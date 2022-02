Sci di fondo a Beijing 2022 – tutti i risultati, i momenti top e i record

Lo sci di fondo rimane il serbatoio principale dei successi della Norvegia ai Giochi Olimpici Invernali. Gli standard scandinavi sono così alti in questo sport, che le 8 medaglie di Beijing 2022 potrebbero sembrare un risultato insoddisfacente rispetto alle 14 di PyeongChang 2018.

Uno degli atleti che ha dato filo da torcere alla Norvegia a Beijing 2022 è stato Alexander Bolshunov del ROC, che ha vinto una medaglia in tutti e cinque gli eventi a cui ha preso parte - tre ori, un argento e un bronzo. Johannes Hoesflot Klaebo lo insegue a breve distanza con quattro medaglie, ma la stella norvegese ha avuto alcuni problemi sulle lunghe distanze. Anche il finlandese Iivo Niskanen si è comportato in modo eccellente, con tre medaglie, una per tipo.

Anche gli eventi femminili hanno visto numerose atlete plurimedagliate, come Natalia Nepryaeva del ROC, Jonna Sundling e Maja Dahlqvist della Svezia, Therese Johaug della Norvegia, la statunitenseJessie Diggins, la finlandese Kerttu Niskanen e Victoria Carl e Katharina Hennig della Germania.

Continua a leggere per rivivere i momenti migliori di Beijing 2022 nello sci di fondo, uno sport che mette alla prova i limiti di ogni singolo partecipante.

I 3 momenti migliori

Le riserve tedesche centrano un successo mozzafiato nello sprint femminile

A sorprendere a Beijing 2022 è stata la prestazione della squadra femminile tedesca, che ha vinto medaglie in entrambi gli eventi a squadre. Nello sprint a squadre femminile, la Germania è stata protagonista di uno dei finali più emozionanti che si ricordino, precedendo la Svezia il ROC per meno di un secondo.

La parte più incredibile della storia è che la sciatrice che ha concluso la gara, Victoria Carl, non doveva far parte della squadra. Ha sostituito Katherine Sauerbrey, che si è ritirata dall'evento.

"Aver vinto una medaglia d'oro alla fine è incredibile e speciale. Penso che sia molto importante per noi, soprattutto dopo la medaglia d'argento nella staffetta (4 x 5 km femminile), è molto importante per lo sci di fondo in Germania", ha detto la medaglia d'oro Katharina Hennig.

Victoria Carl taglia il traguardo e Katharina Hennig festeggia incredula nello sprint a squadre femminile di sci di fondo a Beijing 2022. Foto di 1 Getty Images

Alexander Bolshunov: medaglie e stivali d'oro

Il sollievo è stata l'emozione che ha caratterizzato le prime competizioni di sci di fondo, le gare di skiathlon (30 km per gli uomini e 15 km per le donne). La norvegese Therese Johaug, che vanta 14 titoli mondiali, ha vinto la sua prima medaglia d'oro Olimpica nella gara inaugurale dei Giochi. Alexander Bolshunov (ROC) sembrava altrettanto soddisfatto della sua vittoria, quattro anni dopo aver ottenuto tre medaglie d'argento e un bronzo a PyeongChang 2018.

"Le mie emozioni sono indescrivibili. Non mi sono ancora reso conto di essere veramente un campione Olimpico. In quest'ultimo mese ho creduto molto in me stesso e ho capito che dovevo diventare un campione Olimpico e sono particolarmente felice di essere riuscito a farlo qui nella prima gara", ha detto Bolshunov.

Bolshunov non sapeva che a Beijing sarebbero arrivate altre quattro medaglie. Dopo l'ultima, quella nella 50km con partenza in linea (poi ridotta a 30km a causa delle avverse condizioni meteorologiche), ha indossato degli stivali d'oro scintillante per festeggiare.

Alexander Bolshunov (ROC) indossa un paio di stivali dorati dopo la 50km con partenza in linea. Foto di 2022 Getty Images

Niskanen aspetta al traguardo per congratularsi con il colombiano Quintana

Dopo aver vinto la 15km maschile a tecnica classica e aver ottenuto la sua terza medaglia d'oro Olimpica, la stella finlandese del fondo Iivo Niskanen avrebbe potuto festeggiare con i suoi compagni di squadra o anche godersi un po' di riposo, ma ha scelto di stare vicino al traguardo per aspettare il colombiano Carlos Andrés Quintana, l'ultimo sciatore a completare la gara, e condividere con lui un momento #StrongerTogether.

