Beijing 2022: i momenti chiave di tutti gli sport ai Giochi Olimpici Invernali

Da Ailing (Eileen) Gu che annuncia sé stessa sul palco Olimpico a Shaun White che regala un addio emozionante, rivisitiamo alcuni dei migliori highlights da tutti e 16 i giorni di competizione, ora che i Giochi Olimpici di Beijing 2022 sono giunti al termine. Quante emozioni è possibile ricordare? Rivivi tutta l'azione cliccando sugli sport qui sotto.

Sci alpino

Dal superbo oro di Michelle Gisin in combinata all'incredibile ritorno di Sofia Goggia, le gare alpine a Pechino 2022 sono state spettacolari.

LEGGI IL RIEPILOGO: Sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022: risultati, momenti top e storie.

Biathlon

Nessuno ha potuto fermare il francese Quentin Fillon Maillet, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland e il suo connazionale Johannes Thingnes Boe sulla loro strada per stabilire un record comune di 5 medaglie ciascuno in una sola edizione dei Giochi.

LEGGI IL RIEPILOGO: Biathlon alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022: risultati, momenti top e storie.

Bob

Kaillie Humphries ha preso d'assalto il blocco di partenza per centrare il titolo Olimpico inaugurale del monobob femminile e rivendicare il suo terzo oro in altrettanti Giochi Invernali. Questo e molto di più al Yanqing National Sliding Centre.

LEGGI IL RIEPILOGO: Bob alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022: risultati, momenti top e storie.

Sci di fondo

Il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo e il russo Alexander Bolshunov avranno bisogno di un bagaglio in più per il loro ritorno a casa dopo aver raccolto 4 medaglie ciascuno sul percorso di Zhangjiakou. Un atleta che probabilmente rimarrà fino alla fine è Iivo Niskanen, che ha aspettato che l'ultimo atleta tagliasse il traguardo prima di festeggiare il suo oro nella 15 km classica.

LEGGI IL RIEPILOGO: Sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022: risultati, momenti top e storie.

Curling

La Gran Bretagna ha dovuto aspettare fino al giorno 15 per vincere la sua prima medaglia dei Giochi dopo aver perso un podio nella squadra mista. Gli uomini (argento) e le donne (oro) sono arrivati fino alle finali dove hanno affrontato rispettivamente Svezia e Giappone.

LEGGI IL RIEPILOGO: Curling alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022: risultati, momenti top e storie.

Pattinaggio di figura

Nathan Chen (USA) ha raggiunto nuove vette con un punteggio di 113,97 nel programma corto individuale, con la coppia cinese Sui Wenjing/Han Cong che ha battuto i record nell'evento a squadre. E chi potrebbe dimenticare Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, che hanno raggiunto un massimo storico di 90,83 nella danza ritmica per la Francia.

LEGGI IL RIEPILOGO: Pattinaggio di figura alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022: risultati, momenti top e storie.

Sci freestyle

Ailing (Eileen) Gu era in forma smagliante ed è volata nei libri dei record diventando la prima atleta di freeski a vincere 3 medaglie in una sola edizione dei Giochi, raccogliendo due ori e un argento al suo debutto Olimpico.

LEGGI IL RIEPILOGO: Freestyle alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022: risultati, momenti top e storie.

Hockey su ghiaccio

La squadra femminile canadese si è unita a USA, Finlandia e Svizzera per contendersi le medaglie al Wukesong Sports Centre, mentre la squadra maschile finlandese è entrata in lizza per il primo posto insieme a ROC, Slovacchia e Svezia.

LEGGI IL RIEPILOGO: Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022: risultati, momenti top e storie.

Slittino

La Germania era in forma smagliante e ha vinto tutti e quattro gli ori in palio, con Natalie Geisenberger che si è aggiudicata il suo terzo titolo femminile consecutivo e il sesto oro olimpico complessivo.

LEGGI IL RIEPILOGO: Slittino alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022: risultati, momenti top e storie.

Combinata nordica

Il norvegese Joergen Graabak ha spazzato via la delusione di PyeongChang 2018 per reclamare l'oro dal trampolino lungo/10 km che ha vinto a Sochi 2014 e diventare così il primo uomo a conquistare 4 medaglie d'oro Olimpiche in questo sport.

LEGGI IL RIEPILOGO: Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022: risultati, momenti top e storie.

Short track

Sbatti le palpebre e te lo perderai. I record sono caduti quando Arianna Fontana, Suzanne Schulting e Charles Hamelin hanno vinto l'oro, con i Paesi Bassi che hanno reso un emozionante omaggio a una ex stella.

LEGGI IL RIEPILOGO: Skeleton alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022: risultati, momenti top e storie.

Skeleton

Yan Wengang ha fatto vincere alla Repubblica Popolare Cinese la sua prima medaglia di scivolamento, mentre il tedesco Christopher Grotheer ha dato una lezione magistrale agli avversari.

LEGGI IL RIEPILOGO: Skeleton alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022: risultati, momenti top e storie.

Salto con gli sci

La slovena Ursa Bogataj ha scalato la classifica per vincere il suo primo titolo Olimpico. Kobayashi Ryoyu ha fatto notizia per il Giappone, mentre un emozionante primo evento a squadre miste ha preso il volo.

LEGGI ANCHE: Salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022: risultati, momenti top e storie.

Snowboard

Un programma ricco di impegni ha visto Chloe Kim e Hirano Ayumu protagoniste sull'halfpipe, mentre Zoi Sadowski-Synnott e Anna Gasser hanno sfidato la gravità nell'ultimo arrivato nel programma Olimpico: il big air.

LEGGI IL RIEPILOGO: Snowboard alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022: risultati, momenti top e storie.

Pattinaggio di velocità

Lo svedese Nils van der Poel è partito a razzo per infrangere il record del mondo nei 10.000 metri, mentre Ireen Wüst ha raccolto la sua sesta medaglia d'oro Olimpica diventando l'unica atleta a vincere l'oro individuale in ognuno dei cinque Giochi invernali a cui ha partecipato.

LEGGI IL RIEPILOGO: Pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022: risultati, momenti top e storie.