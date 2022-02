La nuova campionessa Olimpica Anna Shcherbakova "orgogliosa" per l'ingresso nell'elite tra un selfie e l'altro

Anna Shcherbakova è campionessa Olimpica di pattinaggio di figura da pochi giorni. Ma questo non le impedisce di chiedere un selfie ai grandi del suo sport quando li incrociava durante i Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.

"Nathan Chen, Yuzuru Hanyu, Jin Boyang, Gabriela Papadakis e Guillaume Cizeron... " risponde Shcherbakova quando le viene chiesto con chi ha scattato una foto di recente.

"Posso continuare così a lungo... Scatto ancora foto con loro; auguro loro buona fortuna prima della competizione o dico che ammiro le loro esibizioni".

La differenza adesso? Shcherbakova è una campionessa Olimpica, ma è comunque orgogliosa di ammirare ancora gli atleti che l'hanno ispirata a diventare la pattinatrice che è diventata.

"Ammiro ancora tanti atleti, ma probabilmente mi ci sto abituando un po'", ha ammesso la diciassettenne in un'intervista esclusiva a Olympics.com. "Ma ovviamente, mi sento un po' orgogliosa di essere con loro. Posso dire loro come mi sento, quanto ammiri qualcuno. Anche questo è molto importante per me e mi rende orgogliosa".

La lista di Shcherbakova continua: Uno Shoma, Kagiyama Yuma, le stelle americane della danza sul ghiaccio Madison Chock ed Evan Bates.

Un tempo pattinatrice che avrebbe "guardato tutti con gli occhi sbarrati", ora è una campionessa Olimpica che gli altri ammirano - come dimostra il suo telefono "esploso" dopo il trionfo nel singolare femminile di giovedì 17 febbraio.

Tra chi l'ha contattata c'è la campionessa Olimpica del 2018 Alina Zagitova, che le ha inviato un messaggio di congratulazioni - con la speranza che le due si possano vedere in un futuro non troppo lontano.

"Non l'ho ancora vista, ma mi ha scritto 'Congratulazioni'. Mi ha anche sostenuto anche prima delle gare, quindi [noi due] siamo buone amiche".

Anna Shcherbakova: una combattente dentro e fuori

Si è fatta una fama da combattente, che scava in profondità quando ne ha più bisogno e non tradisce quando la pressione è alta.

"Forse le persone dall'esterno possono vederlo meglio di me", ha detto quando le è stato chiesto se lei si considera una combattente. "Cerco solo di lavorare ogni giorno e in gara non voglio mostrare nulla di specifico... cerco di combinare un po' tutto, di mettere in mostra me stessa. E sono davvero felice di ricevere in cambio il supporto delle persone. È molto bello".

A 17 anni, voleva essere una spugna che assorbiva tutto ciò che la circondava mentre passava da una competizione all'altra. E il suo titolo mondiale nel 2021 è servito solo come ulteriore motivazione: come poteva migliorare ulteriormente per il palcoscenico olimpico?

"Penso che dopo ogni competizione, ci sia una sorta di crescita perché acquisisci esperienza", ha spiegato. "Dopo ogni competizione noti qualcosa di nuovo."

Eppure la Shcherbakova vorrebbe essere più paziente con se stessa in vista dei Mondiali del prossimo mese in Francia e oltre: vuole essere una "massimalista" - come si definisce lei stessa - continuando a imparare e imparare.

È il marchio tipico dei campioni che ammira così tanto: trovare quell'equilibrio nella ricerca della grandezza.

"Sto cercando di combattere un po' con me stessa in questo momento, perché tutte le persone commettono errori. E se voglio continuare, credo che a un certo punto dovrò affrontare questa cosa e non incolpare me stessa, non farmi mangiare da questa cosa", ha detto.

"Ho ancora tanto da imparare".