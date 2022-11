Brignone: fuoco vivo, occhi della tigre...e la serenità di chi non ha nulla da chiedere alla propria carriera

Federica Brignone si appresta ad iniziare la 15ma stagione personale (esordio in Coppa del mondo a Lienz, nel 2007) senza aver mai smesso di scrivere record per lo sci alpino italiano: l'anno scorso, a St. Moritz, ha conquistato la 17ma vittoria in Coppa, superando Deborah Compagnoni e diventando la sciatrice alpina italiana con più vittorie nel massimo circuito, a segno con almeno una vittoria in Coppa del mondo per 7 stagioni consecutive. Anche a Beijing 2022 è andata con gli occhi della tigre (a PyeongChang 2018 aveva vinto la prima medaglia Olimpica) e da buon felino ha lasciato un bel segno: due medaglie di cui un argento nel gigante e un bronzo nella combinata, ultimi tasselli in ordine di tempo di una carriera a cui lei stessa, per prima, non può chiedere molto altro...

Olympics.com: A 32 anni sei ancora in ottima forma e nel pieno delle tue capacità. Mikaela Shiffrin ha detto “Se mi ritirassi domani sarei contenta di quello che ho fatto”. Anche tu hai vinto praticamente tutto: Coppa del mondo, medaglie Olimpiche... C'è qualche sfizio che ti piacerebbe toglierti, una gara, una medaglia, qualcosa che ti manca?

Federica Brignone: Sinceramente, io posso solo dirti che sono veramente soddisfatta. Sicuramente non ho vinto quanto Mikaela Shiffrin, ma sono soddisfatta di quello che ho fatto nella mia carriera. Anzi probabilmente ho raggiunto più di quello che avrei sognato quando ero bambina, quando la domanda era 'Parteciperò mai a una Coppa del mondo o a dei Giochi Olimpici?'... Invece di Giochi ne ho fatti ben quattro, mi sono portata a casa tre medaglie Olimpiche, una Coppa del mondo generale. Non dico di non aver più niente da vincere, però non è il colore di una medaglia che fa la differenza per la carriera che ho avuto, e sicuramente ho ancora voglia di vincere, ed è per quello che sono qua. Però, so anche che quello che mi sono portata a casa non è niente male, ed è davvero una grandissima carriera, quindi sono serena. Sono qui per giocarmela, sono qui per mettere i bastoni fuori dal cancelletto e essere una di quelle che se la giocano. Ho ancora voglia di questo, ho ancora voglia di competere e ho ancora voglia di vincere. Quindi questo è uno sfizio che voglio togliermi: voglio vincere ancora.

Ti hanno dato il soprannome di tigre. Qual è quel fuoco che ti motiva adesso, che ti fa continuare a gareggiare e a fare questi sacrifici?

Come dicevo prima sono molto competitiva. A me piace la competizione. Mettermi in gioco è qualcosa che mi fa tirare fuori il massimo, mi fa fare tutti i sacrifici dovuti, mi fa veramente tirar fuori il meglio di me. Quando sono sotto pressione, quando devo fare qualcosa, è quello che mi tiene viva, questa adrenalina. E essere in partenza a una gara, avere il cuore che batte forte è qualcosa che mi piace. Ma sono così anche in allenamento: mi pongo dei traguardi, delle cose da fare anche in allenamento per cui questo mi tiene viva e mi tiene in forma! A parte gli scherzi, queste ultime tre, quattro stagioni sono state quelle in cui sono stata meglio fisicamente, quando mi sono sentita meglio, per cui questo è il fuoco che ho dentro, ancora, e sì, ho ancora voglia di vincere.

In molti sport le carriere si stanno allungando, sicuramente grazie alla preparazione, all'alimentazione... Com'è il tuo approccio: maniacale, molto scrupoloso nella cura di questi dettagli?

Anche da noi, nello sci, preparazione e alimentazione sono importanti, ma anche il recupero fa tanto. Quando io ho cominciato non c'era ancora questo approccio così scrupoloso. Io non sono una maniaca, nel senso che sono una che fa il suo lavoro al 100%. Sono una che lavora molto forte anche atleticamente, che lavora tanto anche sugli sci, 'che si fa un bel mazzo', se si può dire. Però, non sono maniacale sull'alimentazione e su tutto il resto. Cerco di avere uno stile di vita sano. È quello che piace anche a me. Lavoro anche mentalmente, e quello tantissimo. Però sono anche dell'idea che uno debba pure un po' godersela. Deve viverla bene. Io sono una che ha iniziato da ragazzina, non dovevo diventare una campionessa, non ho mai dovuto fare questa cosa, ma l'ho scelto ed è una cosa che mi piace, che mi diverte. Quindi il lato del divertimento, il lato di normalità e di vita normale, di cosa semplice, ci deve essere. Ho provato anche a essere ancora più quadrata (e io sono una quadrata!)... ma ancora più quadrata con me non funziona! Mi mette solo stress e sinceramente io devo vivermela anche bene. Quindi sì lo sport ad alto livello, ma anche la vita è importante!

Da anni porti avanti campagne di sensibilizzazione sul cambiamento climatico. Come vivi questo conflitto tra sostenibilità e il tuo impatto (anche come lavoro) nel cambiamento climatico e che comportamenti cerchi di adottare nel suo piccolo per aiutare?

Io da da quando sono una bambina sono molto attenta a questo tema e il mio stile di vita è uno stile di vita di conservazione, nel senso che faccio molta attenzione sempre al riciclo e allo spreco. In casa mia più di 17 gradi li ho visti raramente, sia con i miei genitori ma anche da sola. Se posso usare le mie gambe e la bicicletta o dell'energia diversa, uso quello per spostarmi. È ovvio che per fare il mio sport noi dobbiamo prendere aerei, dobbiamo prendere la macchina...purtroppo c'è un limite a tutto. Però io vivo bene, ma nel mio piccolo faccio moltissima attenzione a tutto quello che è risparmio energetico, riciclo, e non spreco.

Milano Cortina 2026: in generale l'idea di avere un'Olimpiade in casa è un'opportunità che non capita a molti. Quanto ti motiva a voler continuare?

Potrebbe essere il sogno di tante atlete. Io ho già partecipato a 4 edizioni, nessuna vicino a casa, quindi per me sarebbe un qualcosa di molto bello. Però sono anche molto concreta, nel senso che so di avere 32 anni e so di aver fatto la mia carriera e posso anche arrivare a un certo punto e non essere più con questo fuoco dentro, così motivata a fare il massimo. Io di sicuro non mi metterò a fare delle stagioni per andare in giro, e per gareggiare e vedere come va. Cioè io faccio questo sport per farlo al 100%. E se tra quattro anni sarò ancora così, se avrò la stessa motivazione, e il mio corpo sarà ancora come oggi - quindi in forma - ci sarò. Altrimenti, come dicevo prima: le mie soddisfazioni me le sono tolte.