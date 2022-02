Beijing 2022, staffetta donne: Olanda oro e record Olimpico, Corea seconda sulla Cina. Italia prima nella finale B

Sul ghiaccio "bollente" dello Stadio indoor della Capitale, l'Olanda (NED) regala un'autentica dimostrazione di forza nella finale A della staffetta 3000 femminile, vinta con record Olimpico davanti alle detentrici della Corea del Sud (KOR) e alla Cina (CHN).

Non ha storia la finale A della staffetta femminile, con le olandesi guidate dalla bimedagliata Olimpica Suzanne Schulting, dominano dall'inizio alla fine terminando la gara con il nuovo record Olimpico, 4:03.409, e battendo nettamente le campionesse uscenti della Corea del Sud, che nonostante abbiano provato all'inizio a rompere i cambi olandesi, si sono dovute accontentare della seconda piazza, col tempo di 4:03.627.

Ottime terze le padrone di casa della Cina, 4:03.863, che tornano sul podio Olimpico nella distanza dai tempi di Vancouver 2010. Solo quarto, invece, il Canada (CAN) di Kim Boutin, che finisce la gara col tempo di 4:04.329.

Rammarico per 'Italia delle "3 Arianne" (Martina Valcepina, Arianna Valcepina, Arianna Fontana, Arianna Sighel), che, non essendo riuscita per una caduta nella semifinale a qualificarsi alla finale A, si è dovuta accontentare della finalina dove si è comunque classificata prima davanti alla Polonia, col tempo di 4:09.68.

IL PODIO DELLA 3000M

Olanda (NED), 4:03.409 RO

Corea del Sud (KOR), 4:03.627

Cina (CHN), 4:03.863

Le prossime gare dello short track alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede di gara: Stadio indoor della Capitale

(Orari cinesi, +7 rispetto all'Italia)

16 febbraio

19:30 - Donne 1500m - Quarti di finale

20:15 - Donne 1500m - Semifinali

20:32 - Uomini 5000m Staffetta - Finale B

20:44 - Uomini 5000m Staffetta - Finale A

21:11 - Donne 1500m - Finale B

21:18 - Donne 1500m - Finale A

