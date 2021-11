Cenerentole Olimpiche: Laurence Thoms, dal rafting allo sci alpino

Le Fiji, uno degli arcipelaghi più affascinanti del Sud Pacifico, sono una nazione che ha inviato atleti ai Giochi Olimpici dal 1956. I più grandi successi del paese dell’Oceania sono arrivati ​​nel rugby a sette, uno sport in cui le Fiji hanno vinto l'oro a Rio 2016 e a Tokyo 2020.

Tuttavia, nonostante il clima tropicale, non mancano gli appassionati di sport invernali. Il pioniere degli sport bianchi fu Rusiate Rogoyawa, la cui passione per lo sci nacque mentre studiava in Norvegia. A Calgary 1988 e Lillehammer 1994, ha gareggiato ai Giochi su invito speciale del Comitato Olimpico Internazionale.

La prima quota rappresentante le Fiji, selezionata per le Olimpiadi Invernali, è stata conquistata da Laurence Thoms, che non aveva mai pensato di intraprendere una carriera sportiva fino a quando un giornale locale non pubblicò un annuncio allettante.

Tutto ebbe inizio nel dicembre 1998, a una festa di compleanno. Tony Hauswirth, il festeggiato, era arrivato nelle Fiji dalla Svizzera, e cominciava a sentire la mancanza dello sci alpino. Nel bel mezzo della festa, Hauswirth fece una proposta ai suoi amici tutt’altro che prevedibile: "Perché non formiamo una squadra di sci per competere alle Olimpiadi?".

Durante l'anno, la temperatura media mensile delle Fiji non scende sotto i 26 gradi Celsius, un dato che rende comprensibile la ragione per cui, all'inizio, nessuno dei presenti prese sul serio l'idea. Eppure, poco tempo dopo, quella che inizialmente sembrava una battuta è diventata qualcosa di più.

Il Team Fiji posa con le sue medaglie d'oro dopo aver vinto nel rugby a sette a Tokyo 2020 Foto di 2021 Getty Images

Hauswirth si mise all'opera e pubblicò un annuncio su un giornale locale per trovare dei potenziali candidati. Per candidarsi, dovevano essere soddisfatti quattro requisiti:

Esperienza sugli sci

Cittadinanza delle Fiji

Età compresa tra 16 e 25 anni

Non temere il freddo

All'epoca, Thoms studiava in un college politecnico della Nuova Zelanda, un paese in cui la neve cade regolarmente. Diventò appassionato sport invernali all'età di 15 anni, con lo snowboard. Nel suo tempo libero, Thoms lavorava part-time come istruttore, insegnando rafting in estate e sciando in inverno.

L'annuncio pubblicato sul giornale aveva attirato l'attenzione della zia di Thoms, la quale chiamò immediatamente la madre del ragazzo, parlandole subito dell'opportunità unica di fare la storia. Fino a quel momento, 153 persone avevano risposto all'offerta e vennero preselezionate due donne e tre uomini.

Laurence Thoms a Salt Lake 2002

"Era così divertente. Cadevano tutti in continuazione", così ricorda l'allenatore Adi Bernasconi, in un'intervista al Midland Daily News. Ma quando hanno visto Thoms nella neve, nessuno rideva più: si trattava di un atleta per davvero e aveva dato prova di un vero talento. "A temperature di 20°C o inferiori, le persone nelle Fiji sono avvolte in maglie e giacche, ma io sono fuori in maglietta e pantaloncini!", si vantava Thoms in un'intervista con la BBC.

Per diversi anni Thoms si è allenato in Nuova Zelanda, Corea del Sud e Svizzera. L'esordiente sciatore alpino è rapidamente migliorato e ha conquistato i punti necessari per qualificarsi ai Giochi Olimpici Invernali del 2002 a Salt Lake City.

Thoms è andato al più grande evento sportivo del mondo in compagnia delle persone che hanno realizzato la sua favola. Dagli spalti, è stato supportato dall'autore dell'annuncio sul giornale, Hauswirth, e dall'australiano Phil Taylor, un sostenitore dell'idea di Hauswirth della prima ora, e in seguito alla guida della delegazione delle Fiji.

L'occasione era davvero speciale: Thoms è stato il primo atleta dell'intera regione del Pacifico a qualificarsi per i Giochi Olimpici Invernali per meriti atletici. Per essere uno che ha iniziato ad allenarsi seriamente solo un paio d'anni prima dei Giochi, la sua esibizione è stata più che ammirevole.

Lo sciatore non è riuscito a concludere lo slalom, ma ha chiuso davanti agli atleti ungheresi e sammarinesi nello slalom gigante. Se a questa lista aggiungiamo i 21 sciatori che non sono arrivati ​​al traguardo, Thoms entra di diritto nella categoria degli eroi. Arrivare al 55° posto potrebbe non essere l'ultimo sogno delle atlete e degli atleti Olimpici, ma provatelo a dire a chi viene dalla Fiji e riesce a prendere parte agli eventi di sci alpino, sull’Olimpo dello sport.