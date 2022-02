Beijing 2022, Italia squadra da battere nel super-g Olimpico con Brignone favorita: "Buon feeling, sarà una gara tosta"

Dopo l''ufficialità della rinuncia di Sofia Goggia i riflettori per il super-g femminile di domani, venerdì 11 febbraio (alle 4:00 ora italiana - 11:00 ora cinese), sono tutti sull'argento Olimpico in gigante, Federica Brignone, ma la squadra italiana si presenta al via dell'evento come la squadra da battere avendo vinto tutti gli eventi stagionali della disciplina tranne uno.

Completano il quartetto azzurro in gara domani: Marta Bassino, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. Con Brignone che scende con il pettorale 9, Curtoni il 13, Marsaglia il 18 e Bassino il 19.

L'assenza della campionessa di discesa a PyeongChang 2018 mette ancora più pressione sulla bimedagliata Olimpica Federica Brignone, che in occasione del gigante di Beijing 2022 ha dimostrato di aver trovato un set-up eccellente per le piste di Beijing 2022: la valdostana sarà la grande speranza azzurra per la gara di domani.

Ma l'Italia si presenta all'evento sulla scorta dei sei successi stagionali in Coppa del mondo (su sette gare): tre con Brignone (St. Moritz, Zauchensee e Garmisch), due con Goggia (Lake Louise e Val d’Isère) e uno con Curtoni (Cortina).

Brignone, "sento un buon feeling, sarà una gara tosta"

Queste le dichiarazioni alla vigilia del super-g Olimpico della 31enne valdostana:

"Nel mese di gennaio ho fatto quasi sempre velocità, qui in Cina non ho avuto occasione fino a oggi di mettere gli sci lunghi, ma giro dopo giro è andata sempre meglio, sento un buon feeling, il grip è buono, la pista è omogenea, sarà una gara tosta senza avere avuto possibilità di allenarsi sopra senza fare le prove, come è invece già successo ai nostri colleghi uomini".

"Ho deciso di scegliere un numero a metà, così avrò la possibilità di vedere qualche discesa di chi mi precede e per farmi un’idea della tracciatura. L’obiettivo è quello di sciare come ho fatto nel corso della stagione in questa specialità, dove mi sono sempre trovata bene”.

Queste invece le parole di Marta Bassino:

"Ho resettato la mente, mi sono lasciata alle spalle la delusione per l’uscita in gigante di tre giorni fa, voltato pagina e ora sono pronta a rilanciare le mie ambizioni, ci sono tante opportunità per far bene nei prossimi giorni e voglio tornare in Europa dopo avere lasciato il segno. Ho fatto due giorni di supergigante, vedremo cosa succederà".

E infine ecco quelle di Elena Curtoni:

"Finora state Olimpiadi difficili soprattutto fuori dalla pista, il motto è sempre 'qui e ora', cercherò di concentrarmi esclusivamente sula mia sciata, senza pensare a troppe cose che mi sono successe negli ultimi giorni".

"Non è certo la preparazione in avvicinamento che avrei sperato, però c'è poco da fare e occorre adeguarsi, prendo la parte buona della partecipazione a queste gare e mi concentro solo su quella. Guardando la gara dei maschi sembrava un bel supergigante, una pista bella".

