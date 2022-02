Beijing 2022 - Giorno 12: il programma di mercoledì 16 febbraio alle Olimpiadi Invernali

L'hockey su ghiaccio vedrà proclamare le campionesse Olimpiche di Beijing 2022, nella finalissima di domani, 16 febbraio, mentre si assegnano le ultime due medaglie dello short track di questi Giochi, per un totale di 7 medaglie d'oro in palio. Tra gli italiani in gara: Arianna Fontana, il team Retornaz contro l'insidiosa Danimarca, Dorothea Wierer, Giuliano Razzoli e Alex Vinatzer.