Bob: tutto quello che c'è da sapere sulla stagione 2021/22

Una nuova stagione di Coppa del Mondo di bob veloce, furiosa e frenetica sta per iniziare, mentre i migliori e le migliori al mondo si preparano per quattro mesi di competizione che si concluderanno con il premio finale: la possibilità di lottare per l'oro ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.

Riuscirà Francesco Friedrich a continuare il suo dominio nella competizione maschile? Chi la spunterà nel campo femminile, ricco di talenti? E chi sarà la prima campionessa di monobob femminile ai Giochi del prossimo anno?

Potremmo non avere tutte le risposte ora, ma una cosa è certa: non potrai distrarti nemmeno un momento dalle gare di questa stagione.

Chi può battere Francesco Friedrich nel bob maschile?

Se esiste una leggenda del bob che gareggia oggi nella competizione maschile, è senza dubbio il tedesco Francesco Friedrich. Nel 2015, quando era ancora un emergente, l'allenatore di Friedrich lo definì "un talento che vedi solo una volta ogni cento anni". Quanta verità in quelle parole.

Friedrich ha vinto sette Campionati del Mondo di fila nell'evento a due, compreso il titolo 2021 ad Altenberg. È anche salito sul podio nella gara a quattro degli ultimi tre Campionati del Mondo, assicurandosi il suo posto nella storia come l'unico atleta ad aver vinto 10 medaglie d'oro ai Campionati del Mondo.

"Lochner è il migliore su questo pianeta", ha detto il team di commentatori dell'IBSF ai Mondiali del 2021, "ma Friedrich sta scivolando su un altro pianeta".

In fatto di nazionale di bob, la forza della Germania è formidabile. Come se fosse necessaria un'ulteriore prova che sarà il paese da battere in vista della nuova stagione di Coppa del Mondo, un rapido sguardo ai risultati del Campionato Mondiale a due del 2021 dimostra che il podio è popolato da coppie tedesche: Johannes Lochner ed Eric Franke in seconda posizione e Hans-Peter Hannighofer e Christian Roeder in terza.

La Coppa del Mondo di bob 2020/21 ha seguito uno schema simile, con ogni vittoria, tranne una - la gara di Innsbruck vinta da Lochner e Franke - che è andata a Friedrich e Schuller. Nell'evento a quattro, l'equipaggio tedesco è stato ancora più dominante, vincendo tutti e quattro gli eventi di Coppa del Mondo della stagione. Tuttavia, la competizione per il secondo e il terzo posto è stata forte, con l'equipaggio austriaco di Benjamin Maier, Sascha Stepan, Markus Sammer e Danut Moldovan che ha vinto quattro argenti, e quello canadese di Justin Kripps, Ryan Sommer, Cameron Stones e Ben Coakwell ad aggiudicarsi un argento e due bronzi .

Nei Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018, la Germania ha vinto l'evento a quattro in modo impressionante a tuttavia, nel due la gara ha dato spazio a una delle sorprese della competizione, poiché l'equipaggio canadese di Kripps e Alexander Kopacz ha stabilito esattamente lo stesso tempo degli avversari tedeschi, finendo per vedere entrambe le squadre premiate con l'oro.

Quali colpi di scena e sorprese ci riserverà Pechino 2022?

Kaillie Humphries, Kim Kalicki ed Elana Meyers Taylor: chi vincerà la corsa per l'oro?

Se la competizione maschile sembra più prevedibile, quella femminile è decisamente più aperta. La due volte campionessa Olimpica, la statunitense Kaillie Humphries, è stata la grande vincitrice ai Mondiali del 2021, aggiudicandosi l'oro sia nel monobob - un evento che fa il suo debutto Olimpico proprio a Pechino 2022 - sia nell'evento femminile a due, dove è stata affiancata dall'ex Olimpionica “estiva” Lolo Jones.

Potrebbe esserci un altro assalto all'oro per Humphries, nella competizione Olimpica di bob che si svolgerà nel febbraio del prossimo anno?

È probabile che la tedesca Kim Kalicki dia del filo da torcere alle atlete statunitensi. La Campionessa del Mondo Junior 2020 ha vinto due medaglie d'argento agli ultimi due Campionati del Mondo, finendo a soli 0.35 secondi dalla coppia statunitense nell'edizione 2021 ad Altenberg, dove era affiancata da Ann-Christin Strack.

Kalicki è arrivata seconda nella classifica generale a due, durante la stagione della Coppa del Mondo 2020/21, dopo aver ottenuto sei podi, tra cui un primo posto. La sua vittoria del 2021 alla Coppa del Mondo a Konigssee l'ha vista anche trionfare su Humphries, e consolidare il suo status di favorita tra le contendenti alla gloria Olimpica.

La vincitrice assoluta della Coppa del Mondo di bob a due femminile 2020/21 è stata l'austriaca Katrin Beierl che ha dimostrato una grande regolarità durante tutta la stagione, accumulando 1506 punti e diventando la prima donna austriaca a conquistare il titolo.

Da non sottovalutare la campionessa Olimpica in carica, Mariama Jamanka, sempre per l'evento a due. Altro pezzo da novanta del contingente tedesco, Jamanka ha anche due vittorie ai Campionati del Mondo (2017, 2019), oltre ad essere stata campionessa europea nel 2017.

Un altro nome da tenere d'occhio per la prossima stagione è Laura Nolte, vincitrice di monobob ai Giochi Olimpici Giovanili 2016 e campionessa europea a due femminile. L'atleta 22enne sarà pure all'inizio della sua carriera, ma sta già dimostrando di avere il talento per essere una minaccia da tenere a bada nella corsa per l'oro a Pechino 2022.

Nolte ha mostrato il suo alto potenziale ai Mondiali 2021, portando a casa due medaglie di bronzo negli eventi femminili di monobob e a due. Sicuramente, cercherà di sfruttare quel successo durante la prossima stagione, con l'obiettivo di salire sul podio alle Olimpiadi del prossimo anno.

Calendario bob stagione 2021/22