Campionato del mondo di taekwondo 2022: Alessio e Dell'Aquila numeri 1 a Guadalajara per l'assalto a Parigi 2024

I riflettori mondiali che si accenderanno a Guadalajara (Messico) dal 13 al 20 novembre, per il Campionato iridato di taekwondo 2022, troveranno ben due atleti italiani con un ruolo da protagonisti.

Simone Alessio, della categoria -80kg, e il campione di Tokyo 2020, Vito dell'Aquila - classe di peso -58kg - si presentano all'appuntamento più prestigioso del massimo circuito da numeri 1 del ranking internazionale.

Il terzo evento stagionale della serie World Taekwondo Grand Prix 2022 di Manchester, dello scorso 21-23 ottobre, è stato infatti cruciale per decretare i vertici delle categorie di peso, e con il bronzo di Dell'Aquila e l'argento di Alessio, i primi posti delle classi maschili dei -58kg e -80kg si sono tinti di azzurro.

Vito Dell'Aquila: rientro col botto e primo posto in classifica vista Guadalajara

Il campione Olimpico salentino, che il 3 novembre scorso ha compiuto 22 anni, si è reso protagonista di un ritorno di peso in occasione del GP di Manchester WT 2022: dopo aver mancato l'appuntamento della stessa serie a Parigi, in seguito a un infortunio che ne aveva già condizionato la prestazione nel GP di Roma della scorsa estate, Dell'Aquila in terra inglese si è rimesso al centro del tatami, ed è stato fermato solo in semifinale dal coreano Tae-joon Park.

Il risultato è stato degno della reputazione della prima medaglia italiana ai Giochi Olimpici della scorsa estate: medaglia di bronzo e comando del ranking, scavalcando il coreano Jun Jang, Campione del mondo in carica.

"È una grande soddisfazione, dopo il lungo infortunio che mi ha costretto a rallentare ad inizio anno non riuscendo a dare continuità al risultato positivo ottenuto a Tokyo. Ho lavorato tanto per recuperare e ritrovare la forma migliore oltre ad un ritmo gara che mi consentisse nuovamente di gareggiare alla pari con gli altri per contendermi le posizioni più importanti in gara. A Manchester è arrivato il riscatto che tanto aspettavo e il Mondiale alle porte è un’occasione unica per continuare questa striscia positiva conquistando punti importanti per Parigi 2024”, le parole di Vito Dell'Aquila alla FITA, in merito al sorpasso in classifica.

Simone Alessio dall'alto dei podi e del ranking 2022

Roma, Parigi, Manchester: tre podi su tre Grand Prix del 2022 per Simone Alessio, il Campione del mondo 2019 ed europeo in carica, nella categoria -80kg.

Nonostante si tratti di argento, la medaglia conquistata alla Regional Arena di Manchester, ha avuto un sapore agrodolce per il taekwondoka calabrese, fino a quel momento della stagione imbattuto sul tatami e fermato dalla sorprendente prestazione del sudcoreano Seo Geon-Woo, che si è messo al collo l'oro di categoria.

In Messico, si può stare certi che Alessio è atterrato più agguerrito che mai, motivato altresì dalla compagnia del connazionale Olimpionico ai vertici dei ranking mondiali: “Sono contento di non essere più solo in vetta al ranking mondiale e che i risultati ottenuti nel 2022 consentano all’Italia di presentarsi in Messico con due leader nelle classifiche mondiali”, ha dichiarato Alessio alla FITA.

Fiducia massima nella squadra e nel movimento azzurro, che fa da carburante alla fiamma agonistica dell'atleta di Catanzaro: "L'italia è ormai tra le cinque nazioni più forti del taekwondo mondiale. Al Mondiale junior, tutte le medaglie d'oro sono state conquistate da atleti dell'Asia, da dove viene quindi il taekwondo, ma l'unica medaglia d'oro europea è stata per l'Italia.

"Anche le ragazze ci stanno raggiungendo, con Mariastella Smiraglia, bronzo al Roma Grand Prix, e Giada Al Halwani, bronzo agli Europei di quest'anno.

"E se l'Italia conta nel panorama mondiale è un grazie alla Federazione, al presidente, al maestro Claudio Nolano e a tutto lo staff, che da Rio 2016 ha affrontato un cambio semplicemente pazzesco": così Alessio, in un'intervista esclusiva a Olympics.com dello scorso ottobre.

Simone Alessio con Vito Dell'Aquila al ritorno da Tokyo 2020 con la medaglia d'oro Olimpica (-58kg maschile) Foto di www.robditondo.com via FITA.it

Non solo. Al pari del terzo appuntamento del GP del 2022, il Campionato del Mondo di Guadalajara 2022 è una tappa cruciale per il #RoadToParis2024, con in palio punti preziosi per la qualificazione ai prossimi Giochi francesi.

E quando si tratta di Giochi Olimpici, Alessio, quinto classificato alle Olimpiadi del debutto nel 2021, è preso da un impeto che deve continuamente tenere a bada: "Penso all'esultanza insieme a tutti i miei familiari e a tutti gli amici e tutte le persone che mi verranno a vedere. Questo è il mio pensiero quando su Parigi 2024. Ogni tanto ci penso e mi vengono i brividi e mi dico 'aspetta, ancora non e' arrivato, fermiamoci andiamo con calma'".

