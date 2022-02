Beijing 2022 Olimpiadi Invernali: il programma di giovedì 3 febbraio - Curling, Hockey e Freestyle

Dopo le prime partite di oggi, entra nel vivo il torneo di doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 in attesa della Cerimonia d'Apertura in programma venerdì 4 febbraio.

L'Ice Cube di Pechino ospiterà anche la squadra azzurra, con Stefania Constantini e Amos Mosaner pronti a fare il loro esordio all'interno di questo iniziale girone all'italiana formato da 10 squadre.

Le nazionali che scenderanno in pista domani a partire dalle 9.05 (ora locale) fino a fine serata saranno Italia, Svezia, Gran Bretagna, Australia, Stati Uniti, Norvegia, Repubblica Ceca, Canada, Svizzera e la Repubblica Popolare Cinese, padrona di casa.

La coppia azzurra formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini farà quindi il suo esordio nella competizione. Saranno loro i primi italiani in gara alle Olimpiadi di Pechino 2022.

La coppia italiana di doppio misto di curling Constantini - Mosaner. Credits: WCF

Programma doppio misto di curling del 3 febbraio 2022 - Giochi Olimpici Invernali di Pechino

FASE A GIRONI

Sede: Centro Acquatico Nazionale (Ice Cube) - Pechino

La coppia italiana se la vedrà in prima battuta con quella statunitense, formata da Vicky Persinger e Chris Plys. Gli azzurri saranno impegnati poi in un secondo incontro pomeridiano con la Svizzera.

Il match clou del secondo giorno di gara nel doppio misto vede i campioni in carica, i canadesi Rachel Homan e John Morris, affrontare Jen Dodds e Bruce Mouat della Gran Bretagna nella sessione del mattino, prima di tornare a giocare con la Norvegia in serata.

Giovedì 3 febbraio (orario cinese, +7 rispetto all'Italia)

09:05 - Doppio misto: AUS vs CHN, SWE vs CZE, USA vs ITA, GBR vs CAN

14:05 - Doppio misto: ITA vs SUI, USA vs NOR

20:05 - Doppio misto: NOR vs CAN, SUI vs GBR, CHN vs SWE, CZE vs AUS

Puoi consultare il programma di tutti gli eventi del curling in questa pagina.

Scopri tutto sulla squadra italiana di curling di Beijing 2022.

Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali: programma e orari delle partite di domani

Anche l'hockey su ghiaccio femminile è pronto a fare il suo debutto nella rassegna a cinque cerchi. Alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 furono gli Stati Uniti a imporsi, dopo 4 edizioni consecutive di dominio canadese. Due nazionali che saranno subito in campo domani, con i match della fase a gironi in programma allo Stadio Nazionale Indoor e al Centro Sportivo Wukesong. L'Italia non si è qualificata.

Tra gli incontri in programma, c'è pure l'emozionante rivincita della semifinale dei Campionati del mondo del 2021 tra Finlandia e gli stessi Stati Uniti a partire dalle 21:10 (ora di Pechino) nel gruppo A. Il team USA, capitanato da Kendall Coyne Schofield, vuole iniziare la difesa del titolo con il piede giusto.

Il Canada inizia invece la sua corsa all'oro, dopo aver perso contro le rivali statunitensi a PyeongChang 2018, nel match d'apertura del Gruppo A alle 12:10 (ora di Pechino) contro la Svizzera. Le padrone di casa della Repubblica Popolare Cinese avviano la loro campagna a cinque cerchi allo stesso orario affrontando la Repubblica Ceca nel girone B.

Giovedì 3 febbraio (orario cinese, +7 rispetto all'Italia)

12:10 - CAN vs SUI

12:10 - CZE vs CHN

16:40 - SWE vs JAP

21:10 - FIN vs USA

Qui il programma completo maschile e femminile.

Sci freestyle ai Giochi Olimpici 2022: programma e orari delle gare di domani

Al via i turni di qualificazione iniziano nelle gobbe del freestyle maschile e femminile a Zhangjiakou.

Il tre volte e attuale Campione del mondo nell'evento maschile, il canadese Mikael Kingsbury, è il Campione in carica di PyeongChang 2018. Nell'evento femminile, la Campionessa in carica Perrine Laffont (FRA) è anche l'attuale Campionessa del mondo. Entrambi punteranno a piazzarsi tra i migliori per assicurarsi il posto in finale.

Degli otto sciatori degli Stati Uniti, solo due hanno precedenti esperienze ai Giochi: Jaelin Kauf e Brad Wilson. I due si sono piazzati rispettivamente settimo e 18° a PyeongChang 2018. Hannah Soar, Olivia Giaccio, Kai Owens, Cole McDonald, Nick Page e Dylan Walczyk saranno tutti al loro debutto Olimpico.

Giovedì 3 febbraio (orario cinese, +7 rispetto all'Italia)

18:00-18:45 - Gobbe - Qualificazioni donne

19:45-20:30 - Gobbe - Qualificazioni uomini

Qui il programma completo maschile e femminile.