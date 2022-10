Liverpool 2022 | Campionati del mondo di ginnastica artistica FIG: programma giorno per giorno, orari e gare da non perdere

I 51° Campionati del mondo di ginnastica artistica sono arrivati e grazie ad essi sei squadre nazionali diventeranno le prime a staccare i pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Liverpool, in Gran Bretagna, accoglie i Mondiali e le qualificazioni Olimpiche dal 29 ottobre al 6 novembre 2022.

Circa 550 ginnasti provenienti da 75 Paesi, in rappresentanza di 24 squadre femminili e maschili e di singoli ginnasti specialisti dell'all around e degli attrezzi, incanteranno il mondo presso la M&S Bank Arena della città portuale inglese.

L'arena ha ospitato i campionati nazionali assoluti della ginnastica britannica ogni anno dal 2011 (tranne nel 2020, quando l'evento non si è tenuto, e nel 2021, quando è stato trasferito nella vecchia sede di Guildford).

Le leggende della ginnastica britannica Max Whitlock - che non gareggerà - e Beth Tweddle sono tra gli ambasciatori ufficiali dell'evento.

Dopo le finali a squadre, le prime tre squadre femminili e le prime tre maschili si assicureranno un posto Olimpico nella capitale francese nel 2024. Le prime otto squadre dopo le qualificazioni accederanno anche ai Campionati del mondo del prossimo anno, dove saranno in palio altri posti Olimpici. Inoltre, nei nove giorni di gara saranno in palio 14 titoli mondiali.

Olympics.com sarà presente a Liverpool per fornire una copertura puntuale in straming, online e sui social media. In vista dei campionati, ecco gli eventi da seguire quotidianamente e il programma completo delle rotazioni.

Tutti gli orari sono si riferiscono all'ora italiana.

Giorno 1 - Sabato 29 ottobre: Le donne del Team USA protagoniste della prima serata

Dopo una breve Cerimonia d'apertura, sabato sera si entra nel vivo dell'attività con una delle principali attrazioni di ogni manifestazione ginnica: la squadra femminile del Team USA.

L'intera giornata di sabato e domenica è dedicata alle qualificazioni femminili, con le statunitensi nella primissima rotazione alle 21.00 di sabato insieme al Belgio e ai due gruppi di specialiste dell'attrezzo, composti da ginnaste individualiste che si sono qualificate solo in un attrezzo specifico e non come ginnaste all around o parte di una squadra.

La squadra statunitense comprende la campionessa Olimpica di corpo libero Jade Carey e la medaglia d'argento della squadra Olimpica Jordan Chiles. Tuttavia, a differenza degli anni precedenti, questa volta la squadra USA non è la favorita, data l'assenza della ginnasta di maggior successo della storia dei Campionati del mondo, Simone Biles, e della campionessa olimpica all-around Sunisa Lee.

Nel primo gruppo c'è anche il Belgio, dove la campionessa Olimpica di parallele asimettriche Nina Derwael farà il suo ritorno alle competizioni internazionali per la prima volta dopo la conquista della corona Olimpica.

Romania e Spagna sono le altre due squadre in azione nella serata inaugurale.

Mondiali ginnastica artistica 2022 · Programma 29 ottobre:

Inizio sessione ore 20:55 (la cerimonia di apertura precede la competizione)

21:00-22:20 Qualificazione femminile Suddivisione 1 (Belgio, USA, gruppi di specialisti dell'apparato 1 e 2)

22:30-23:50 Qualificazione femminile sottodivisione 2 (Romania, Spagna, all-around gruppi 7 e 12)

Giorno 2 · Domenica 30 ottobre: la Gran Bretagna padrona di casa al centro della scena

Con le restanti 20 squadre femminili che scenderanno in pedana domenica, tutti gli occhi del pubblico di casa saranno puntati sull'ultima rotazione della serata, con la Gran Bretagna che gareggerà a partire dalle 22.45. La squadra comprende le sorelle Gadirova e la medaglia d'argento europea Alice Kinsella.

All'inizio della giornata, il Brasile, guidato dalla campionessa Olimpica nel volteggio Rebeca Andrade e da Flavia Saraiva, si presenterà con le sue pretese. I campioni panamericani sono nella sottodivisione 8 alle 19:30.

Anche la Repubblica Popolare Cinese (sottodivisione 5 alle 12.45) e l'Italia (sottodivisione 9 alle 21.15) saranno tra le squadre attese alla finale.

