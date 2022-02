Beijing 2022, trionfo elvetico nello ski cross, con Regez oro su Fiva. Quinto il 21enne azzurro Deromedis, già lanciato verso Milano Cortina 2026

Finale abbastanza inedita nello skcross Olimpico, e segnata da un altro trionfo Olimpico a Beijing 2022. L'oro è andato a Ryan REGEZ, al suo primo titolo a cinque cerchi, che ha ha avuto la meglio sul connazionale Alex FIVA (SUI), mentre il bronzo è andato al ROC Sergey RIDZIK, che bissa il metallo vinto quattro anni fa.

Delusione per il campione Olimpico uscente, il canadese Brady LEMAN (CAN), eliminato in semifinale e battuto anche dall'azzurro Simone DEROMEDIS nella finalina.

Sono i favoriti canadesi i grandi sconfitti dello skicross maschile a Beijing 2022. Con gli astri che arridono ancora una volta alla Svizzera, che piazza sui primi due gradini del podio ben due atleti, l'attuale leader della Coppa del Mondo, Regez, in lacrime al traguardo per la commozione, e il 36enne Fiva, Campione del Mondo in carica e atleta più anziano nello skicross Olimpico.

La finale non ha molta storia, con Regez che scappa subito via, tallonato dal connazionale senza per altro riuscire mai a insidiarlo. Più combattuta la lotta per il bronzo, con lo sckicrosser ROC che ha la meglio sullo svedese Mobaerg.

Per l'Italia era in grado il 21enne astro nascente della disciplina, Simone Deromedis, bravissimo a lottare come un leone fino alle semifinali, dov'è giunto terzo per un nonnulla. E ancora più bravo a dominare la finalina davanti a un certo Leman, terminata tra l'altro con una spettacolare spaccata alla Kristian Ghedina.

Considerata l'età, è sicuro che a Milano Cortina 2026 il trentino sarà ancora più competitivo per le medaglie grazie all'esperienza accumulata a Beijing 2022.

Seguono aggiornamenti

LEGGI ANCHE: Road to Beijing, Simone Deromedis

Le dichiarazioni dei protagonisti

Simone Deromedis ha chiuso al quinto posto la sua prima Olimpiade nello ski cross, dimostrando carattere, forza e talento.

"Mi sentivo davvero bene, avevo tutte le partenze nel modo giusto, ero abbastanza veloce all'inizio. Sono stato un po' sfortunato in semifinale, ero primo poi sono andato secondo e terzo dopo un contatto, ma questa è la parte divertente dello ski cross.La mia prima esperienza alle Olimpiadi è stata incredibile. Ero un po' sotto pressione perché stavo facendo bene in questa stagione, ma ho anche preso le cose con calma, sono ancora giovane e so che posso competere di più e i vecchi ragazzi hanno più pressione, e forse questo mi ha aiutato.

"Sono andato in gara come se fosse solo un'altra prova di Coppa del Mondo. È andata bene. Poteva andare meglio ma non posso davvero lamentarmi, è stato divertente".

Sul fare una spaccata sull'ultimo salto nella small final, scherza:

"Non so cosa mi sia passato per la testa, ma quando sono arrivato in fondo ho visto che avevo dello spazio e mi è venuto naturale. Non lo so, non chiedetemi perché l'ho fatto (ride)."

Alex FIVA (SUI) - argento

Sulla vittoria della sua prima medaglia Olimpica:

"Significa molto. In Corea (Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018, è arrivato nono) ho pensato che non sarei più tornato alle Olimpiadi.Ora ho vinto una medaglia ed è fantastico.Sono ancora un po' deluso per l'ultima manche (la big final), ma una medaglia è una medaglia".

Sulla big final:

"Ho visto alcune possibilità di superarlo (la medaglia d'oro Ryan REGEZ, SUI), ma è difficile andare contro un ragazzo svizzero e ho avuto alcuni scontri davvero importanti prima."Così ho pensato 'forse non mi schianto e provo a farlo solo alla fine'. Ma poi ho fatto troppi errori e non ho più potuto recuperare."Ma è una medaglia d'argento ed è sempre bello essere sul podio con un compagno di squadra."

Sull'avere 36 anni, il più vecchio concorrente dello ski cross maschile a Pechino 2022:

"Ho un buon supporto dalla mia famiglia, questo è importante. Non mi sento vecchio, mi sento ancora competitivo e questo è ciò che conta."Ho ancora vinto gare quest'anno, i campionati del mondo l'anno scorso, quindi mi sto ancora divertendo, sto ancora cercando di migliorare il nostro sport. Abbiamo bisogno di migliorarlo di più."È un bello sport per la TV e per lo spettacolo."

Se ha intenzione di continuare a sciare:

"Non oggi (ride)".

Sergey RIDZIK (ROC) - bronzo

Sulla vittoria di due medaglie di bronzo nello ski cross ai Giochi Olimpici:

"Significa che sono molto soddisfatto del lavoro che ho fatto, e ne sono molto felice".

Su come si sente ora che è finita:"Ora sono molto stanco e riesco a malapena a stare in piedi e voglio sedermi. È stata davvero dura oggi".

Su come festeggerà:

"Festeggerò quando sarò a casa da mia moglie e mia figlia, dalla mia famiglia".

La spaccata di Simone Deromedis (ITA) sul traguardo della finalina di skicross a Beijing 2022. Foto di 1 Getty Images

Programma delle gare di freestyle alle Olimpiadi di Pechino 2022

Sedi: Genting Snow Park e Big Air Shougang

Date: giovedì 3 febbraio–sabato 19 febbraio

Tutti gli orari seguenti sono in China Standard Time (CET+7). I dettagli del programma sono soggetti a modifiche.

Sabato 19 febbraio

9:30 - 9:55 Finale halfpipe maschile 1

9:57 - 10:22 Finale halfpipe maschile 2

10:24 - 10:49 Finale halfpipe maschile 3 - evento medaglia

LEGGI ANCHE: Sci freestyle Olimpico a Pechino 2022: cinque cose da sapere