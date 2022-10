Campionati del mondo UCI 2022 di ciclismo su pista: programma, orari e big da tenere d'occhio

I Campionati del mondo di ciclismo su pista dell'UCI sono tornati! I migliori ciclisti del mondo arriveranno a St-Quentin-en-Yvelines, a ovest di Parigi, dal 12 al 16 ottobre per l'edizione 2022, la seconda di fila che si terrà in Francia.

Potremmo vedere in scena i nuovi campioni e campionesse del mondo nella sede che ospiterà il ciclismo su pista durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024: il Velodromo Nazionale, che ha ospitato anche i Campionati del mondo su pista del 2015.

Ci saranno in palio 22 titoli mondiali, 11 per gli uomini e altrettante per le donne. Anche se l'evento non contribuirà a guadagnare punti per la qualificazione a Parigi 2024, i ciclisti vorranno senza dubbio sfruttare al massimo l'opportunità di correre nel velodromo Olimpico in vista dei Giochi.

Corridori da tenere d'occhio ai Mondiali su pista 2022: gare di sprint maschili

Le nazioni europee sono note da tempo per la produzione di forti ciclisti su pista, ma negli ultimi anni Nicholas Paul di Trinidad e Tobago si è fatto spazio nelle gare di sprint. Sfortunatamente, il vincitore dei Giochi del Commonwealth ha subito un infortunio in allenamento durante la preparazione ai Campionati del mondo e non sarà presente in Francia.

L'olandese Harrie Lavreysen è campione Olimpico nella sprint e ha vinto anche i titoli mondiali in questa specialità e nel keirin a Roubaix, lo scorso anno. Attualmente in testa alle classifiche sprint e keirin dell'UCI maschile, servirà un po' di tempo per batterlo ora che Paul, il suo sfidante più vicino in termini di punti, è fuori dai giochi.

Gli olandesi sono anche campioni Olimpici e mondiali in carica nello sprint a squadre maschile, ma la Gran Bretagna spera che Jack Carlin - medaglia di bronzo nello sprint a Tokyo 2020 - possa guidare la squadra verso un'altra medaglia e magari sfidare i Paesi Bassi.

Sul fronte interno, Sébastien Vigier ha vinto due ori ai Campionati europei di Monaco 2022 in assenza dei migliori corridori olandesi e spera di dare spettacolo per il pubblico francese.

Cicliste da tenere d'occhio al Campionato del mondo di ciclismo su pista 2022: gare sprint femminili

La Germania ha fatto incetta di titoli sprint femminili ai recenti Campionati europei, proprio come l'anno scorso ai Campionati del mondo, e si preannuncia come una forza dominante anche a St-Quentin-en-Yvelines.

Le medaglie Olimpiche di Tokyo 2020 sono state distribuite equamente nelle gare di sprint femminile, tra Olanda, Canada e Cina che hanno conquistato l'oro nelle tre gare a cinque cerchi.

La campionessa Olimpica di sprint Kelsey Mitchell del Canada cercherà di sfidare la tedesca Emma Hinze nella sua gara preferita e potrebbe essere una minaccia anche nel keirin. Tuttavia, la Campionessa in carica Lea Sophie Friedrich sembra quasi imbattibile al momento.

Tuttavia, non si sa se le campionesse Olimpiche cinesi di sprint a squadre saranno all'altezza della situazione, dal momento che per gli atleti cinesi continuano le restrizioni di Covid su allenamenti e gare.

Corridori da tenere d'occhio: gare di resistenza maschili ai Mondiali di ciclismo su pista 2022

La Gran Bretagna è ancora una volta tra i favoriti e avrà Ethan Hayter - il campione in carica dell'omnium - alla guida della squadra. Hayter ha avuto un anno di successi su strada, arrivando quarto nella cronometro dei ampionati del mondo su strada e nono nella corsa su strada, oltre a vincere la classifica generale del Tour de Pologne. Ora torna in pista come corridore da tenere d'occhio.

I tifosi francesi si affideranno a Benjamin Thomas per fare il tifo in casa. Thomas è Campione del mondo in carica nella corsa a punti, un evento che ha vinto anche ai Campionati europei di Monaco.

L'Italia potrà contare su Elia Viviani e Filippo Ganna - quest'ultimo reduce dalla conquista del record dell'ora - rispettivamente nell'omnium e nell'inseguimento a squadre. Lo statunitense Ashton Lambie è il Campione in carica dell'inseguimento individuale, ma è un tedesco, Nicolas Heinrich, a guidare la classifica di quest'anno.

