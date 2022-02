Biathlon inseguimento maschile - Quentin Fillon Maillet - highlights Olimpiadi Invernali Beijing 2022

È il francese il nuovo campione Olimpico nella pursuit maschile del biathlon, autore di una prova perfetta al poligono e imprendibile sugli sci. Si tratta inoltre della quinta vittoria consecutiva nell'inseguimento: il record è di sei vittorie di seguito, e appartiene a un certo Martin Fourcade.

Condizioni complesse, gara nella bufera e folate di vento irregolare a rendere la situazione difficile per tutti ma non per il gallico, che riesce a mantenere il distacco di 29.6 secondi rispetto al norvegese Tarjei Boe, che si prende la medaglia d'argento.

Grande prestazione sugli sci per il ROC Eduard Latypov (+35.3) che ha la meglio sull'azzurro Lukas Hofer*,* e si va a prendere l'ultimo posto sul podio, lasciando la medaglia di legno all'italiano.

Ecco le dichiarazioni del biatleta italiano ai microfoni della Rai:

"C'ho provato fino alla fine, però purtroppo nell'ultimo giro non sono bastate le ultime forze che ho cercato di dare in salita. Ho cercato di dare un'accelerata, ci ho creduto ancora, ma mancavano sempre cinque metri per chiudere il buco. Quando sono arrivato su mi sono ricordato una bellissima gara di anni fa a Oberhof con lo stesso vento e lo stesso meteo, anche lì ho fatto quattro zeri al poligono. Lì bastò per il terzo posto, oggi è mancato poco. Mi fa tanta rabbia, ma ho dato il massimo. Certo che fa morale, la forma sta salendo dopo la prima settimana difficile in cui ho avuto i problemi che ho sofferto per tutta la stagione. La speranza sale per le prossime due gare, ma resta una delusione perché ero vicinissimo".

Questo video sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 2 marzo (00:01 PST|03:01 EST).