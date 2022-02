Beijing 2022 Winter Olympic Games Torch 2

Sapevate che...?

La scelta cromatica, così come i motivi delle nuvole che ne ricoprono il manico, sono una citazione degli elementi della torcia del 2008, secondo il designer Li Jianye.

L'ispirazione dietro la Torcia Olimpica di Beijing 2022 Foto di Beijing 2022 Organising Committee

“Usando la stessa combinazione di colori e condividendo elementi artistici simili a quelli della torcia del 2008, vogliamo rivolgere gli auguri di buon auspicio al mondo come ai tempi dei Giochi Estivi e anche mostrare la ricchezza della cultura Olimpica di Pechino”, ha aggiunto Li.

Durante la staffetta della torcia si vedrà la particolarità del suo funzionamento, quando i tedofori saranno chiamati a passarsi la fiamma intersecando le due estremità attraverso la struttura del “nastro”. Il gesto simboleggia la visione di Beijing 2022 di “promuovere la comprensione reciproca e il rispetto tra culture diverse”.

Dati e cifre

Realizzata con materiali in fibra di carbonio, la torcia è leggera, resistente alle alte temperature e alimentata principalmente a idrogeno (quindi non produce emissioni) – un aspetto che la pone in linea con lo sforzo del Comitato Organizzatore di Beijing 2022 di dar vita a dei Giochi "ecosostenibili e high-tech”.

Il design definitivo è stato scelto tra 182 diverse proposte in seguito a un concorso internazionale.