"Gli ho detto: 'Ben fatto'. Bisogna rispettarsi a vicenda come atleti. Tutti hanno lavorato duro per essere qui e arrivare al traguardo significa molto".

"C'è bisogno di questo tipo di rispetto in questi Giochi Olimpici. I paesi più piccoli non hanno lo stesso budget delle nazioni migliori. Tutti devono essere orgogliosi di se stessi e di partecipare ai Giochi Olimpici come fondisti", Niskanen ha detto ai giornalisti.

Le dichiarazioni

[Alexander] Bolshunov ha infestato i miei pensieri per cinque giorni, ma ora me ne sono liberato.

Il fondista finlandese Iivo Niskanen dopo la vittoria contro il rivale del ROC nella 15 km a tecnica classica maschile, cinque giorni dopo che Bolshunov lo aveva battuto nella gara di skiathlon

È un grande risultato per la Germania. È pazzesco, siamo venute ai Giochi Olimpici e non c'era nessuno che pensasse : 'Oh, tornerete con una medaglia d'oro', eppure oggi torniamo con una medaglia d'oro. È incredibile.

La tedesca Victoria Carl dopo il successo di misura su Svezia e ROC nello sprint a squadre femminile

Quando viaggio, ho una borsa con l'attrezzatura, gli scarponi da sci, i guanti e tutto il resto. E poi ho un'altra borsa piena solo di pane. Ho un sacco di pane. Non so quanto, ma credo che siano circa 20 (pagnotte) o qualcosa del genere. È molto importante. Avrei dei problemi di stomaco e tutto il resto se non lo portassi, quindi ne ho bisogno.

La stella norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che è intollerante al glutine e si porta il pane preparato dalla nonna alle gare in tutto il mondo.

Elenco di tutte le medaglie dello sci di fondo a Beijing 2022

7.5km + 7.5km Skiathlon femminile

Oro: Therese Johaug (NOR)

Argento: Natalia Neprayeva (ROC)

Bronzo: Teresa Stadlober (AUT)

15km + 15km Skiathlon maschile

Oro: Alexander Bolshunov (ROC)

Argento: Denis Spitsov (ROC)

Bronzo: Iivo Niskanen (FIN)

Sprint a tecnica libera femminile

Oro: Jonna Sundling (SWE)

Argento: Maja Dahlqvist (SWE)

Bronzo: Jessie Diggins (USA)

Sprint a tecnica libera maschile

Oro: Johannes Hoesflot Klaebo (NOR)

Argento: Federico Pellegrino (ITA)

Bronzo: Alexander Terentev (ROC)

10km a tecnica classifica femminile

Oro: Therese Johaug (NOR)

Argento: Kerttu Niskanen (FIN)

Bronzo: Krista Parmakoski (FIN)

15km a tecnica classica maschile

Oro: Iivo Niskanen (FIN)

Argento: Alexander Bolshunov (ROC)

Bronzo: Johannes Hoesflot Klaebo (NOR)

Staffetta 4 x 5km femminile

Oro: ROC

Argento: Germania

Bronzo: Svezia

Staffetta 4 x 10km maschile

Oro: ROC

Argento: Norvegia

Bronzo: Francia

Sprint a tecnica classica femminile a squadre

Oro: Germania

Argento: Svezia

Bronzo: ROC

Sprint a tecnica classica maschile a squadre

Oro: Norvegia

Argento: Finlandia

Bronzo: ROC

50km con partenza in linea maschile (abbreviata a 30km a causa delle condizioni atmosferiche)

Oro: Alexander Bolshunov (ROC)

Argento: Ivan Yakimushkin (ROC)

Bronzo: Simen Hegstad Krueger (NOR)

30km a tecnica classica con partenza in linea femminile

Oro: Therese Johaug (NOR)

Argento: Jessie Diggins (USA)

Bronzo: Kertuu Niskanen (FIN)