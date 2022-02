Beijing 2022 - giorno 2: il programma di domenica 6 febbraio alle Olimpiadi Invernali

Olimpiadi: il programma del 6 febbraio, (orario cinese) e italiani in gara

Il calendario completo della giornata di domani di gare alle Olimpiadi di Pechino 2022 e gli orari (ora cinese, +7 rispetto all'Italia):

Curling (italiani in gara: Stefania Constantini, Amos Mosaner)

09:05 Doppio misto: USA vs CZE, GBR vs CHN

Doppio misto: USA vs CZE, GBR vs CHN 14:05 Doppio misto: NOR vs SWE, AUS vs SUI, ITA vs CHN, CAN vs CZE

Doppio misto: NOR vs SWE, AUS vs SUI, ITA vs CHN, CAN vs CZE 20:05 Doppio misto: CAN vs AUS, ITA vs SWE, SUI vs USA, NOR vs GBR

Hockey su ghiaccio

16:40 CHN vs JPN (Gruppo B)

CHN vs JPN (Gruppo B) 21:10 SUI vs USA (Gruppo A)

Pattinaggio di figura (italiani in gara: Della Monica-Guarise, Ghilardi-Ambrosini)

9:37-10:50 Evento a squadre - Pattinaggio singolo femminile - Programma corto

Evento a squadre - Pattinaggio singolo femminile - Programma corto 11:57-12:44 Evento a squadre - Pattinaggio di coppia - Pattinaggio libero

Pattinaggio di velocità (italiani gara: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti)

16:30 - 18:15 5000m maschile

Salto con gli sci (italiani gara: Giovanni Bresadola)

18:00 - 18:35 Trampolino normale individuale U turno di prova gara

Trampolino normale individuale U turno di prova gara 19:00 - 19:45 Trampolino normale individuale U primo turno

Trampolino normale individuale U primo turno 20:00 - 20:33 Trampolino normale individuale D finale

Sci alpino (italiani in gara: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia)

11:00 Discesa libera maschile

Sci di fondo (italiani in gara: Francesco De Fabiani)

15:00 15km + 15km Skiathlon U

Freestyle moguls femminile

18:00 - 18:30 Qualificazioni

Qualificazioni 19:30 - 20:00 Finale 1

Finale 1 20:05 - 20:30 Finale 2

Finale 2 20:40 - 20:55 Finale 3 - evento medaglia

Slittino (italiani in gara: Dominik Fischnaller, Leon Felderer)

19:30 Singolo maschile - manche 3 e 4

Snowboard

9:30 - 9:55 Slopestyle femminile - Run finale 1

Slopestyle femminile - Run finale 1 9:57 - 10:22 Slopestyle femminile - Run finale 2

Slopestyle femminile - Run finale 2 10:24 - 10:49 Slopestyle femminile - Run finale 3 - Evento medaglia

Slopestyle femminile - Run finale 3 - Evento medaglia 12:30 - 13:30 Slopestyle maschile - Qualificazioni, prima run

Slopestyle maschile - Qualificazioni, prima run 13:32 - 14:32 Slopestyle maschile - Qualificazioni, seconda run

Finali medaglia in programma domenica 6 febbraio (orario cinese) - Olimpiadi Pechino 2022

Eventi da medaglia:

Sci alpino

11:00–13:19: Discesa libera U

Sci di fondo

15:00–16:35: 15 km U + 15km skiathlon

Sci freestyle

19:30–20:55: Finale moguls D

Slittino

21:15–21:59: Singolo U manche 4

Snowboard

09:30–10:49: Finale snowboard slopestyle D

Salto con gli sci

19:00–19:45: 1° turno individuale trampolino normale U

1° turno individuale trampolino normale U 20:00–20:33: turno finale individuale trampolino normale U

Pattinaggio di velocità

16:30–18:15: 5000 m U

Olimpiadi: le gare del 6 febbraio non perdere

Snowboard - Jamie Anderson punta al terzo oro consecutivo

Nessuno snowboarder ha vinto tre ori di fila ai Giochi Olimpici, con Shaun White l'unico atleta ad aver vinto tre ori nell'halfpipe maschile nel 2006, 2010 e 2018. Jamie Anderson potrebbe quindi fare la storia a Pechino.

Laurie Blouin del Canada ha vinto l'argento a PyeongChang ed è due volte Campionessa del mondo. La 25enne ha guadagnato il suo nono podio di Coppa del Mondo in carriera nella gara di slopestyle a Calgary nel gennaio 2022.

La neozelandese Zoi Sadowski-Synnott ha vinto la medaglia d'oro nello slopestyle ai Campionati mondiali FIS 2021, diventando la prima snowboarder a difendere il titolo mondiale dopo la vittoria del 2019. Ha anche rivendicato l'argento nel 2017. La ventenne ha conquistato il bronzo nel big air a PyeongChang e non ha fatto mistero del suo desiderio di raggiungere la cima del podio a Pechino.

Anche Tess Coady dell'Australia è in lizza, quattro anni dopo essere stato il più giovane atleta della squadra nazionale ai Giochi del 2018, all'età di 17 anni. È arrivata terza ai campionati del mondo 2021 dietro Sadowski-Synott e Anderson e ha ottenuto la seconda vittoria in Coppa del mondo della sua carriera al Laax Open in Svizzera, a metà gennaio.