Mondiali ginnastica artistica 2022 · Programma 30 ottobre:

Inizio sessione alle 10:15

10:30-11:50 Qualificazione femminile Sottodivisione 3 (Repubblica di Corea, Ucraina, gruppi all-around 1 e 14)

12:00-13:20 Qualificazioni femminili suddivisione 4 (Svezia, Australia, Ungheria, all-around gruppo 9)

13:45-15:05 Qualificazione femminile sottodivisione 5 (Canada, Cina, all-around gruppi 5 e 10)

15:15-15:35 Qualificazione femminile Suddivisione 6 (Messico, Francia, all-around gruppi 2 e 13)

17:00-19:20 Qualificazioni femminili, suddivisione 7 (Finlandia, Paesi Bassi, Giappone, all-around gruppo 8)

18:30-20:50 Qualificazioni femminili, suddivisione 8 (Argentina, Brasile, Germania, all-around gruppo 4)

21:15-22:35 Qualificazioni femminili, suddivisione 9 (Italia, Taipei cinese, Egitto, gruppo 3 all-around)

22:45-00:05 Qualificazioni femminili Suddivisione 10 (Gran Bretagna, Austria, all-around gruppi 6 e 11)

Giorno 3 - Lunedì 31 ottobre: Repubblica poplare Cinese e Giappone a caccia del primato

A causa della pandemia, né la squadra cinese né il Giappone hanno partecipato alle competizioni internazionali negli ultimi due anni, ma entrambi i paesi hanno ancora le squadre maschili più forti sulla carta.

Il Giappone ha battuto la nazionale cinese ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, mentre i cinesi hanno avuto la meglio all'inizio di quest'anno ai Campionati asiatici. La Repubblica Popolare Cinese è in azione nella sottodivisione 2 (12:30), mentre il Giappone segue nella sottodivisione successiva (14:50).

I padroni di casa della Gran Bretagna, che si è classificata quarta a Tokyo, sono nella stessa rotazione della Cina, ma saranno privi di Whitlock, che ha preso un anno sabbatico dallo sport e ha recentemente parlato apertamente della sua salute mentale.

Mondiali ginnastica artistica 2022 · Programma 31 ottobre:

La sessione inizia alle 10:15

10:30-12:20 Qualificazione maschile Suddivisione 1 (Austria, USA, Canada, Svizzera, gruppi all-around 5 e 8)

12:30-14:20 Qualificazione Maschile Suddivisione 2 (Kazakistan, Repubblica di Corea, Gran Bretagna, Cina, gruppi all-around 2 e 6)

14:50-15:40 Qualificazione maschile Suddivisione 3 (Spagna, Giappone, Ucraina, Romania, all-around gruppi 3 e 10)

16:50-18:40 Qualificazione Maschile Suddivisione 4 (Paesi Bassi, Italia, Colombia, Brasile, gruppi di specialisti dell'attrezzo 1 e 2)

20:00-21:50 Qualificazioni maschili, suddivisione 5 (Turchia, Egitto, Germania, Taipei cinese, gruppi all-around 6 e 7)

21:00-22:50 Qualificazione maschile Suddivisione 6 (Belgio, Australia, Francia, Ungheria, gruppi all-around 1 e 4)

Giorno 4 - Martedì 1 novembre: Primi posti Olimpici in palio per le squadre femminili

Il primo titolo mondiale in palio nel 2022 e i primi tre biglietti per i Giochi Olimpici del 2024 saranno assegnati martedì.

Le otto squadre che si sono qualificate sabato e domenica sapranno che il podio garantirà loro un posto a Parigi.

Gli Stati Uniti, nonostante le assenze delle campionesse olimpiche all-around Biles e Lee, non arrivano da favorite ma la loro squadra rimane una delle più competitive.

Brasile, Gran Bretagna, padroni di casa, e Giappone potrebbero essere in lizza per il podio, con l'Italia - quarta a Tokyo 2020 - che proverà a dire la sua nonostante due delle sue più brillanti speranze, tra cui la Campionessa europea all around Asia D'Amato, a causa di un infortunio.

Mondiali ginnastica artistica 2022 · Programma 1 novembre:

Inizio sessione ore 18:15

18:30-21:00 Finale a squadre femminile

Giorno 5 - Mercoledì 2 novembre: le squadre maschili puntano a Parigi 2024 con le finali

A parte la sfida tra Cina e Giappone, con entrambe le squadre che dovrebbero salire sul podio per assicurarsi il posto a Parigi, il grande interrogativo riguarda la squadra che si guadagnerà il terzo posto di qualificazione.

Gran Bretagna e Stati Uniti si sono classificati rispettivamente al quarto e al quinto posto nella finale a squadre di Tokyo 2020, ma non salgono sul podio dei Mondiali rispettivamente dal 2015 e dal 2014. Questa potrebbe essere la migliore occasione per una delle due squadre di interrompere questa striscia, ma anche in questo caso, la squadra italiana potrebbe essere l'underdog della situazione.

Mondiali ginnastica artistica 2022 · Programma 2 novembre:

La sessione inizia alle 18:25

18:40-22:00 Finale a squadre maschile

LEGGI ANCHE: Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione della ginnastica artistica per le prossime Olimpiadi.

Giorno 6 - Giovedì 3 novembre: Chi sarà incoronata Campionessa del mondo femminile?

Una cosa è certa: ci sarà una nuova Campionessa del mondo all around femminile. Con Biles - che ha vinto cinque degli ultimi sette titoli - * Morgan Hurd* (2017) non in gara per gli Stati Uniti, e la campionessa del 2021 Angelina Melnikova non idonea a partecipare, sarà qualcun altro a farsi avanti.

