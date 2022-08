Campionati europei Monaco 2022 | Mini-guida e programma di atletica leggera, ciclismo, ginnastica e molto altro

I migliori atleti del "Vecchio Continente" saranno in azione dall'11 al 21 agosto, ai Campionati europei 2022 a Monaco di Baviera, in Germania.

Il campionato multisportivo si svolge quattro anni dopo l'edizione inaugurale co-ospitata da Berlino e Glasgow e presenta nove sport Olimpici (nel 2018 erano sette): Atletica, Beach Volley, Canoa Sprint, Ciclismo (Pista, MTB, BMX freestyle, Strada), Ginnastica (Artistica), Canottaggio, Arrampicata sportiva, Tennistavolo e Triathlon.

Diversi grandi nomi sono pronti a regalare spettacolo a Monaco di Baviera. Saranno presenti alcuni dei vincitori di medaglie d'oro a Tokyo 2020: il detentore del record mondiale di salto con l'asta Mondo Duplantis, la regina del salto in lungo Malaika Mihambo, le stelle del beach volley Anders Mol e Christian Sorum, il fenomeno dell'arrampicata sportiva Janja Garnbret, tra gli altri. Per l'Italia c'è grande attesa per Marcell Jacobs, di rientro dall'infortunio che gli ha fatto saltare il Mondiale, ma anche per Massimo Stano, che a Eugene è stato protagonista nella 35 km. Ci sarà anche Elena Vallortigara, fresca di bronzo mondiale nel salto in alto e l'Olimpionico collega di pedana Gimbo Tamberi, che sicuramente vorrà riscattare il quarto posto della rassegna iridata appena trascorsa.

Nella 11 giorni bavarese vedremo in azione circa 4.700 atleti, in rappresentanza di circa 50 nazioni, che gareggeranno per 177 titoli europei in un totale di 12 discipline.

I Campionati europei di Monaco 2022 saranno il più grande evento multisportivo in Germania da quando la capitale bavarese ha ospitato le Olimpiadi Estive del 1972, 50 anni fa.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire al meglio ogni sport durante gli 11 giorni di eventi ricchi di azione.

Campionati europei di Monaco 2022: Atletica leggera (15-21 agosto)

Per una settimana (15-21 agosto), i migliori atleti di atletica leggera d'Europa illumineranno l'Olympiastadion, con il centro città di Monaco che ospiterà anche la maratona e gli eventi di marcia.

Questa sarà la seconda volta che la città tedesca ospiterà i Campionati europei di atletica leggera dopo il 2002. E non mancherà sicuramente l'intrattenimento, grazie ai 1500 atleti che gareggeranno in 50 eventi da medaglia.

Da non perdere nell'atletica leggera:

Diversi atleti arriveranno a Monaco sulla scia dei Campionati mondiali di atletica leggera del 2022 a Eugene, nell'Oregon.

La stella del salto con l'asta svedese Mondo Duplantis punterà al massimo dopo il record del mondo ottenuto in America, mentre l'asso tedesco del salto in lungo Malaika Mihambo proverà a difendere il suo titolo europeo. Anche il francese Kevin Mayer ha confermato che gareggerà a Monaco dopo aver conquistato il suo secondo titolo mondiale di decathlon.

Dopo una vittoria a sorpresa sul campione Olimpico Jakob Ingebrigtsen, il neo campione del mondo sui 1500m Jake Whiteman della Gran Bretagna sarà certamente un atleta da tenere d'occhio negli 800m. La collega britannica Dina Asher-Smith, che ha vinto il bronzo nei 200m in Oregon, proverà a difendere i suoi titoli di staffetta nei 100, 200 e 4x100m. La medaglia d'argento Olimpica e mondiale Keely Hodgkinson parteciperà ai suoi primi Campionati Europei senior, negli 800 metri femminili.

Dopo le deludenti performance ai Campionati del mondo, diversi atleti cercheranno il riscatto a Monaco: tra cui i campioni Olimpici Marcell Jacobs (100m), Karsten Warholm (400m a ostacoli) e Gianmarco Tamberi (salto in alto).