Cicliste da tenere d'occhio: gare di resistenza femminile al Campionato del mondo su pista 2022

Lotte Kopecky, argento mondiale su strada, potrebbe tornare in velodromo per il Belgio appena due settimane dopo il suo secondo posto a Wollongong. La 26enne è la Campionessa in carica nella corsa a punti, la Campionessa europea sia in quella che nella gara a eliminazione e anche la campionessa europea 2016 - proprio su questa pista - nella madison.

Le norvegesi Amalie Dideriksen e Julie Leth guidano la classifica mondiale della madison femminile e sarebbero le favoriten se non fosse per la squadra stellare della Gran Bretagna. Laura Kenny, cinque volte campionessa Olimpica, guida una squadra forte che può contare anche su Katie Archibald, Megan Barker e Neah Evans.

Inoltre, la statunitense Jennifer Valente è la campionessa Olimpica in carica dell'omnium e, come sempre, è difficile escludere gli olandesi da qualsiasi evento ciclistico.

Sede dei Campionati del Mondo UCI su pista 2022: il Velodromo Nazionale

I Mondiali tornano al Velodromo nazionale francese per la prima volta dal 2015. Progettato originariamente come parte della candidatura di Parigi per i Giochi Olimpici del 2012, sarà la sede ospitante del ciclismo su pista nel 2024.

La pista, costruita in legno secondo gli standard internazionali, è lunga 250 metri e larga 8. Fa parte del circuito nazionale francese di ciclismo. Fa parte del Centro nazionale francese di ciclismo, dove si trova anche una pista per BMX.

Calendario e programma dei Campionati del mondo su pista UCI 2022

Mercoledì 12 ottobre

13:30 Qualifiche dell'inseguimento a squadre femminile e maschile

Qualifiche dell'inseguimento a squadre femminile e maschile 18:00 Cerimonia di apertura

Cerimonia di apertura 18:30 Qualificazioni sprint a squadre femminili e maschili, finale della 10 km scratch femminile, 1° turno sprint a squadre femminili e maschili, 1° turno inseguimento a squadre maschile, finali sprint a squadre femminili e maschili

Giovedì 13 ottobre

14:00 Primo turno keirin maschile, cronometro di qualificazione sprint femminile, ripescaggi keirin maschile, sprint femminile 1/16, secondo turno keirin maschile, sprint femminile 1/8

Primo turno keirin maschile, cronometro di qualificazione sprint femminile, ripescaggi keirin maschile, sprint femminile 1/16, secondo turno keirin maschile, sprint femminile 1/8 18:30 Inseguimento a squadre femminile 1ª prova, quarti di finale sprint femminile 1ª prova, keirin maschile 3ª prova, finale dell'inseguimento a squadre maschile, quarti di finale sprint femminile 2ª prova, finale della gara a eliminazione femminile, quarti di finale sprint femminile 3ª prova se necessario, finale del keirin maschile 7ª-12ª prova, finale del keirin maschile, finale della 15 km scratch maschile, finale dell'inseguimento a squadre femminile

Venerdì 14 ottobre

14:30 Qualificazione della cronometro maschile di 1 km, gara scratch dell'omnium femminile, qualificazione dell'inseguimento individuale maschile, gara a tempo dell'omnium femminile

Qualificazione della cronometro maschile di 1 km, gara scratch dell'omnium femminile, qualificazione dell'inseguimento individuale maschile, gara a tempo dell'omnium femminile 18:30 Finale della 40 km a punti maschile, semifinale sprint femminile 1a gara, gara ad eliminazione dell'omnium femminile, semifinale sprint femminile 2a gara, finale della 1 km a cronometro maschile, semifinale sprint femminile 3a gara se richiesta, finale dell'inseguimento individuale maschile, finale sprint femminile 1a gara, finale omnium femminile a punti, finale sprint femminile 2a gara, finale sprint femminile 3a gara se richiesta

Sabato 15 ottobre

12:00 Qualificazione cronometro 500 m donne, qualificazione cronometro sprint uomini, gara omnium scratch uomini, sprint uomini 1/16, qualificazione inseguimento individuale donne, sprint uomini 1/8, gara omnium tempo uomini

Qualificazione cronometro 500 m donne, qualificazione cronometro sprint uomini, gara omnium scratch uomini, sprint uomini 1/16, qualificazione inseguimento individuale donne, sprint uomini 1/8, gara omnium tempo uomini 17:30 finale 500 m a cronometro donne, quarti di finale sprint uomini 1a gara, finale 30 km Madison donne, gara a eliminazione omnium uomini, quarti di finale sprint uomini 2a gara, finale inseguimento individuale donne, quarti di finale sprint uomini 3a gara se necessario, finale omnium uomini a punti

Domenica 16 ottobre