Arthur Bauchet: "Provo dolore, ma almeno so il perché"

Quattro anni fa, il 21enne Arthur Bauchet ha sfiorato l'oro ma ha dovuto accontentarsi dell'argento nella discesa libera, nello slalom, nel super G e nella super combinata.

Il francese si è finalmente riscattato a Pechino 2022, passando dal secondo gradino del podio alla vetta della categoria standing nella discesa libera e nella supercombinata, aggiungendo il bronzo nello slalom gigante.

L'alchimista dello sci alpino ha trovato la ricetta giusta per trasformare i passati metalli preziosi in oro, e può ancora contare su un'ultima opportunità, domenica 13 marzo, per portare a casa un'altra medaglia, nello slalom.

"Avevo già il titolo mondiale, ho vinto coppe del mondo e sfere di cristallo, ma non il titolo Paralimpico. Negli ultimi quattro anni, ho messo tutta la mia energia nella preparazione di questo evento per cercare di rivendicare questa medaglia d'oro. Ma c'è un grande divario tra i sogni e la realtà e oggi devo colmarlo. È pazzesco," Bauchet ha detto Olympics.com.

Bauchet, che ha una paraplegia spastica ereditaria, una condizione che causa contrazioni muscolari negli arti inferiori, ha goduto di due meritati giorni di riposo - tra le gare di velocità e gli eventi tecnici - che potrebbero rivelarsi un vantaggio in vista dello slalom.

"Ho la fortuna di essere uno degli sciatori più versatili del circuito. Posso vincere una discesa così come uno slalom. Questa è la vera forza che ho", ha dichiarato.

Durante i suoi giorni di riposo, l’atleta originario di Saint Tropez ha parlato con Olympics.com e svelato i segreti degli ultimi quattro anni di preparazione che hanno portato ai suoi titoli Paralimpici.

Bauchet: "Con la malattia si va per tentativi ed errori"

Arthur Bauchet ha una malattia rara che colpisce il sistema nervoso centrale e intacca i muscoli dei suoi arti inferiori con debolezza muscolare e ipertonia (un aumento patologico del tono muscolare). Ma questa diagnosi è arrivata piuttosto tardi nella sua vita.

Nel 2015, Bauchet non era in grado di alzarsi dal divano a causa del dolore intenso alle gambe e ci volle del tempo prima che i medici dessero finalmente un nome a quello che tutti pensavano fosse solo "nella sua testa".

"Quando abbiamo dato un nome alla malattia mi sono detto: 'Ok, non è nella mia testa'. Ma preferisco sentire il dolore e sapere perché e poter sciare, che sentire il dolore sdraiato sul mio divano senza sapere perché", ha spiegato il Paralimpico.

Una volta fatta la diagnosi, è stato un percorso di tentativi, prove ed errori per capire la malattia e i limiti delle sue capacità fisiche. L'allora 17enne Bauchet ha fatto di tutto per testare le sue capacità prima di PyeongChang, appena due anni dopo il suo ingresso nel circuito internazionale.

Bauchet si è rivelato più che all'altezza della sfida vincendo tre medaglie, tra cui due ori ai Campionati del mondo 2017 e i quattro argenti a PyeongChang.

Oltre a mettere alla prova le sue capacità man mano che va avanti, deve costantemente adattarsi a questa malattia degenerativa: "Possiamo vedere l'evoluzione della malattia con l'evoluzione del trattamento. All'inizio, dovevo prendere una pillola al giorno. Cinque anni dopo, prendo otto pillole, alcune gocce la sera e iniezioni di Botox nelle gambe una o due volte all'anno".

L'adattamento sembra essere la chiave della preparazione di Arthur Bauchet che ha intrapreso una svolta agonistica dopo PyeongChang 2018.

Aumentare il carico di lavoro

"Dopo i Giochi di PyeongChang ho iniziato a fare dalle quattro alle sei ore di sport al giorno. Ho scoperto attività che non sapevo di poter fare, come il ciclismo. Ora faccio molta bicicletta per tutto il periodo primaverile e estivo per migliorare la resistenza, prima di tornare in palestra.