Programma atletica agli Europei 2022 (50 eventi medaglia):

Gli orari sono locali: Monaco di Baviera, Germania (CEST, che corrisponde a GMT/UTC+2:00)

Lunedì 15 agosto

10:30 Finale femminile maratona

11:30 Finale maschile lancio del peso

20:38 Finale femminile lancio del peso

20:58 Finale maschile lancio del peso

21:48 Finale femminile 10000m

Martedì 16 agosto

08:30 Finale femminile marcia 35km

08:30 Finale maschile marcia 35km

20:27 Finale maschile salto in lungo

21:02 Finale femminile lancio del disco

21:08 Finale maschile 5000m

21:35 Finale maschile Decathlon 1500m

22:15 Finale maschile 100m

22:25 Finale femminile 100m

Mercoledì 17 agosto

20:00 Finale femminile salto con l'asta

20:15 Finale maschile salto triplo

21:05 Finale femminile lancio del martello

21:43 Finale maschile 400m

22:02 Finale femminile 400m

22:22 Finale maschile 110 ostacoli

Giovedì 18 agosto

20:05 Finale maschile salto in alto

20:10 Finale maschile lancio del martello

20:58 Finale femminile salto in lungo

21:05 Finale maschile 1500m

21:25 Finale femminile 5000m

21:55 Finale femminile Eptathlon 800m

Venerdì 19 agosto

20:20 Finale maschile lancio del disco

20:45 Finale femminile 1500m

20:55 Finale femminile salto triplo

21:00 Finale maschile 3000 siepi

21:20 Finale maschile 200m

21:45 Finale femminile 400m a ostacoli

22:00 Finale maschile 400m a ostacoli

22:22 Finale femminile 200m

Sabato 20 agosto

08:30 Finale maschile marcia 20km

10:15 Finale femminile marcia 20km

20:15 Finale maschile salto con l'asta

20:15 Finale femminile 800m

20:25 Finale femminile lancio del giavellotto

21:15 Finale maschile staffetta 4x400m

21:45 Finale femminile staffetta 4x400m

22:13 Finale femminile 3000 siepi

Domenica 21 agosto

19:05 Finale femminile salto in alto

19:40 Finale maschile 800m

19:50 Finale maschile lancio del giavellotto

20:00 Finale maschile 10000m

20:45 Finale femminile 100m a ostacoli

21:12 Finale maschile staffetta 4x100m

21:22 Finale femminile staffetta 4x100m

Programma soggetto a modifiche.

Consulta il programma completo di atletica leggera dei Campionati europei di Monaco 2022 QUI.

Campionati Europei di Monaco di Baviera 2022: Ginnastica artistica (11-14 agosto)

Il 34° Campionato europeo di Ginnastica Artistica femminile si svolgerà dall'11 al 14 agosto, mentre la 35° edizione della competizione maschile si terrà la settimana successiva dal 18 al 21 agosto, entrambi nell'ambito dell'evento multisportivo di Monaco 2022.

Un totale di 574 atleti di ginnastica artistica in rappresentanza di oltre 30 paesi delle categorie senior e junior saliranno sul palcoscenico dell'Olympiahalle di Monaco di Baviera, la stessa sede che ospitò le Olimpiadi estive del 1972. La competizione assegnerà i posti per i prossimi Campionati del mondo a Liverpool, nel Regno Unito (29 ottobre-6 novembre).

Osservati speciali nella ginnastica artistica

I migliori atleti di ginnastica si sfideranno per la gloria nelle discipline a squadre, all-around e apparatus. Le medaglie di bronzo a Tokyo 2020 Jennifer e Jessica Gadirova, oltre ad Alice Kinsella compongono una temibile delegazione britannica, che comprende anche il Campione del mondo 2019 nelle barre parallele Joe Fraser. Le medaglie d'oro del Mondiale 2021, Asia D’Amato e Nicola Bartolini, guidano la squadra italiana, insieme alla tre volte vincitrice della medaglia d'oro alle Olimpiadi Giovanili Giorgia Villa. Il campione israeliano Artem Dolgopyat e l'irlandese Rhys McClenaghan sono tra le altre stelle del torneo, che vedrà partecipare anche il veterano tedesco Marcel Nguyen per l'ultima volta nella sua carriera.

