Sci alpino Paralimpico a Beijing 2022, Bertagnolli: "Molto contento per l'oro, ora testa alle prossime due gare"

Sci alpino alle Paralimpiadi Invernali: Bertagnolli, due medaglie e non è ancora finita

Cambia la guida ma non la sostanza per Giacomo Bertagnolli, stella dello sci alpino Paralimpico italiano e mondiale.

Il 23enne, reduce da due ori, un argento e un bronzo messi in bacheca nella rassegna di PyeongChang 2018 in coppia con Fabrizio Casal, si sta affidando ad Andrea Ravelli per scalare l'Olimpo anche in questa edizione a cinque cerchi ora in corso in terra asiatica.

Dopo l'argento in super-g, il duo tricolore ha infatti portato a casa uno splendido oro nella super-combinata.

C'è ora grande attesa per le ultime prove in programma per il portabandiera azzurro alla Cerimonia d'Apertura, che il 10 marzo (9:30-11:30 ora cinese prima manche, 13:00-15:00 seconda manche) sarà in gara nel gigante mentre il 12 marzo nello speciale. Due appuntamenti ai quali "Jack" arriva da campione Paralimpico in carica.

LEGGI ANCHE: Paralimpiadi Invernali, giorno 4: cosa è successo, i momenti memorabili e l'atleta del giorno di Beijing 2022.

Pechino 2022, sci alpino Paralimpico: tutta la gioia di Bertagnolli

Queste le parole di Giacomo Bertagnolli dopo l'oro conquistato in super-combinata.

"Abbiamo fatto due belle manche, sono veramente contento perché negli ultimi due anni il livello si è alzato tantissimo. Ho rischiato tutto nonostante avessi fatto pochissimo allenamento di slalom, è andata bene nonostante una gara tecnicamente non perfetta, siamo una bella coppia. Ora testa alle prossime due gare, spero di migliorare e sciare anche meglio perché posso farlo".

A pochi giorni dalla partenza per la Repubblica Popolare Cinese, la punta di diamante della spedizione tricolore è entrata con grande soddisfazione a far parte del gruppo sportivo della Guardia di Finanza insieme ad altri campioni Paralimpici azzurri del calibro di Martina Caironi, Oxana Corso, Ambra Sabatini e Luigi Beggiato.

“Finalmente mi verrebbe da dire - ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport -. Ho firmato qualche giorno prima della Paralimpiade. È una grandissima cosa perché da la possibilità agli atleti paralimpici di fare parte dei corpi militari. Il primo vantaggio è prendere lo sport in maniera ancora più professionale. Perché ti puoi concentrare sulla parte sportiva senza doverti preoccupare, allo stesso tempo, di come guadagnare uno stipendio. E non tutto è vincolato al raggiungimento di un risultato sportivo. Uno stipendio che mi permette di vivere, ma anche di allenarmi, curare i dettagli proprio per arrivare al massimo della condizione nei grandi appuntamenti. Questa cosa succede da anni per gli atleti normodotati che quando ottenevano risultati venivano inseriti nei corpi militari. Una questione di immagine certamente, ma anche una questione economica".

"E a parte lo stipendio cosa altrettanto importante è la parificazione con gli atleti normodotati. Anche questo serve quindi ad abbattere un po’ di quelle barriere che ci sono ancora. Ci sarà ancora molto lavoro da fare, ma già questo è un passo fondamentale”, ha poi concluso.

LEGGI ANCHE: Paralimpiadi Invernali 2022: gli atleti da tenere d'occhio.