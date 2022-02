Beijing 2022 - Giorno 16: il programma di domenica 20 febbraio alle Olimpiadi Invernali

Ultimo giorno dei Giochi Invernali di Beijing 2022. Un trionfo di sport e spirito Olimpico. A suggellare le Olimpiadi della neve e del ghiaccio del 2022 ci sarà la maratona bianca femminile, la finale per l'oro del curling donne e l'attesissima finale maschile dell'hockey. Dopo il rinvio, lo sci alpino è pronto a chiudere il programma con il parallelo a squadre miste. Rimangono da assegnare gli ultimi 5 set di medaglie in questa sedicesima e conclusiva giornata di gare, prima della Cerimonia di Chiusura (in programma alle 20 cinesi, 13 italiane).