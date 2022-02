Azzurre del biathlon: Beijing 2022, ultima chiamata. Wierer e Vittozzi per il riscatto Olimpico di squadra

I Giochi Invernali di Beijing 2022 si stanno rivelando un'altalena di emozioni per gli atleti e le atlete del biathlon azzurro.

Un inizio al di sotto delle aspettative per il gruppo italiano della staffetta mista, che il 5 febbraio scorso è arrivato nono, mancando l'appuntamento per bissare la medaglia di PyeongChang 2018, dove la squadra azzurra lasciò fuori dal podio la Germania al fotofinish, andandosi a prendere il bronzo in un finale drammatico.

Per le donne è poi seguita la prestazione opaca nella 15 km individuale, dove il miglior piazzamento è stato il 18mo posto di Dorothea Wierer, seguito dal 49mo di Federica Sanfilippo, Michela Carrara 60ma e il 70mo di Lisa Vittozzi.

Wierer tuttavia, si è presa una grande soddisfazione personale mettendosi al collo il primo bronzo Olimpico individuale della carriera, nella sprint 7.5km.

Nonostante l'altoatesina non sia stata in grado di ripetersi ieri nell'inseguimento, può essere lecito pensare che la grande prestazione del compagno di squadra Lukas Hofer, nella pursuit maschile abbia fatto morale in squadra e alimentato la voglia di rivalsa verso un medagliere che non fa giustizia ai grandi fasti dell'ultimo quadriennio Olimpico delle biatlete italiane.

Quartetto azzurro della staffetta femminile di Pechino 2022

A 31 anni, Wierer ha così aggiunto una nuova medaglia al suo palmarès a cinque cerchi: il bronzo nella sprint femminile di Beijing 2022 si somma infatti a due bronzi nella staffetta mista (2014 e 2018). L’italiana ha inoltre 10 medaglie iridate, di cui 3 titoli individuali. È 2 volte vincitrice della Coppa del mondo, con 64 podi in carriera (42 individuali, 22 a squadre). È la terza biatleta di sempre ad aver vinto in tutti e sette i format di gara di questo sport.

Lisa Vittozzi era un quarto della squadra tricolore formato da Dominik Windisch, Lukas Hofer e Dorothea Wierer, che a PyeongChang è andata a medaglia, mentre lei si guadagnava la scena come una delle protagoniste di quella staffetta (firmando una prima frazione in doppio zero al poligono), poichè ai tempi era al suo esordio a cinque cerchi.

Per la sappadina sarebbero poi arrivati due argenti e un bronzo ai Campionati del mondo oltre che la Coppa del Mondo di individuale 2019 (28 podi in Coppa del Mondo di cui 6 vittorie).

Per Samuela Comola (57ma nella sprint e 37ma nell'inseguimento di questi Giochi Invernali) è stato un esordio Olimpico di fuoco, e alla fatica di trovare regolarità nei risultati temprandosi alle difficoltà sia fisiche che climatiche, si è aggiunto anche un incidente di percorso fuori pista. In uno degli allenamenti, la valdostana si è scontrata con il fuoriclasse norvegese Tarjei Boe, che non ha visto l'azzurra nel tratto più veloce della discesa e non ha potuto evitare l'impatto. Per fortuna, nessun danno fisico per i due Olimpici, a farne le spese però è stato "solo" il fucile di Boe.

Federica Sanfilippo, potrà finalmente far valere la precedente partecipazione Olimpica per cercare di chiudere gli ultimi due eventi migliorando la prova negativa della sprint (82ma) e la 49ma piazza individuale nella 15 km. La gara di squadra potrebbe essere il momento giusto, del resto non ha mai fatto mistero della grande fiducia nelle leader del suo gruppo: "Sono la guida dell'intera squadra e penso che difficilmente si potrebbe avere un riferimento migliore di Doro e Lisa."

Qui trovi i dettagli del pre gara con la lista di partenza.

Il promettente (e recente) episodio in Coppa del Mondo

Il 22 gennaio scorso, l'Italia ha letteralmente sfiorato il podio nella staffetta femminile di Anterselva: una gara di alto livello per le azzurre che per un millesimo - con tanto di arrivo al fotofinish con la Francia - non si è concretizzata con un terzo posto.

L'oro in quella tappa è andato alla Norvegia, con il tempo di 1h12:54.1, una penalità e 10 ricariche, davanti alla ROC, con tre penalità e 12 ricariche, e un ritardo dalle scandinave di 24.6. Infine, Italia e Francia, a 13 ricariche, e le azzurre rimaste fuori dal podio, a 32.6 dalle norge.

Dorothea Wierer: "Ora testa alle ultime due gare"

Queste le dichiarazioni rilasciate dall'altoatesina ai microfoni di Rai Sport dopo il sesto posto nell'inseguimento femminile di biathlon vinto da Marte Olsbu Roeiseland:

"Sono abbastanza contenta oggi, peccato per il due nella terza serie ma avevo problemi nel caricamento per il freddo, era tutto poco fluido. È stata una delle gare più dure, ho fatto tantissima fatica per la neve lenta, ma non solo fisicamente. Soprattutto psicologicamente. Adesso ci sono due gare importanti: staffetta mercoledì e mass sabato. Meno male che abbiamo due giorni per recuperare, poi cerchiamo di dare il massimo. Non ho parole per com'è stata dura, tutte le ragazze all'arrivo lo hanno detto, soprattutto per la neve. Però siamo vivi".

Il programma della staffetta femminile di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede: Centro Nazionale Biathlon

16 febbraio

8:45 (ora italiana) - 4x6km Staffetta femminile

