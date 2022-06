Campionati europei di ginnastica ritmica 2022: anteprima, programma e come seguire Baldassarri, Raffaeli e le Farfalle

Non è neanche passato un anno da quando la ginnasta israeliana Linoy Ashram è diventata la prima medaglia d'oro Olimpica femminile della sua nazione, e i Campionati europei di ginnastica ritmica si terranno proprio a Tel Aviv, in Israele, da mercoledì 15 a domenica 19 giugno.

Oltre 250 atlete provenienti da 39 nazioni diverse si sfideranno a Tel Aviv con in palio i titoli junior e senior, individuali e a squadre.

Con il ritiro di Ashram e l'assenza di atlete russe e bielorusse che hanno dominato la scena della ginnastica ritmica nel corso dei decenni, il Campionato europeo si presenta più che mai come una grande chance.

Ecco una panoramica dell'evento, con le stelle da tenere d'occhio, il programma e su come seguire l'evento.

Campionati europei di ginnastica ritmica 2022: le stelle da tenere d'occhio

Il 4 marzo, la Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG) ha annunciato che il suo Comitato Esecutivo ha tenuto una riunione d'emergenza in risposta alla "massiccia escalation dell'invasione militare russa in Ucraina". Durante la seduta, la FIG ha stabilito che "gli atleti e gli ufficiali di gara russi e bielorussi, compresi i giudici, non sono autorizzati a partecipare a competizioni FIG o a competizioni sanzionate dalla FIG dal 7 marzo 2022 fino a nuovo avviso".

La sentenza elimina così la federazione che ha vinto 13 degli ultimi 14 titoli all around dell'evento. Linoy Ashram - ritiratasi lo scorso aprile - ha vinto l'edizione del 2020, quando la squadra russa ha scelto di saltare l'evento a causa delle preoccupazioni per la pandemia da COVID-19.

Questo scenario del 2022 spalanca le porte alle stelle nascenti, tra cui la seconda classificata del 2021, la bulgara Boryana Kaleyn, e l'azzurra Milena Baldassarri, sesta classificata a Tokyo 2020. Dopo i brillanti risultati dell'ultimo periodo, anche un'altra italiana, Sofia Raffaeli, bronzo mondiale di cerchio e ottava agli Europei di un anno fa, è entrata di diritto nella lista delle favorite dell'evento, soprattutto dopo aver conquistato la corona dell'all-around alla Coppa del Mondo di Pesaro dei primi di giugno.

Tra le altre contendenti figurano l'ucraina Viktoriia Onopriienko e la slovena Ekaterina Vedeneeva, che la scorsa stagione hanno terminato rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione.

Nella competizione a squadre dovrebbe essere battaglia intensa tra il padrone di casa, le atlete israeliane, le campionesse olimpiche in carica della Bulgaria e le vincitrici del bronzo Olimpico, Le Farfalle d'Italia. Israele ha vinto il bronzo europeo un anno fa dietro a Russia e Bielorussia.

La competizione serve anche per la qualificazione ai Campionati mondiali che quest'anno si terranno a Sofia, in Bulgaria.

Le Farfalle al Campionato del mondo di Kitakyushu nel 2021 Foto di 2021 Getty Images

Programma dei Campionati europei di ginnastica ritmica 2022

Le gare iniziano mercoledì 15 giugno con le qualificazioni all-around junior e la finale a squadre e proseguono fino a domenica,19 giugno.

Di seguito il programma degli eventi, con l'ora italiana.

Mercoledì 15 giugno

09:00-10:40 Qualificazione individualiste junior e team ranking – GRUPPO A ( Italia sorteggiata come ottava nazione del primo gruppo)

sorteggiata come ottava nazione del primo gruppo) 11:00-12:40 Qualificazione individualiste junior e team ranking – GRUPPO B

14:00-5:20 Qualificazione individualiste junior e team ranking – GRUPPO C

15:40-17:10 Qualificazione individualiste junior e team ranking – GRUPPO D

A seguire la cerimonia di premiazione dei team junior

Giovedì 16 giugno

08:00-09:50 Qualificazione individualiste senior (cerchio e palla) – GRUPPO A

10:05-11:50 Qualificazione individualiste senior (cerchio e palla) – GRUPPO B

13:10-15:00 Qualificazione individualiste senior (cerchio e palla) – GRUPPO C

15:15-16:55 Qualificazione individualiste senior (cerchio e palla) – GRUPPO D ( Italia sorteggiata come prima nazione del quarto gruppo)

sorteggiata come prima nazione del quarto gruppo) 18:30-19:30 Finali di specialità individualiste junior cerchio e palla

19:30-20:30 Finali di specialità individualiste clavette e nastro

A seguire la cerimonia di premiazione delle finali di specialità junior

Venerdì 17 giugno

09:00-10:50 Qualificazione individualiste senior (clavette e nastro) – GRUPPO C

11:05-12:55 Qualificazione individualiste senior (clavette e nastro) – GRUPPO D

14:10-16:00 Qualificazione individualiste senior (clavette e nastro) – GRUPPO A

16:00-16:30 Cerimonia di apertura

16:30-18:20 Qualificazione individualiste senior (clavette e nastro) – GRUPPO B

Sabato 18 giugno

10:00-13:25 All around individualiste Senior (cerchio, palla, clavette, nastro – GRUPPO B)

12:40-16:05 All around individualiste Senior (cerchio, palla, clavette, nastro – GRUPPO A)

15:05-15:20 Cerimonia di premiazione all around individuale

16:30-18:50 All around squadre senior (5 cerchi and 3 nastri e 2 palle – GRUPPO A) ( Italia sorteggiata come quarta nazione del primo gruppo)

sorteggiata come quarta nazione del primo gruppo) 18:00-20:20 All around squadre senior (5 cerchi and 3 nastri e 2 palle – GRUPPO B)

A seguire cerimonia di premiazione all around a squadre e per team (squadre senior + individualiste)

Domenica 19 giugno

09:00-10:00 Finali di specialità individualiste senior (cerchio e palla)

10:15-11:15 Finali di specialità individualiste senior (clavette e nastro)

11:15-11:30 Cerimonia di premiazione finali individuali

12:00-12:40 Finali di specialità a squadre senior (5 cerchi)

12:55-13:35 Finali di specialità a squadre senior (3 nastri e 2 palle)

13:35-13:45 Premio Smart Scoring Shooting Star

13:45-14:00 Cerimonia di premiazione finali a squadre

14:00-14:10 Cerimonia di chiusura

Come vedere i Campionati europei di ginnastica ritmica 2022

Le gare junior dei Campionati europei di ginnastica ritmica saranno trasmesse in diretta streaming su GymTV.online.

Le gare senior saranno trasmesse in diretta televisiva in tutto il mondo e in streaming gratuito su EurovisionSports.tv.