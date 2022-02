Il tedesco Ludwig vince l'oro Olimpico nello slittino, bronzo Italia con Fischnaller!

Slittino: l'Italia torna sul podio, Fischnaller è 3° alle Olimpiadi

Dopo l'amaro quarto posto di PyeongChang 2018, Dominik Fischnaller si riscatta a 4 anni di distanza e si appende al collo la medaglia di bronzo nel singolo maschile di slittino. Un podio che all'Italia mancava dalle Olimpiadi di Sochi 2014, quando Armin Zoeggeler, oggi direttore tecnico degli azzurri, centrò il terzo posto nell'ultima gara Olimpica della sua leggendaria carriera.

È stato invece il veterano tedesco Johannes Ludwig a coronare una stagione da sogno, vincendo la sua prima medaglia d'oro a cinque cerchi.

Il teutonico ha stampato il cronometro sul 3:48.735, dominando di fatto tutte e 4 le manche fin da ieri.

Ludwig ha concluso la manche finale con un vantaggio di 0.113 secondi sull'austriaco Wolfgang Kindl, argento, e di quasi un secondo su Fischnaller.

Giù dal podio l'altro fenomeno tedesco Felix Loch.

LA TOP 10 DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO ALLE OLIMPIADI 2022

1 - Johannes LUDWIG (GER)

2 - Wolfgang KINDL (AUT)

3 - Dominik FISCHNALLER (ITA)

4 - Felix LOCH (AUT)

5 - Kristers APAARJODS (LAT)

6 - Max LANGENHAN (GER)

7 - Gints BERZINS (LAT)

8 - Chris MAZDZER (USA)

9 - Roman REPILOV (ROC)

10 - Semen PAVLICHENKO (ROC)

11 - Leon FELDERER (ITA)

Dominik Fischnaller: "La medaglia è anche per Kevin"

Queste le dichiarazioni del bronzo Olimpico Dominik Fischnaller rilasciate ai microfoni Rai dopo la premiazione.

"Questa medaglia ha così tanto valore. Gli ultimi quattro anni sono stati veramente difficili per me. Mi mancava così poco per la medaglia lì, sono molto contento. Sono stati giorni veramente duri. Mi manca mio cugino Kevin (positivo al Covid, ndr), la medaglia è anche per lui. Spero possa andar fuori subito. Armin (Zoeggeler, ndr) è molto importante per me e per tutta la squadra, ma anche gli altri allenatori hanno fatto un buon lavoro durante l'estate. Mi hanno costruito una buona slitta e sono molto contento. Dedico la medaglia alla mia famiglia e anche a me, sono stato duro con me stesso in questi anni e quando sono stato a terra mi sono sempre rialzato".

Il calendario dello slittino a ai Giochi Olimpici di Beijing 2022

Venue: The Yanqing National Sliding Centre

(Tutti gli orari sono in orario locale Pechino, +7 rispetto all'Italia)

Lun 7 febbraio

19:50 - Singolo femminile - manche 1 e 2

Mar 8 febbraio

19:50 - Singolo femminile - manche 3 e 4

Mer 9 febbraio

20:20 - Doppio

Gio 10 febbraio

21:30 - Staffetta a squadre

