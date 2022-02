Beijing 2022: il programma di mercoledì 2 febbraio, prima giornata dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino

Ci penseranno le giocatrici e i giocatori di curling a scaldare l'atmosfera in attesa della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 - in programma venerdì 4 febbraio - scendendo sul ghiaccio domani, mercoledì 2 febbraio, e inaugurando di fatto le competizioni a cinque cerchi.

Sarà l'Ice Cube della capitale cinese a ospitare i primi eventi dei XXIV Giochi Invernali: per l'occasione la sede è stata protagonista di un grande "restyling", con la trasformazione dell'impianto del National Aquatics Center in Water Cube, ovvero sede di gara degli eventi di nuoto di Beijing 2008, alla struttura che ospiterà gli eventi su ghiaccio di Pechino 2022.

Si parte con il girone all'italiana del mixed doubles di curling, che vedrà 10 squadre contendersi tre medaglie nelle fasi finali del 7-8 febbraio a cui approderanno le prime 4 della classifica.

Curling - i veterani affrontano nuovi sfidanti

La competizione vedrà il ritorno di alcuni veterani, tra cui il campione canadese in carica John Morris e il resto del podio di PyeongChang. Gli svizzeri Jenny Perret e Martin Rios, medaglia d'argento, e i norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, medaglia di bronzo, torneranno per un nuovo assalto al podio, mentre Ling Zhi e Fan Suyuan (CHI) alzeranno il sipario per la nazione ospitante affrontando gli elvetici Perret e Rios nella sessione di apertura.

I Campioni del Mondo britannici, gran favoriti del torneo, Bruce Mouat e Jenn Dodds, saranno tra le prime squadre in azione con un match stuzzicante contro gli svedesi Oskar Eriksson e Almida de Val, vincitori del bronzo ai Mondiali dello scorso anno.

La competizione a squadre di doppio misto ha portato nuove sfidanti, tra cui l'Australia e la Repubblica Ceca che fanno il loro debutto nel curling alle Olimpiadi Invernali.

I curlers cechi Paulova e Tomas Paul apriranno la loro campagna contro la coppia norvegese di Skaslien e Nedregotten. Dean Hewitt e Tahli Gill, che romperanno un nuovo terreno per l'Australia, affronteranno il duo statunitense di Chris Plys e Victoria Persinger nella loro partita di apertura.

Morris e la compagna Rachel Homan inizieranno la difesa del titolo nella seconda giornata del torneo di curling, giovedì (3 febbraio), affronteranno Mouat e Dodds.

Ecco il riepilogo dele nazionali che scenderanno in pista in serata (ora locale), dando il via alle competizioni Olimpiche di Pechino 2022: Svezia, Gran Bretagna, Australia, USA, Norvegia, Cechia, Svizzera e la Cina, padrona di casa.

Si dovranno aspettare ancora 24 ore per vedere i colori azzurri saggiare il ghiaccio dell'Ice Cube: Amos Mosaner e Stefania Constantini saranno i primi italiani a gareggiare ai Giochi Invernali di Beijing 2022, giovedì 3 febbraio!

Stefania Constantini e Amos Mosaner. Curling - Mondiali, Italia doppio misto, Foto: WCF

Programma doppio misto di Curling del 2 febbraio 2022 - Giochi Olimpici Invernali di Pechino

FASE A GIRONI

Le competizioni inizieranno tutte alle 20.05, ora cinese, corrispondente alle 13.05 italiane:

Sede: National Aquatics Center, "The Ice Cube" - Pechino

Ora: 13.05 italiane, 20:05 ora locale

Svezia - Gran Bretagna

Australia - USA

Norvegia - Repubblica Ceca

Cina - Svizzera