Programma ginnastica: (14 eventi medaglia)

Gli orari sono locali: Monaco di Baviera, Germania (CEST) (UTC+2:00)

Giovedì 11 agosto

10:00-19:55 Finale femminile individuale All-Around

Sabato 13 agosto

14:00-15:40 Finale femminile a squadre

Domenica 14 agosto

14:30-17:25 Finali femminili individuali attrezzi (volteggio, parallele asimmetriche, trave, corpo libero)

Giovedì 18 agosto

10:00-20:00 Finale maschile individuale All-Around

Sabato 19 agosto

14:45-17:15 Finale maschile a squadre

Domenica 21 agosto

13:45-17:25 Finali maschili individuali attrezzi (corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele, sbarra)

Campionati europei di Monaco 2022: Arrampicata sportiva (11-18 agosto)

Dall'11 al 18 agosto, quasi 300 climber provenienti da 26 nazioni si sfideranno nel cuore di Monaco di Baviera in otto eventi da medaglia. Per la prima volta, i Campionati europei di arrampicata sportiva si svolgeranno in quattro eventi: boulder, lead, speed e combinata boulder & lead, gara che sarà presente anche nei prossimi Giochi Olimpici estivi di Parigi 2024.

La competizione, che durerà otto giorni, vedrà i migliori d'Europa sfidarsi per il titolo continentale. La Germania ha una grande scena di climber e una comunità molto attiva, e si prevede che l'evento nella piazza iconica di Konigsplatz attirerà molte appassionati.

Stelle da guardare nell'arrampicata sportiva:

Da tenere d'occhio i campioni di Tokyo 2020 Janja Garnbret e Alberto Ginés e la medaglia di bronzo Jakob Schubert. Osservati speciali anche altri Olimpionici come Adam Ondra, Alex Megos e i fratelli Mawem, Bassa e Mickael. Nella gara di lead è impossibile non considerare la polacca Aleksandra Miroslaw, che finora ha avuto un'incredibile stagione 2022. La 28enne ha vinto le ultime tre edizioni della Coppa del mondo di lead e ha stabilito tre record mondiali consecutivi. La vedremo battere il primato di 6.53 secondi a Monaco?

Programma arrampicata: (8 eventi da medaglia)

Gli orari sono locali: Monaco di Baviera, Germania (CEST) (UTC+2:00)

Giovedì 11 agosto

10:00 Qualificazione Lead femminile

11:00 Qualificazione Boulder maschile

Venerdì 12 agosto

10:00 Qualificazione Lead maschile

11:00 Qualificazione Boulder femminile

Sabato 13 agosto

09:00 Semifinale Lead femminile

12:00 Semifinale Boulder maschile

16:00 Finale Lead femminile

17:30 Finale Boulder maschile

Domenica 14 agosto

09:00 Semifinale Boulder femminile

12:00 Semifinale Lead maschile

16:00 Finale Boulder femminile

18:45 Finale Lead maschile

Lunedì 15 agosto

12:30 Qualificazione Speed femminile

13:45 Qualificazione Speed maschile

15:30 Finale Speed femminile

15:45 Finale Speed maschile

Mercoledì 17 agosto

15:00 Finale Boulder & Lead femminile, gara Boulder

17:00 Finale Boulder & Lead femminile, gara Lead

Giovedì 18 agosto

15:00 Finale Boulder & Lead maschile, gara Boulder

17:00 Finale Boulder & Lead maschile, gara Lead

Il programma è soggetto a modifiche.

Il programma completo dei Campionati Europei di Monaco di Baviera 2022 di arrampicata sportiva è disponibile qui.

Campionati europei di Monaco 2022: Ciclismo (11-21 agosto)

Dall'11 al 21 agosto, a Monaco di Baviera si svolgeranno quattro eventi di ciclismo, con un totale di 770 atleti che gareggeranno in 30 eventi da medaglia.

