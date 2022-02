Beijing 2022 - giorno 4: il programma di martedì 8 febbraio alle Olimpiadi Invernali

Giornata densa di medaglie, per la prima volta in doppia cifra: 10 gli ori assegnati domani, con snowboard e sci di fondo a premiare sia uomini che donne, rispettivamente nel parallelo e nella sprint (TL). Tra gli italiani in gara spiccano Roland Fischnaller, Federico Pellegrino e il duo del doppio misto di curling a caccia di uno storico oro.