Aumentiamo i tempi di preparazione e il numero di sessioni".

Non sta solo mettendo alla prova le sue capacità fisiche. Bauchet ha imparato a spingere più in là i suoi limiti, andando contro la fatica debilitante, per aumentare la sua resistenza.

"Prima, ascoltavo un po' troppo il mio corpo e appena mi sentivo stanco e quando mi tremavano le gambe mi dicevo 'fermati, ti allenerai di nuovo domani'. Ma ora conosco il mio corpo un po' meglio e mi dico 'non fermarti, spingiti un po' più in là, vai oltre i tuoi limiti perché quando sarai ai Giochi, sarai stanco, e il tuo corpo deve sapere come si sente'".

Questo nuovo modo di andare oltre i suoi limiti è stato più che utile durante i Giochi di Pechino.

A causa delle condizioni atmopsferiche, la supercombinata è stata anticipata di un giorno e i para sciatori hanno fatto la discesa, il super-g e la supercombinata in tre giorni consecutivi. Bauchet ha conquistato il primo posto nella discesa prima di arrivare quarto nel super-g. Il terzo giorno ha dovuto mettere da parte la fatica per vincere il suo secondo oro Paralimpico. La vittoria nella supercombinata si è fatta sentire su Bauchet che ha spiegato che il suo tremore è andato aumentando.

"Alla fine della supercombinata sono andato sul podio provvisorio, ma ho fatto molta fatica a tenere le gambe ferme e a camminare. Appena lasciato il podio ho dovuto togliermi subito gli scarponi perché non ce la facevo più. I miei piedi stavano per avere i crampi".

Per recuperare Bauchet ha bisogno di due cose: riposo e calore, che sembra paradossale per una persona che passa la maggior parte del suo tempo sulla neve.

Gestire le emozioni

Oltre al riposo obbligatorio per le sue gambe, il sette volte medaglia Paralimpica deve anche gestire al meglio l'emotività.

"C'è un fattore neurologico che accompagna questa malattia: non appena ci sono emozioni, stress o sentimenti un po' forti, le mie gambe ne risentono e tremeranno ancora di più".

Gestire i livelli di stress quando si fa una gara per la quale si è lavorato per quattro anni è più facile a dirsi che a farsi. Tuttavia, il cambio di programma ha aiutato il campione francese a gestire lo stress.

La discesa era la prima gara delle Paralimpiadi, un evento in cui non era uno dei grandi favoriti. Bauchet ha conquistato la vittoria in discesa liberandosi della pressione dei suoi eventi preferiti.

"Grazie a questa prima medaglia d'oro ho potuto essere meno stressato per il resto della competizione. Ora, ad ogni linea di partenza non sento nessuno stress, voglio solo divertirmi", ha continuato.

Divertirsi sì, ma lo sciatore 21enne ha imparato a non adagiarsi sugli allori. Sa che la competizione è intensa e il minimo errore può spingerlo fuori dal podio, come ha sperimentato nel super-g, dove una piccola deviazione dal percorso lo ha relegato al quarto posto.

Bauchet combatterà fino alla fine per aggiungere altra argenteria alla sua collezione e chiudere in bellezza con i suoi Giochi Paralimpici Invernali più memorabili.

"Non voglio stare alla partenza e dirmi 'prendila con calma'. No, no, no, andrò più veloce che posso e darò il 300 per cento in ogni corsa. Siamo qui per prendere tutto quello che possiamo, e se posso vincere più medaglie, farò del mio meglio per farlo. In ogni caso, personalmente, cercherò di fare tutto il possibile per vincere più medaglie".

Buachet si è forgiato una volontà di ferro durante tutta la sua carriera sportiva con una spada di Damocle sulla sua testa, la sua malattia continua a peggiorare: "So che un giorno potrei finire su una sedia a rotelle, quindi cerco sempre di lottare e cercare di arrivare più lontano".