Le discipline presenti nell'evento saranno ciclismo su pista, BMX freestyle, Mountain Bike Cross-Country (MTB) e ciclismo su strada.

Ciclismo su pista (11-16 agosto)

I Campionati europei su pista UEC 2022 sono la 12ª edizione dell'evento continentale e diversi medagliati Olimpici saranno in azione prima dei Campionati mondiali su pista UCI di Saint-Quentin-en-Yvelines, in Francia (12-16 ottobre).

Alla Messe Munchen si svolgeranno 11 eventi da medaglia per uomini e donne: sprint individuale, sprint a squadre, inseguimento a squadre, keirin, omnium, madison, cronometro di 1 km, inseguimento individuale, corsa a punti, scratch e gara a eliminazione.

Stelle da osservare nel ciclismo su pista:

Molti occhi a Monaco saranno puntati sulla cinque volte campionessa Olimpica Laura Kenny. La ciclista di maggior successo nella storia delle Olimpiadi cercherà di arricchire la sua collezione di titoli europei dopo aver vinto 14 ori dal 2010. Gareggerà per la Gran Bretagna pochi giorni dopo aver vinto altre medaglie per l'Inghilterra ai Giochi del Commonwealth. Nella gara maschile, il due volte campione di Tokyo 2020 Harrie Lavreysen è alla ricerca di altri riconoscimenti continentali per consolidare il dominio dei Paesi Bassi nelle discipline sprint.

Programma ciclismo: (22 eventi da medaglia)

Gli orari sono locali: Monaco di Baviera, Germania (CEST) (UTC+2:00)

Venerdì 12 agosto

16:30 Finale inseguimento a squadre femminile

16:45 Finale inseguimento a squadre maschile

17:19 Finale Sprint a squadre femminile

17:29 Finale Sprint a squadre maschile

17:47 Finale scratch femminile 10 km

18:15 Finale corsa a punti maschile 40 km

Sabato 13 agosto

17:58 Finale cronometro individuale femminile 500 m

18:22 Finale inseguimento individuale femminile

19:25 Finale inseguimento individuale maschile

19:46 Finale gara a eliminazione femminile

20:14 Finale scratch maschile 15 km

Domenica 14 agosto

19:11 Finale corsa a punti femminile 25 km

19:50: Sprint maschile - Gara 1

20:06 Finale gara a eliminazione maschile

20:28: Sprint maschile - Gara 2

20:44: Sprint maschile - Gara decisiva

Lunedì 15 agosto

16:41 Finale cronometro individuale maschile 1 km

17:25 Sprint femminile - Gara 1

18:01 Sprint femminile - Gara 2

18:09 Gara a punti Omnium femminile 20 km

18:41 Sprint femminile - Gara decisiva

18:45 Gara a punti Omnium maschile 25 km

Martedì 16 agosto

16:50 Finale Madison 30 km femminile

17:35 Finale Keirin femminile

17:53 Finale Keirin maschile

18:11 Finale Madison 50 km maschile

BMX Freestyle (11-13 agosto)

I 30 migliori freestyler europei di BMX maschili e femminili sono pronti a stupire non solo il pubblico, ma anche i giudici con i loro trick più difficili lungo l'impegnativo percorso costruito sul terreno dell'Olympiapark.

Stelle da guardare nella BMX Freestyle:

La svizzera Nikita Ducarroz e il francese Anthony Jeanjean sono i campioni in carica rispettivamente nella competizione femminile e maschile. A contendere loro il titolo saranno probabilmente i medagliati di Tokyo 2020 Charlotte Worthington e Declan Brooks del Team GB. Nella gara femminile, la favorita di casa sarà la medaglia d'argento mondiale 2018 Lara Lessman.

