Beijing 2022 - Giorno 14: il programma di venerdì 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali

Si decreterà il team vincitore del bronzo Olimpico del lungo torneo del curling maschile, mentre ci saranno le semifinali di quello femminile. Fasi finali anche per l'agguerritissimo torneo di hockey maschile, con 4 squadre a contendersi 3 medaglie, mentre il pattinaggio di figura porterà in pista il programma corto delle coppie, in attesa del duetto vincitore che sarà proclamato domani dopo il libero. Tra gli italiani in gara spiccano Dorothea Wierer e Lukas Hofer.