Potrebbe essere la brasiliana Andrade? Per la medaglia d'argento Olimpica potrebbe non verificarsi mai più una simile possibilità di vincere una medaglia d'oro iridata. Da par loro, gli Stati Uniti si affideranno a Chiles e Shilese Jones - che ha vinto la selezione nazionale statunitense - per riprendersi la corona.

Mondiali ginnastica artistica 2022 · Programma 3 novembre:

Inizio sessione ore 19:30

19:45-22:15 Finale individuale all-around femminile

Giorno 7 - Venerdì 4 novembre: Zhang vs Hashimoto in una possibile rivincita

La finale individuale all around maschile sembra essere una rivincita tra i campioni mondiali e olimpici in carica, rispettivamente il cinese Zhang Boheng e il giapponese Hashimoto Daiki.

Zhang ha superato Hashimoto ai Campionati del mondo dello scorso anno per poco meno di due centesimi di punto e Hashimoto vorrà vincere il suo primo titolo mondiale all around.

I tifosi di casa sperano che anche Joe Fraser, terzo ambasciatore dell'evento insieme a Whitlock e Tweddle, possa salire sul podio.

Mondiali ginnastica artistica 2022 · Programma 4 novembre:

Inizio sessione ore 18:45

19:00-22:10 Finale individuale all-around maschile

Giorno 8 - Sabato 5 novembre: gli specialisti degli attrezzi hanno la possibilità di brillare

Il campione Olimpico in carica Artem Dolgopyat (esercizio a corpo libero) e il Campione del mondo in carica Stephen Nedoroscik (cavallo con maniglie) saranno probabilmente entrambi in azione, mentre gli anelli maschili sono sempre molto combattuti. Tra i favoriti, il Campione del mondo 2019 Ibrahim Colak (Turchia), che spera di riconquistare il suo titolo. Anche Carlos Yulo, Campione del mondo 2019 di corpo libero, sarà della partita.

Per quanto riguarda le donne, Andrade - in quanto campionessa Olimpica e mondiale in carica - è favorita nel volteggio e potrebbe fare doppietta anche nelle parallele, anche se dovrà vedersela con Derwael.

Mondiali ginnastica artistica 2022 · Programma 5 novembre:

Inizio sessione ore 14:15

14:30-18:30 Finali degli attrezzi (corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo di ferro maschile, parallele femminili, anelli maschili)

Giorno 9 - Domenica 6 novembre: I Mondiali si concludono con le finali degli attrezzi

Il filippino Yulo è campione mondiale in carica al volteggio e l'anno scorso ha vinto l'argento anche alle parallele. Potrebbe essere di nuovo in lizza in entrambi gli attrezzi, anche se il campione Olimpico cinese Zou Jingyuan vorrà dire la sua in quest'ultimo attrezzo.

Carey, campionessa Olimpica nel corpo libero femminile, dovrebbe essere un'altra delle protagoniste di quest'anno, mentre la cinese Tang Xijing potrebbe puntare al titolo della trave.

Mondiali ginnastica artistica 2022 · Programma 6 novembre:

Inizio sessione ore 14:15

14:30-18:30 Finali degli attrezzi (volteggio maschile, trave d'equilibrio femminile, parallele maschili, corpo libero femminile, sbarra orizzontale maschile)

Programma e orari Mondiali di ginnastica artistica 2022 - Liverpool, Inghilterra

Le gare di qualificazione si svolgeranno dal 29 al 31 ottobre e le prime medaglie saranno assegnate il 1° novembre.

Sabato 29 ottobre

20:55-23:50: qualificazioni femminili (Belgio, Stati Uniti, Romania, Spagna)

Domenica 30 ottobre

10:15-16:35: qualificazioni femminili (Corea, Ucraina, Svezia, Australia, Ungheria, Canada, Cina, Messico, Francia)

17:45-00:05: qualificazioni femminili (Finlandia, Paesi Bassi, Giappone, Argentina, Brasile, Germania, Italia, Taipei Cinese, Egitto, Gran Bretagna, Austria)

Lunedì 31 ottobre

10:15-18:45: qualificazioni maschili (Austria, Stati Uniti, Canada, Svizzera, Kazakistan, Corea, Gran Bretagna, Cina, Spagna, Giappone, Ucraina, Romania, Paesi Bassi, Italia, Colombia, Brasile)

19:45-23:55: qualificazioni maschili (Turchia, Egitto, Germania, Belgio, Australia, Francia, Ungheria)

Martedì 1 novembre

19:15-22:05: finale a squadre femminile

Mercoledì 2 novembre

18:25-21:50: finale a squadre maschile

Giovedì 3 novembre

19:30-22:15: finale all-around femminile

Venerdì 4 novembre

17:45-21:10: finale all-around maschile

Sabato 5 novembre

14:15-18:10: Finali degli attrezzi, giorno 1 (corpo libero maschile, cavallo di cavallina, anelli fermi; volteggio femminile, parallele)

Domenica 6 novembre