Programma: (2 eventi da medaglia)

Gli orari sono locali: Monaco di Baviera, Germania (CEST) (UTC+2:00)

Venerdì 12 agosto

15:15-16:15 Finale femminile Park

Sabato 13 agosto

19:00-20:00 Finale maschile Park

Mountain Bike Cross-Country (19-20 agosto)

L'élite del circuito europeo di MTB XCO pedalerà a tutta velocità attraverso l'iconico Parco Olimpico per inseguire il titolo continentale. Gli atleti e le atlete si sfideranno su un percorso unico di 4,27 km con giardini rocciosi, wallride e ponti. L'evento Elite maschile si svolge dal 1989 e ogni anno dal 1991, mentre la gara Elite femminile si svolge dal 1992. L'appuntamento rappresenta un buon test in vista dei Campionati mondiali UCI di MTB di Les Gets, in Francia (24-28 agosto).

Stelle da guardare nella MTB XCO:

Lo svizzero Lars Forster e la francese Pauline Ferrand-Prevot hanno vinto il titolo europeo lo scorso anno a Novi Sad, in Serbia, appena un paio di settimane dopo la competizione Olimpica in Giappone. Il britannico Tom Pidcock, medaglia d'oro a Tokyo 2020, e la stella svizzera Jolanda Neff, già quattro volte Campionessa europea, sono tra i protagonisti rispettivamente in campo maschile e femminile.

Programma: (2 eventi da medaglia):

Gli orari sono locali: Monaco di Baviera, Germania (CEST) (UTC+2:00)

Venerdì 19 agosto

17:00-18:40 Gara maschile

Sabato 20 agosto

12:00-13:40 Gara femminile

Ciclismo su strada (14, 17, 21 agosto)

I Campionati europei di ciclismo su strada si disputano per la categoria Elite dal 2016. L'Italia ha vinto gli ultimi quattro titoli maschili, mentre i Paesi Bassi hanno dominato la gara femminile su strada con cinque vittorie in sei edizioni. La gara maschile coprirà 209,5 km, partendo da Murnau am Staffelsee, proseguendo attraverso le pittoresche colline delle Alpi e terminando con cinque giri finali nel centro di Monaco. Il percorso femminile di 129,8 km condurrà le atlete oltre il lago Ammersee e il lago Starnberg e terminerà con un impegnativo circuito di 13 km. I Campioni d'Europa delle gare a cronometro femminile e maschile saranno incoronati a Furstenfeldbruck, partenza e arrivo di un percorso di 24 km con un dislivello di 180 metri.

Stelle da guardare nel ciclismo su strada:

Sonny Colbrelli non potrà difendere il titolo maschile elite di corsa su strada, conquistato a Trento lo scorso anno. L'italiano è in attesa di riprendere a gareggiare dopo aver subito un arresto cardiaco all'inizio della stagione. La Campionessa in carica delle donne, l'olandese Ellen van Dijk, dovrebbe essere ai nastri di partenza dopo la sua partecipazione al Tour de France Femmes. La Svizzera ha dominato l'ultima edizione della cronometro maschile e femminile rispettivamente con Stefan Kueng e Marlen Reusser.

Programma ciclismo su strada: (4 eventi da medaglia)

Gli orari sono locali: Monaco di Baviera, Germania (CEST) (UTC+2:00)

Domenica 14 agosto

10:15-15:30 Gara su strada maschile

Mercoledì 17 agosto

14:00-15:30 Cronometro individuale femminile

17:30-19:00 Cronometro individuale maschile

Domenica 21 agosto

11:30-15:00 Gara su strada maschile

Campionati europei di Monaco 2022: Triathlon (12-14 agosto)

In tre emozionanti giornate di gara, i migliori triatleti d'Europa si sfideranno in un testa a testa per essere incoronati Campioni del continente.

Dal 12 al 14 agosto, 228 atleti e atlete provenienti da 29 paesi si sfideranno in tre eventi da medaglia: triathlon individuale maschile, femminile, e staffetta mista. Le gare individuali sono triathlon standard su distanza "Olimpica". Inizieranno con 1.5 km di nuoto nell'Olympiasee, seguiti da una frazione in bicicletta di 40 km e da una corsa di 10 km attraverso l'Olympiapark.

La staffetta mista seguirà lo stesso format di Tokyo 2020 nel 2021, quando l'evento fece il suo debutto Olimpico. La gara prevede la partecipazione di quattro atleti per paese, due uomini e due donne. Ognuno di loro deve nuotare per 300 m, pedalare per 6.8 km e correre per 2 km prima di passare il testimone a un compagno di squadra. L'ordine è sempre donna-uomo-donna-uomo.

