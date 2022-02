Beijing 2022 - giorno 7: il programma di venerdì 11 febbraio alle Olimpiadi Invernali

Olimpiadi Invernali 2022: il programma dell'11 febbraio (orario cinese, +7 rispetto all'Italia) e gli azzurri in gara

Il calendario completo della giornata di gare di domani, venerdì 11 febbraio, alle Olimpiadi di Pechino 2022:

Biathlon (italiani in gara: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Federica Sanfilippo)

17:00–18:10: Sprint 7.5km (D)

Curling (italiani in gara: Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin)

09:05 Uomini: SUI vs ROC, GBR vs USA, SWE vs ITA, DEN vs CHN

Uomini: SUI vs ROC, GBR vs USA, SWE vs ITA, DEN vs CHN 14:05 Donne: USA vs CHN, CAN vs JPN, SUI vs ROC, KOR vs GBR

Donne: USA vs CHN, CAN vs JPN, SUI vs ROC, KOR vs GBR 20:05 Uomini: ROC vs DEN, GBR vs NOR, CAN vs SUI

Hockey su ghiaccio femminile

12:10 USA vs CZE

21:10 CAN vs SWE

Hockey su ghiaccio maschile

12:10 DEN vs ROC (Gruppo B)

16:40 CZE vs SUI (Gruppo B), SWE vs SVK (Gruppo C)

21:10 LAT vs FIN (Gruppo C)

Pattinaggio di velocità (italiani in gara: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti)

16:00–17:55: 10000m (U)

Salto con gli sci (italiani in gara: Davide Bresadola)

17:45 - 18:30 - Trampolino lungo individuale U turno di prova qualificazione

19:00 - 20:06 - Trampolino lungo individuale U turno qualificazione

Sci alpino (italiani in gara: Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia)

11:00–13:09: Super-G (D)

Sci di fondo (italiani in gara: Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura)

15:00–16:35: Classico 15km (U)

Short Track (italiani in gara: Arianna Fontana, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Yuri Confortola, Andrea Cassinelli)

19:00 - Donne 1000m - Quarti di finale

- Donne 1000m - Quarti di finale 19:18 - Uomini 500m - Batterie

- Uomini 500m - Batterie 19:55 - Donne 1000m - Semifinali

- Donne 1000m - Semifinali 20:04 - Uomini 5000m Staffetta - Semifinali

- Uomini 5000m Staffetta - Semifinali 20:37 - Donne 1000m - Finale B

- Donne 1000m - Finale B 20:43 - Donne 1000m - Finale A

Skeleton (italiani in gara: Valentina Margaglio, Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

9:30 - Singolo femminile: manche 1 e 2

- Singolo femminile: manche 1 e 2 20:20 - Singolo maschile: manche 3 e 4

Snowboard

9:30 - 9:55 Halfpipe maschile - Run finale 1

Halfpipe maschile - Run finale 1 9:57 - 10:22 Halfpipe maschile - Run finale 2

Halfpipe maschile - Run finale 2 10:24 - 10:49 Halfpipe maschile - Run finale 3 - Evento medaglia

Giochi Olimpici: gli eventi da medaglia in programma venerdì 11 febbraio (orario cinese)

Tutte le gare medaglia in programma domani, 11 febbraio:

Biathlon

Pattinaggio di velocità

Sci alpino

Sci di fondo

Short Track

Skeleton

Snowboard

Pechino 2022: gli eventi da non perdere di venerdì 11 febbraio

È la giornata del super-g femminile. Una gara che tutta Italia aspetta con trepidazione e che vede possibilità di medaglia più che concrete grazie a Federica Brignone, già argento in gigante in questa edizione dei Giochi, ed Elena Curtoni. Assente invece Sofia Goggia.

Rimanendo sulla neve, ma passando al biathlon, Dorothea Wierer e compagne tornano in gara nella sprint femminile. Un buon piazzamento in questa gara permetterebbe loro di essere presenti in buona posizione sulla griglia di partenza della successiva prova a inseguimento.

Sul fronte ghiaccio, la leggenda azzurra Arianna Fontana, già due medaglie in questa rassegna, proverà a calare il tris nei 1000 metri femminili.