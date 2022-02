Bob a Beijing 2022 – tutti i risultati, i momenti top e i record

Il bob ha regalato grandi momenti a Beijing 2022 con emozioni e prestazioni da record.

Kaillie Humphries è diventata la prima campionessa Olimpica di sempre nel monobob, mentre la sua connazionale americana Elana Meyers Taylor è diventata la donna più decorata di sempre nel bob alle Olimpiadi arrivando a cinque medaglie.

E cosa dire del riscatto della tedesca Laura Nolte, passata dalla delusione nel monobob al trionfo nel bob a due?

A livello maschile il tedesco Francesco Friedrich ha confermato ancora una volta di essere il GOAT (greatest of all times) difendendo il titolo sia nel bob a due che nel bob a quattro.

Diamo uno sguardo a questi grandi traguardi, con i commenti dei protagonisti.

I 3 momenti migliori

1- Kaillie Humphries vince il primo oro Olimpico nel monobob

Il monobob ha fatto il suo debutto Olimpico a Beijing 2022, fornendo maggiore accessibilità allo sport e forse anche un test più rigoroso sulle capacità di guida di una pilota.

Nel 2019 è passata a difendere i colori degli Stati Uniti dopo aver vinto due titoli Olimpici sotto la bandiera del Canada. Ha dovuto affrontare un'attesa snervante per vedere se le sarebbe stato permesso di competere ai Giochi mentre i suoi documenti di cittadinanza venivano elaborati.

Ma quando è arrivato il nuovo passaporto a due mesi dai Giochi, non ha avuto bisogno di altri inviti per andare a prendersi un altro oro.

L'introduzione del monobob ha anche dato alle atlete la possibilità di vincere due medaglie a un'Olimpiade per la prima volta in assoluto, e una menzione speciale va alla compagna di squadra di Humphries, Elana Meyers Taylor. La veterana ha vinto l'argento nel monobob e poi il bronzo nel bob a due. Ha mantenuto intatto il suo incredibile record: ha vinto una medaglia in ogni gara Olimpica a cui ha partecipato... tutte e cinque!

2 - Laura Nolte si rialza

Forse il momento più emozionante allo straordinario Yanqing National Sliding Center è arrivato quando Laura Nolte e Deborah Levi hanno vinto l'evento femminile a due.

Campionessa di monobob ai Giochi Olimpici Giovanili del 2016, la tedesca Nolte aveva grandi speranze di finire tra le prime tre. Ma è scoppiata a piangere dopo essere arrivata quarta.

Qualche giorno più tardi, però, ha mostrato lo spirito della campionessa vincendo il suo primo oro Olimpico insieme a Levi in uno dei più grandi 'riscatti' ai Giochi.

Laura Nolte e Deborah Levi festeggiano il trionfo nel bob a due a Beijing 2022 Foto di Getty Images

3 - Un'altra doppietta per Francesco Friedrich

Francesco Friedrich sembra ormai imbattibile nel bob maschile.

Quattro anni dopo aver vinto l'oro sia a due che a quattro a PyeongChang, ha ripetuto l'impresa.

La cosa spaventosa? A soli 31 anni, la leggenda tedesca potrebbe benissimo provare a centrare la terza doppietta a Milano Cortina 2026!

Le dichiarazioni

Tutto è cambiato, sto ancora allattando e dopo dovrò andare a estrarre il latte! Dedico questa medaglia a mia mamma e mio figlio. Mia madre mi ha mostrato la strada e l'aspetto di una donna forte e mio figlio mi mostra ogni singolo giorno quando si alza come superare gli ostacoli e combattere contro le avversità.

Elana Meyers Taylor su come la sua vita sia cambiata dopo essere diventata madre nel 2020 e sul rientro con un argento e un bronzo a Beijing 2022.

Ricordo le prime donne che vinsero nel 2002, Jill Bakken e Vonetta Flowers. Adesso so che le bambine di oggi diranno 'Ricordo Kaillie'. E si metteranno in gioco con due opportunità di vincere medaglie, e si spera ancora di più con il bob a quattro femminile in futuro. Penso che sia fantastico e continuerò a lottare per questo. Le donne prima di me hanno permesso che accadesse e voglio assicurarmi che continui per le generazioni future

Kaillie Humphries (USA) sul suo viaggio dopo aver vinto il suo terzo titolo Olimpico, il primo di sempre assegnato nel monobob

Siamo fortunati. Il nostro lavoro è qualcosa di molto divertente e difficilmente ti capita di meglio nella vita. Possono esserci 10, 15, 20 anni nella vita in cui puoi dedicarti a uno sport, poi dovrai rinunciarci e fare qualcos'altro con meno impatto. E gli altri ti sorpasseranno.

Francesco Friedrich, uno degli atleti Olimpici invernali più dominanti, dopo aver difeso il titolo nel bob a due

Elenco di tutte le medaglie del bob a Beijing 2022

Monobob:

Oro: Kaillie Humphries (USA)

Argento: Elana Meyers Taylor (USA)

Bronzo: Christine de Bruin (Canada)

Bob a due femminile:

Oro: Laura Nolte e Deborah Levi (Germania)

Argento: Mariama Jamanka e Alexandra Burghardt (Germania)

Bronzo: Elana Meyers Taylor e Sylvia Hoffman (USA)

Bob a due maschile:

Oro: Francesco Friedrich and Thorsten Margis (Germania)

Argento: Johannes Lochner and Florian Bauer (Germania)

Bronzo: Christof Hafer and Matthias Sommer (Germania)

Bob a quattro:

Oro: Francesco Friedrich, Thorsten Margis, Candy Bauer, Alexander Schüller (Germania)

Argento: Johannes Lochner, Florian Bauer, Christopher Weber, Christian Rasp (Germania)

Bronzo: Justin Kripps, Ryan Sommer, Cam Stones, Ben Coakwell (Canada)