Tutte e tre le gare sono caratterizzate da circuiti adatti ai tifosi, il che significa che agli atleti e alle squadre non mancherà il sostegno del pubblico.

Stelle da guardare nel triathlon:

Nella gara femminile elite, la triatleta svizzera Julie Derron cercherà di difendere il titolo, mentre la seconda classificata del 2021, Annika Koch, proverà a sfruttare il supporto del pubblico di casa. Il francese Dorian Coninx cercherà di difendere il titolo nella gara maschile elite, mentre lo spagnolo Antonio Serrat punterà a migliorare la sua medaglia d'argento. I vincitori della medaglia d'argento e di bronzo del 2019, il portoghese Joao Pereira e il belga Jelle Geens, punteranno nuovamente al podio, come tre anni fa nei Paesi Bassi. Il campione Olimpico di Tokyo 2020 Kristian Blummenfelt e il due volte campione Olimpico Alistair Brownlee non sono nella lista di partenza.

La Francia è la favorita nella staffetta mista. I vincitori del bronzo Olimpico possono contare su tre dei quattro atleti che li hanno aiutati a salire sul podio a Tokyo: Croninx, Leonie Periault e Cassandre Beaugrand. I campioni Olimpici della Gran Bretagna avranno una squadra completamente diversa nella staffetta mista, con l'assenza dell'argento Olimpico femminile Georgia Taylor-Brown e dei medagliati Olimpici maschili Jonny Brownlee e Alex Yee.

Clicca qui per la lista di partenza completa delle gare elite maschili e femminili.

Programma: (3 eventi da medaglia)

Gli orari sono locali: Monaco di Baviera, Germania (CEST) (UTC+2:00)

Venerdì 12 agosto

17:15-19:25 Donne Elite

Sabato 13 agosto

16:10-18:00 Uomini Elite

Domenica 14 agosto

18:00-19:30 Staffetta Mista Elite

Campionati europei di Monaco 2022: Tennistavolo (13-21 agosto)

Dal 13 al 21 agosto i migliori giocatori di tennistavolo del continente si sfideranno nella storica Rudi-Sedlmayer-Halle, che ha ospitato le partite di basket alle Olimpiadi del 1972 ed è ora sede della squadra di basket dell'FC Bayern. In palio ci sono cinque titoli europei che vengono assegnati ogni due anni dal 1958: singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile e doppio misto.

Stelle da guardare nel tennistavolo:

Se la Cina e altri paesi asiatici hanno dominato le competizioni internazionali, la Germania e la Svezia sono stati i paesi leader in Europa. Due anni fa, a Varsavia, è stata una finale tutta tedesca sia nel singolare maschile che in quello femminile, con i veterani Timo Boll e Petrissa Solja che si sono aggiudicati il titolo dopo aver sconfitto rispettivamente Dimitrij Ovtcharov e Shan Xiaona. La Germania si è imposta anche nelle finali di doppio femminile (Solja-Saona) e misto (Nina Mittelham-Qiu Dang). In campo maschile, attenzione agli atleti svedesi con Mattias Falck, Kristian Karlsson e Truls Moregardh, che hanno conquistato rispettivamente l'oro nel doppio maschile e l'argento nel singolare agli ultimi Mondiali di tennistavolo ITTF di Houston, Stati Uniti.

Programma del tennistavolo (5 eventi da medaglia):

Gli orari sono locali: Monaco di Baviera, Germania (CEST) (UTC+2:00)

Lunedì 15 agosto

19:20-20:00 Finale Doppio Misto

Giovedì 18 agosto

18:10-19:00 Finale Doppio Maschile

19:00-19:40 Finale Doppio Femminile

Domenica 21 agosto

14:30-15:20 Finale Singolare Femminile

16:00-16:50 Finale Singolare Maschile

Campionati Europei di Monaco 2022: Beach Volley (15-21 agosto)

Dopo 12 anni di attesa, i Campionati europei di Beach Volley tornano in Germania. Sono ben 19 i paesi che si contenderanno i due titoli in palio.

