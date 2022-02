Giuliano Razzoli prima dello slalom Olimpico: "Sensazioni positive"

Giuliano Razzoli: "Quando sono in forma lo dirà la classifica"

Dopo l'indimenticabile oro conquistato a Vancouver 2010, Giuliano Razzoli è pronto per lo slalom Olimpico di Beijing 2022 dopo una buona stagione coronata dal podio conquistato in Coppa del Mondo a Wengen (SUI).

Queste le sue dichiarazioni, rilasciate attraverso i canali ufficiali della Federazione Italiana Sport Invernali, prima della gara in programma mercoledì 16 febbraio, con la prima manche che partirà alle 10.15 cinesi (3.15 italiane).

“Queste giornate stanno andando bene, come da programma. Abbiamo fatto qualche giorno di allenamento di slalom. Faremo ancora qualche giro domani. L’avvicinamento sta andando bene, mi sto abituando a questa neve. Quanto bene e quanto sono in forma lo dirà la classifica della gara, però sono contento di queste giornate”.

Così invece in un'intervista rilasciata a La Repubblica:

"È una pista abbastanza semplice ma con una neve particolare, diversa dalle nostre europee, vincerà chi si adatterà e saprà sfruttarla meglio. L’esperienza aiuta, gestire i grandi eventi non è semplice, e io in questo ho un vantaggio. I più giovani ne avranno altri. Le Olimpiadi sono una bella sfida sotto molto aspetti. Cosa mi tiene vivo? Dove, come e con chi sono cresciuto, la mia terra e la mia gente. Il loro affetto che mi ha dato la forza di ricominciare mille volte. A 37 anni tornare sul podio non è facile. Oppure venire a questa Olimpiade non era semplice e invece ce l’ho fatta. Alberto Tomba? Ci sentiamo, rimane un nostro tifoso".

Sci alpino alle Olimpiadi: il programma delle prossime gare

Sede: Centro nazionale di sci alpino di Yanqing

Gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (+7 rispetto all'Italia). I dettagli del programma sono soggetti a modifiche con breve preavviso.

Martedì 15 febbraio

11:00 Discesa libera femminile

Mercoledì 16 febbraio

10:15/13:45 Slalom maschile

Giovedì 17 febbraio

10:30/14:00 Combinata femminile

Sabato 19 febbraio

11:00 Slalom parallelo a squadre miste

