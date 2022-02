Beijing 2022 - giorno 1: il programma di sabato 5 febbraio alle Olimpiadi Invernali

La prima serie di medaglie dei Giochi viene assegnata nello sci di fondo nel pomeriggio, con la competizione che entra nel vivo. Con 6 eventi da medaglia in programma domani, abbiamo dato un'occhiata ad alcuni dei momenti salienti da non perdere nel corso della giornata tra biathlon, pattinaggio di velocità, salto con gli sci, sci di fondo, freestyle e short track.

Giochi Olimpici: gli eventi da medaglia in programma sabato 5 febbraio (orario cinese, +7 ore rispetto all'Italia)

Gli eventi medaglia in programma domani, sabato 5 febbraio, alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e gli italiani in gara:

Biathlon (italiani in gara: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer, Thomas Bormolini)

17:00–18:15: Staffetta mista 4x6 km

Sci di fondo (italiane in gara: Caterina Ganz, Anna Comarella, Cristina Pittin e Martina Di Centa)

15:45–16:35: 7,5 km D + skiathlon 7,5km

Sci freestyle

19:30–20:55: Finale U gobbe (moguls)

Salto con gli sci (italiane in gara: Jessica Malsiner)

18:45–19:20: Primo turno trampolino normale individuale D

Primo turno trampolino normale individuale D 19:35–20:08: turno finale trampolino normale individuale D

Pattinaggio di velocità (italiane in gara: Francesca Lollobrigida)

16:30–17:51: 3000 m D

Short track (italiani in gara: Arianna Fontana, Martina Valcepina, Arianna Valcepina, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Yuri Confortola, Andrea Cassinelli)

20:23–21:34: Quarti di finale, semifinali, finale B, finale A staffetta squadre miste

Freestyle: riuscirà Kingsbury a ripetersi a Beijing 2022?

Gli atleti delle gobbe maschili tornano sulle piste di Zhangjiakou per un secondo turno di qualificazione alle 18, prima della finale delle 19:30, con Mikaël Kingsbury a caccia della terza medaglia Olimpica consecutiva dopo l'argento a Sochi 2014 e l'oro a PyeongChang 2018.

Il canadese rimane al top della sua carriera all'età di 29 anni e tenterà di aggiungere altri trionfi a un'impressionante carriera internazionale iniziata quando aveva solo 17 anni, e che ad oggi include oltre 60 vittorie in eventi di Coppa del Mondo, nove titoli di Coppa del Mondo assoluti e moguls, sei ori ai Campionati Mondiali (tre ciascuno in moguls e dual moguls non Olimpico), oltre alle due medaglie Olimpiche.

Hockey su ghiaccio: la Finlandia vuole partire forte

C'è un intrigante incontro di hockey su ghiaccio femminile nel Gruppo A tra il Canada, campione in carica 2021, e la Finlandia (12:10–14:25).

La Finlandia ha eliminato il Canada nelle semifinali dei Campionati del mondo 2019 e la squadra femminile finlandese è stata costantemente la più vicina a insidiare il dominio canadese e americano dell'hockey su ghiaccio femminile.

Tutti gli occhi saranno puntati sulla gara del round robin in vista di una potenziale rivincita più avanti nel torneo.

Short track: il debutto dell'evento a squadre miste alle Olimpiadi invernali

L'azione nello short track prende il via alle 19:00 con le prime batterie nei 500m femminili e nei 1000m maschili, ma il momento clou della serata è la gara inaugurale dell'evento a squadre miste di questo sport alle Olimpiadi invernali.

Curiosamente, nemmeno questo evento si è mai tenuto a livello di Campionati del Mondo. Tuttavia, fa parte dell'ISU Short Track Speed Skating World Cup Series dal 2018.

La Cina, padrone di casa delle Olimpiadi, ha vinto due dei quattro eventi nella stagione 2021-22, inclusa la prima gara della stagione al Capital Indoor Stadium che ospiterà anche i Giochi, e questa potrebbe essere la prima medaglia del Paese ospitante di Beijing 2022 nello sport.

Attenzione anche all'Italia, con Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Tommaso Dotti che non vogliono fare da semplici comparse.

Biathlon, Olimpiadi di Pechino 2022: si parte con la staffetta mista

Dopo il bronzo vinto a Pyeonghang 2018, l'Italia proverà a bissare il podio a cinque cerchi anche a Pechino 2022. Il quartetto rimane invariato rispetto alla scorsa edizione, con Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Dominik Windisch in gara.

Favoriti d'obbligo gli squadroni di Francia e Norvegia.

Curling: si va avanti con il round robin di doppio misto

L'Italia torna sul ghiaccio dell'Ice Cube di Pechino per una nuova giornata di gare, che la vedrà impegnata contro Australia e Gran Bretagna.

Sono 10 in tutto i match in programma domani per le coppie impegnate nel round robin in attesa di capire chi si qualificherà alla fase a eliminazione diretta.

Pattinaggio di velocità, Olimpiadi invernali 2022: Lollobrigida in pista per i 3000 metri donne

Scatta domani l'Olimpiade del pattinaggio di velocità con la gara femminile dei 3000 metri. Una distanza sulla quale l'azzurra Francesca Lollobrigida, punta di diamante del gruppo tricolore, quest'anno ha saputo vincere in occasione della tappa di Coppa del Mondo di Calgary (CAN) e appendersi al collo un bronzo Europeo. Attenzione come sempre allo squadrone olandese, dove spiccano Antoinette de Jong (medaglia di bronzo nei 3000 metri a PyeongChang, Campionessa del mondo in carica nei 3000 metri) e Irene Schouten (medaglia di bronzo 2018 nella mass start, Campionessa del mondo in carica nei 5000 metri e d'Europa nei 3000 metri).

Sci di fondo Olimpico: le donne dello skiathlon all'esordio

Lo sci di fondo assegnerà la sua prima medaglia Olimpica con lo skiathlon femminile. Una gara che prevede una sorta di "cambio gomme" in stile Formula Uno a metà percorso, con gli atleti che passano dagli sci classici a quelli per la tecnica libera il più velocemente possibile.

L'Italia non ha molte chance di fare un buon risultato.

Salto con gli sci, Pechino 2022: si assegnano le medaglie nel trampolino normale femminile

Primo turno dalle 18.45 (ora cinese) e finale dalle 19.35. Questo il programma odierno del salto con gli sci, che assegna le sue prime medaglie tra le donne.