Stelle da guardare nel beach volley:

I campioni Olimpici norvegesi Anders Mol e Christian Sorum cercheranno di aggiungere un altro capitolo alla loro impressionante storia.

Il duo spera di entrare nella storia e di conquistare il quinto titolo europeo consecutivo. Nel torneo femminile i tifosi locali saranno entusiasti di vedere in azione le beniamine di casa Svenja Muller e Cinja Tillman. Le tedesche sperano di aggiungere un'altra medaglia a quella di bronzo conquistata quest'anno ai Campionati mondiali 2022 a Roma. Da tenere d'occhio anche un'altra stella locale, Kira Walkenhorst. La medaglia d'oro Olimpica del 2016 sta mettendo a punto la madre di tutte le réentrée e gareggerà a livello internazionale per la prima volta in cinque anni dopo aver ricevuto una wild card.

Programma del beach volley: (2 eventi da medaglia)

Gli orari sono locali: Monaco di Baviera, Germania (CEST) (UTC+2:00)

Sabato 20 agosto

11:15-20:00 Sfida per il bronzo femminile, a seguire sfida per l'oro femminile

Domenica 21 agosto

11:15-19:00 Sfida per il bronzo maschile, a seguire sfida per l'oro maschile

Campionati Europei di Monaco 2022: Canoa (18-21 agosto)

Per la prima volta, il Centro Olimpico di Regata di Monaco ospiterà i Campionati europei di canoa sprint e di canottaggio. Con 41 medaglie in palio tra canoa e kayak, l'azione non mancherà.

Le stelle da guardare nella canoa sprint:

La stella portoghese della canoa sprint Fernando Pimenta cercherà di migliorare l'argento nel K1 1000m ottenuto agli ultimi Campionati Europei. Dovrà però affrontare l'agguerrita concorrenza del 25enne campione olimpico ungherese Balint Kopasz. Nella gara femminile è attesa anche la presenza della spagnola Teresa Portela. La quarantenne punta a Parigi 2024, che sarà la sua settima edizione dei Giochi, dopo essere salita sul podio di Tokyo 2020 nel 2021, vincendo l'argento. La polacca Anna Pulawska e l'ucraina Liudmyla Luzan sono altre due medagliate olimpiche da cui ci si aspetta una buona prestazione.

Programma della canoa sprint: (41 eventi da medaglia)

Gli orari sono locali: Monaco di Baviera, Germania (CEST) (UTC+2:00)

Venerdì 19 agosto

14:22 Finale A K4 1000m maschile

14:31 Finale A K2 1000m femminile

14:47 Finale A C2 1000m maschile

15:02 Finale A C1 500m femminile

15:16 Finale A K1 500m maschile

16:06 Finale A VL3 200m femminile

16:11 Finale A VL3 200m maschile

16:16 Finale A VL2 200m femminile

16:21 Finale A VL2 200m maschile

16:26 Finale A VL1 200m femminile

16:31 Finale A VL1 200m maschile

Sabato 20 agosto

12:51 Finale A C1 1000m maschile

13:00 Finale A K1 1000m maschile

13:16 Finale A K2 500m femminile

13:30 Finale A C2 500m femminile

13:45 Finale A K4 500m maschile

14:20 Finale A K1 200m femminile

14:28 Finale A C1 200m maschile

14:35 Finale A K2 200m maschile

15:52 Finale A C1 5000m maschile

16:25 Finale A K1 5000m maschile

17:05 Finale A K1 5000m femminile

17:45 Finale A C1 5000m femminile

Domenica 21 agosto

09:06 Finale A KL3 200m femminile

09:11 Finale A KL3 200m maschile

09:16 Finale A KL2 200m femminile

09:21 Finale A KL2 200m maschile

09:26 Finale A KL1 200m femminile

09:31 Finale A KL1 200m maschile

11:06 Finale A K1 1000m femminile

11:15 Finale A K2 1000m maschile

11:30 Finale A C1 500m maschile

11:44 Finale A C2 200m femminile

11:58 Finale A C2 200m maschile

12:12 Finale A K2 200m femminile

13:21 Finale A K1 500m femminile

13:29 Finale A C2 500m maschile

13:43 Finale A K2 500m maschile

13:57 Finale A C1 200m femminile

14:11 Finale A K1 200m maschile

14:26 Finale A K4 500m femminile

Campionati Europei di Monaco 2022: Canottaggio (11-14 agosto)

