atlantic Coast Conference (ACC) alle final four nel suo anno di college prima di diventare professionista, e di fatto si parlava di lui in una possibile top 3 della selezione.

Jabari Smith Jr, l'ala classe 2003 di Auburn, era il nome che circolava come favorito per la scelta numero uno. Alla fine si è trasformato nella terza, andando agli Houston Rockets.

Anche Chet Holmgren di Gonzaga sembrava potesse essere selezionato prima di Banchero, ma anche lui, colpo di scena, è stato la seconda scelta ed è andato agli Oklahoma City Thunder.

La prima scelta veniva così consegnata a Orlando: una stagione precedente chiusa con un record di 22-60, il secondo peggiore nella storia dell'NBA e per il secondo anno consecutivo fuori dai playoff, in quel campionato 2021-22 che ha dato la gloria a Stephen Curry e ai Golden State Warriors, oltre che il loro quarto titolo in otto anni.

I Magic hanno ritenuto che Banchero fosse l'uomo di cui avevano bisogno per la loro ricostruzione, nonostante non avessero svolto alcun allenamento con il giocatore prima del draft.

Paolo Banchero: genitori, radici e orgoglio italiano

Nato a Seattle, Washington, il 12 novembre 2002, Paolo Banchero è un italo-americano che ha ricevuto la cittadinanza italiana nel 2020 ed è stato selezionato per il roster dell'Italia per le qualificazioni all'EuroBasket 2022, facendogli dichiarare alla FIBA: "L'Italia mi ha dato una possibilità che non potevo rifiutare: giocare a livello senior."

Il bisnonno di Banchero era figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, dettaglio che gli dava i requisiti per la nazionale.

"Sono orgoglioso di indossare la maglia azzurra - ha aggiunto - non dimenticherò mai quando l'ho ricevuta per la prima volta. È incorniciata nella mia stanza. Sono fiero di giocare per l'Italia, e orgoglioso del patrimonio della mia famiglia".

Sua madre ha giocato a basket femminile professionistico in Europa e Taiwan con il suo nome da nubile, Rhonda Smith. È stata tra le fila della WNBA dei Sacramento Monarchs, ha giocato per Seattle Reign e Portland Power nell'American Basketball League (ABL) e ha rappresentato gli Stati Uniti a livello internazionale con sette anni in competizioni affiliate alla FIBA ​​in tutto il mondo.

In seguito è diventata allenatrice, vincendo una championship, episodio che rimane uno dei ricordi più belli del piccolo Paolo.

La reazione di Banchero alla scelta dei Magic

Paolo Banchero, ruolo: ala grande

La prima scelta di Banchero ha lasciato a bocca aperta molti fan della NBA e il giocatore stesso è sembrato sorpreso.

“Non so nemmeno cosa dire. Non posso credere a quello che è appena successo, onestamente", ha detto dopo essere stato selezionato.

"Ho intenzione di portare tutto quello che ho a Orlando."

Molto attivo nei social, l'italo-americano ha postato su Twitter una reazione sintetica al Draft 2022: "Orlando LETS WORK"

Il draft del 2022 è considerato una dei più talentuosi degli ultimi anni. Ecco le scelte del primo round.

Top 15 delle scelte del Draft NBA 2022 - first round

1) Paolo Banchero, PF, Orlando Magic

2) Chet Holmgren, C/PF, Oklahoma City Thunder

3) Jabari Smith Jr, PF, Houston Rockets

4) Keegan Murray, PF, Sacramento Kings

5) Jaden Ivey, SG, Detroit Pistons

6) Bennedict Mathurin, SF, Indiana Pacers

7) Shaedon Sharpe, SG, Portland Trail Blazers

8) Dyson Daniels, PG/SG, New Orleans Pelicans (dai Lakers)

9) Jeremy Sochan, PF, San Antonio Spurs

10) Johnny Davis, SG, Washington Wizards

11) Ousmane Dieng, SF, New York Knicks (ai Thunder via trade)

12) Jalen Williams, SG, Oklahoma City Thunder (dai Clippers)

13) Jalen Duren, C, Charlotte Hornets (via trade ai Pistons via Knicks)

14) Ochai Agbaji, SG, Cleveland Cavaliers

15) Mark Williams, C, Charlotte Hornets (dai Pelicans)