Billie Jean King Cup 2022: Italia nelle Finals senza Giorgi contro svizzere e canadesi. Programma, partite e avversarie delle azzurre

Sarà l'Emirates Arena di Glasgow, in Scozia, ad ospitare la fase finale della Billie Jean King Cup 2022, il prestigioso torneo femminile per nazionali. Con il sorteggio che a luglio scorso ha già delineato i 4 gruppi delle migliori 12 nazionali e dal prossimo 8 novembre comincerà lo spettacolo dell'edizione 2022.

Ciascuna squadra delle 12 finaliste affronterà le altre due presenti nel girone, con il passaggio del turno riservato alla prima classificata di ogni gruppo, che si andrà a giocare le semifinali.

L'Italia è stata sorteggiata nel Gruppo A, insieme al Canada e alla Svizzera, che arriva come testa di serie`n.1 del torneo. Gli abbinamenti per la fase delle semifinali saranno i seguenti: la vincente del Gruppo A affronterà la vincente del Gruppo D, mentre la vincente del Gruppo B sfiderà la vincente del Gruppo C.

Il format della BJK 2022

Le squadre si affronteranno in incontri costituiti da due singolari e un doppio; i singolari si disputeranno con regolari vantaggi e in caso di 6-6 si andrà al tie-break; i doppi si giocheranno secondo il no-ad con la presenza del super tie-break ai dieci punti, invece del terzo set.

Gironi della Billie Jean King Cup 2022

GRUPPO A - Svizzera (#1), Canada, Italia

Svizzera (#1), Canada, GRUPPO B - Australia (#2), Slovacchia, Belgio

- Australia (#2), Slovacchia, Belgio GRUPPO C - Spagna (#3), Kazakhstan, Gran Bretagna

- Spagna (#3), Kazakhstan, Gran Bretagna GRUPPO D - Repubblica Ceca (#4), Stati Uniti, Polonia

L'Italia senza Camila Giorgi, forfait per infortunio

Le azzurre, capitanate da Tathiana Garbin, hanno dovuto fare i conti con la tegola dell'infortunio di Camila Giorgi ufficializzato nelle scorse ore: la fascite plantare che infastidisce la marchigiana da agosto scorso ha messo ancora fuori dai giochi la tennista.

La spedizione italiana si presenterà in Scozia con 4 giocatrici invece delle 5 convocabili, per scelta della stessa capitana Garbin che ha optato per non sostituire la giocatrice.

Questa pertanto la formazione finale dell'Italia al torneo:

Lucia Bronzetti (#60)

Elisabetta Cocciaretto (#64)

Jasmine Paolini (#63)

Martina Trevisan (#27)

Il quintetto, al completo nella fase preliminare, si è classificato tra le migliori 12 nazionali accedendo alle Finals grazie alla vittoria del turno disputato lo scorso aprile contro la Francia, per 3-1.

L'Italia è una delle quattro nazionali ad aver partecipato a tutte le edizioni della Billie Jean King Cup, e nel palmarès dedicato annovera quattro Fed Cup - il nome del torneo dal 1995 al 2019 (2006, 2009, 2010 e 2013), mentre ha preso parte a una finale (2007) e a cinque semifinali (1999, 2002, 2011, 2012 e 2014).

Svizzera e Canada le rivali delle azzurre

Le svizzere sono state le finaliste della scorsa edizione, sconfitte dalla Russia per 2-0, con la giocatrice di punta, Belinda Bencic (attualmente #16 WTA), battuta da Liudmila Samsonova. Il secondo posto della finale di Praga 2021 ha permesso alle rossocrociate di arrivare come testa di serie n.1 al torneo di quest'anno.

Il Canada, dal par suo, nell'edizione 2021 non è riuscito ad accedere alla finale a causa della sconfitta per mano della squadra russa, mentre quest'anno ha trovato la via delle Finals grazie alla vittoria contro la compagine lettone, per 4-0.

Le nordamericane contano su uno dei prodigi più interessanti del circuito, la diciannovenne Leylah Fernandez, #15 WTA.

Gironi e giocatrici delle 12 squadre partecipanti alle Finals 2022 della Billie Jean King Cup

GRUPPO A

Italia

Capitana: Tathiana Garbin (ITA)

Martina Trevisan

Lucia Bronzetti

Jasmine Paolini

Elisabetta Cocciaretto

Svizzera (#1)

CapItana : Heinz Guenthardt (SUI)

: Heinz Guenthardt (SUI) Belinda Bencic

Jil Teichmann

Viktorija Golubic

Simona Waltert

Canada

CapItana : Sylvain Bruneau (CAN)

: Sylvain Bruneau (CAN) Leylah Fernandez

Bianca Andreescu

Rebecca Marino

Carol Zhao

Gabriela Dabrowski

GRUPPO B

Australia (#2)

Capitana: Alicia Molik (AUS)

Alicia Molik (AUS) Ajla Tomljanovic

Priscilla Hon

Storm Sanders

Ellen Perez

Samantha Stosur

Slovacchia

Capitana : Matej Liptak (SVK)

: Matej Liptak (SVK) Anna Karolina Schmiedlova

Viktoria Kuzmova

Rebecca Sramkova

Tereza Mihalikova

Renata Jamrichova

Belgio

Capitana : Johan Van Herck (BEL)

: Johan Van Herck (BEL) Elise Mertens

Alison Van Uytvanck

Maryna Zanevska

Ysaline Bonaventure

Kirsten Flipkens

GRUPPO C

Spagna (#3)

Capitana: Anabel Medina Garrigues (ESP)

Paula Badosa

Nuria Parrizas-Diaz

Cristina Bucsa

Aliona Bolsova

Rebeka Masarova

Kazakistan

Capitana : Yaroslava Shvedova (KAZ)

: Yaroslava Shvedova (KAZ) Elena Rybakina

Yulia Putintseva

Zhibek Kulambayeva

Anna Danilina

Gran Bretagna

Capitana : Anne Keothavong (GBR)

: Anne Keothavong (GBR) Harriet Dart

Katie Boulter

Heather Watson

GRUPPO D

Repubblica Ceca (#4)

Capitana : Petr Pala (CZE)

: Petr Pala (CZE) Barbora Krejcikova

Karolina Pliskova

Katerina Siniakova

Marketa Vondrousova

USA

Capitana : Kathy Rinaldi (USA)

: Kathy Rinaldi (USA) Jessica Pegula

Coco Gauff

Madison Keys

Danielle Collins

Taylor Townsend

Polonia

Capitana : Dawid Celt (POL)

: Dawid Celt (POL) Magda Linette

Magdalena Frech

Katarzyna Kawa

Martyna Kubka

Alicja Rosolska

Calendario Finali Billie Jean king Cup 2022 - Glasgow, Scozia

10 Novembre

Ore 11.00 ITALIA-CANADA, GRUPPO A

Ore 11.00 BELGIO-AUSTRALIA, GRUPPO B

Ore 17.00 REPUBBLICA CECA-POLONIA, GRUPPO D

Ore 17.00 SPAGNA-GRAN BRETAGNA, GRUPPO C

11 Novembre

Ore 11.00 SVIZZERA-CANADA, GRUPPO A

Ore 17.30 REPUBBLICA CECA-USA, GRUPPO D

12 Novembre

Ore 11.00 SEMIFINALE 1

Ore 17.00 SECONDA SEMIFINALE 2

13 Novembre