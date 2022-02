Beijing 2022, Sofia Goggia non sarà in gara nel super-g Olimpico

Nonostante le speranze dell'Italia Team e dei fan, l''ufficialità è arrivata dopo un "giro sugli sci" effettuato nella mattinata sulle nevi di Yanqing: Sofia Goggia non prenderà parte al super-g femminile di domani, venerdì 11 febbraio, alle 4:00 ora italiana (11:00 ora cinese).

Il quartetto italiano sarà quindi composto da Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia.

Aumenta la pressione sulla medaglia d'argento in gigante Olimpica, Federica Brignone, che ha dimostrato di aver trovato un feeling eccellente con le piste di Beijing 2022: la valdostana sarà la grande speranza azzurra per la gara di domani.

Le speranze che la la campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 fosse regolarmente al cancelletto di partenza nel super-g Olimpico, realisticamente non erano molte. Ieri, infatti dopo l'allenamento sulla neve aveva rilasciato alcune brevi dichiarazioni in cui aveva lasciato intendere che le sue condizioni fisiche, dopo l'infortunio patito nella tappa di Coppa del Mondo di Cortina d'Ampezzo dello scorso 24 gennaio, non offrivano le garanzie necessarie.

"Devo provare giorno per giorno, poi vediamo. Star bene è ancora un miraggio, non posso garantire nulla", aveva dichiarato l'atleta bergamasca, vincitrice in stagione di 6 gare nella Coppa del Mondo.

Da questo momento, la 29enne bergamasca si concentrerà sul tentativo di difesa del titolo Olimpico in discesa in palio martedì 15 febbraio. Le prime prove per l'evento sono programmate per sabato 11 febbraio e a seconda di come la gamba infortunata reagirà alle sollecitazioni, Goggia prenderà la decisione se prendere parte all'evento a cui tiene tantissimo.