Il Centro Olimpico di Regata di Monaco ha una lunga e ricca storia di canottaggio. L'impianto, che sarà il campo di battaglia di quasi 700 atleti che gareggeranno in 24 eventi da medaglia, ha già ospitato la competizione ai Giochi Olimpici del 1972 e i Campionati Mondiali di Canottaggio nel 1981 e nel 2007. Il campo di gara, di standard olimpico, ha otto corsie e una lunghezza di 2.000 metri.

Stelle da guardare nel canottaggio:

Il pubblico di casa sarà ansioso di vedere in azione Oliver Zeidler. Il 25enne canottiere tedesco che gareggia nel singolo ha perso la finale A di Tokyo 2020 e punterà a riscattarsi nella sua città natale. I fratelli Sinkovic sono sempre un armo da tenere d'occhio, ora più che mai dopo un nuovo cambio di imbarcazione. Dopo aver vinto l'oro nel due di coppia a Rio 2016 e l'oro nel due con a Tokyo 2020, i croati Martin e Valent Sinkovic sono tornati a gareggiare nel due di coppia. Il duo detiene ancora il miglior tempo al mondo in questa imbarcazione, ma tutti gli occhi saranno puntati su di loro per vedere se riusciranno a tornare a primeggiare in questa classe che prevede equipaggi particolarmente agguerriti come quelli olandesi e britannici. I campioni olimpici in carica francesi Hugo Boucheron e Matthieu Androdias hanno deciso di non partecipare all'evento.

Pronostico aperto nel singolo femminile, vista l'assenza della campionessa europea in carica, la russa Hanna Prakatsen, e il ritiro della britannica Vicky Thornley. Ci sarà un'opportunità per l'austriaca Magdalena Lobnig e per la tedesca Alexandra Foester, campionessa mondiale Under 23 in carica.

Programma: (24 eventi da medaglia)

Gli orari sono locali: Monaco di Baviera, Germania (CEST) (UTC+2:00)

*PR (Para Canottaggio), LWT (Pesi Leggeri).

Sabato 13 agosto

10:55 PR1 Finale A Singolo U

11:09 PR1 Finale A Singolo D

11:29 LWT Finale A Quattro di Coppia U

11:44 Finale A Due Senza D

12:01 Finale A Due Senza U

12:16 Finale A Quattro Senza D

12:31 Finale A Quattro Senza U

12:47 Finale A Quattro di Coppia D

13:03 Finale A Quattro di Coppia U

13:19 Finale A Due di Coppia D

13:36 Finale A Otto U

Domenica 14 agosto

10:52 LWT Finale A Due Senza U

11:03 LWT Finale A Due Senza D

11:20 LWT Finale A SIngolo U

11:36 LWT Finale A Singolo D

11:52 PR2 Finale A Due di Coppia X

12:09 PR3 Finale A Quattro Con X

12:26 LWT Finale A Due di Coppia U

12:43 LWT Finale A Due di Coppia D

12:59 Finale A Due di Coppia U

13:14 LWT Finale A QUattro di Coppia D

13:30 Finale A Singolo D

13:48 Finale A Otto D

14:03 Finale A SIngolo U

Come guardare i Campionati Europei di Monaco di Baviera 2022

Per il programma completo e dettagliato dell'evento, consulta qui il sito web ufficiale. Si prega di notare che il programma è soggetto a modifiche.

L'evento sarà disponibile per la trasmissione televisiva e la copertura in diretta streaming in varie aree. Ulteriori dettagli sullo streaming sono disponibili sull'app Monaco 2022.

È inoltre possibile seguire tutta l'azione attraverso i nostri social media e su Olympics.com.