Sci alpino: l'Austria vince il parallelo a squadre miste di Beijing 2022. L'argento alla Germania, la Norvegia è bronzo

Sedicesimo e ultimo giorno dei Giochi Invernali di Beijing 2022 e ultima gara dello sci alpino nel Centro Nazionale di Yanqing.

L'evento finale della Rainbow, la pista tracciata appositamente per questa specialità, se lo aggiudica l'Austria, sconfiggendo per un soffio la squadra tedesca: si è dovuto passare alla somma dei migliori tempi per proclamare il vincitore, dato che la discesa finale è terminata in parità, 2-2. Prestazione e tempo sontuoso Stefan Brennsteiner, che con 23.72 fa il miglior crono della finale, mentre la differenza tra le donne la fa la compagna di squadra Katharina Liensberger, a cui basta un 24.55 per avere la meglio sulla tedesca Lena Duerr.

Anche nella small final molto spettacolo: non basta un grande River Radamus per far salire il Team USA sul podio e fa festa la Norvegia che conquista l'ultima medaglia dell'evento.

Italia Ottava, sconfitta nei quarti dagli Stati Uniti.

Podio del parallelo a squadre miste di sci alpino - Pechino 2022

AUSTRIA GERMANIA NORVEGIA

