Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar: Australia - Perù e Costa Rica - Nuova Zelanda si giocheranno gli ultimi posti per il Mondiale. Come guardare le partite

Quattro squadre di calcio rimangono a caccia dei due posti rimanenti per la Coppa del Mondo maschile FIFA 2022 in Qatar.

I verdetti arriveranno lunedì e martedì (13 e 14 giugno) con due spareggi intercontinentali: l'Australia affronterà il Perù e la Costa Rica affronterà la Nuova Zelanda.

Entrambe le partite si svolgeranno allo stadio Ahmad Bin Ali nella città di Al Rayyan, a ovest della capitale del Qatar, Doha.

Le vincitrici di ogni sfida staccheranno il biglietto per i Mondiali di novembre e dicembre. Le due nazionali sconfitte dovranno aspettare altri quattro anni per avere la loro chance. Se ai tempi regolamentari il punteggio è ancora di parità, la partita andrà ai tempi supplementari e poi ai rigori.

Come guardare lo spareggio per accedere ai Mondiali FIFA del 2022 tra Australia e Perù

I due spareggi intercontinentali in programma il 13 giugno (Australia-Perù) e il 14 giugno (Costa Rica-Nuova Zelanda) saranno entrambi trasmessi in televisione.

La sfida tra Australia e Perù si svolge in Qatar, allo stadio Ahmad Bin Ali. Il calcio d'inizio è previsto per le 21:00 di martedì 13 giugno, ora locale. Saranno le 13:00 a Lima e le 04:00 di mercoledì 14 giugno a Sydney.

L'incontro sarà trasmesso in televisione da emittenti e piattaforme digitali di tutto il mondo. Per gli spettatori in Australia, la partita è disponibile gratuitamente su 10 Football, on demand su 10 play, e Paramount+.

La partita sarà disponibile anche in Nord e Centro America su Telemundo USA e TSN Canada. Altri broadcaster saranno annunciati prossimamente.

Come guarda lo spareggio per i Mondiali FIFA del 2022 tra Nuova Zelanda e Costa Rica

L'ultimo posto per la Coppa del Mondo in Qatar andrà a Nuova Zelanda o Costa Rica.

Si affrontano nel secondo spareggio intercontinentale sempre in Qatar, all'Ahmad Bin Ali Stadium. Il calcio d'inizio è alle 21:00 di mercoledì 14 giugno, ora locale, le 12:00 in Costa Rica e le 06:00 di giovedì 15 giugno ad Auckland.

L'incontro sarà trasmesso da emittenti e piattaforme digitali di tutto il mondo. Gli spettatori in Nuova Zelanda potranno guardarlo in diretta su Sky Sport NZ.

La partita sarà disponibile anche nelle Americhe su Telemundo, Universo e FuboTV in spagnolo e in inglese su Fox Sports 2 USA. Altri broadcaster saranno annunciati nei prossimi giorni.

Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022: Ronaldo, Mbappé, Kane, Bale, Messi, Neymar e Lewandowski tra i campioni già qualificati

Ci sono 13 squadre dell'Unione delle Federazioni Europee di Calcio (UEFA) già qualificate per la Coppa del Mondo. Belgio, Croazia, Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Serbia, Spagna e Svizzera si sono tutte assicurate un posto grazie alle loro prestazioni nella fase a gironi di qualificazione. Significa che i fan potranno godersi stelle del calibro di Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Luka Modric, Christian Eriksen, Harry Kane, Kylian Mbappé e Pedri in Qatar.

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Polonia di Robert Lewandowski hanno staccato il loro biglietto ai playoff, prima che il Galles di Gareth Bale facesse altrettanto contro l'Ucraina nell'ultimo playoff di qualificazione europea a inizio giugno.

Ghana, Tunisia, Marocco, Camerun e il Senegal di Sadio Mane sono i cinque rappresentanti della Confederation of African Football (CAF), dopo una drammatica conclusione del loro torneo di qualificazione che ha visto l'Egitto di Mo Salah perdere.

Canada, Messico e Stati Uniti (USA) sono le tre nazioni qualificate dalla CONCACAF. La Costa Rica avrà la possibilità di rappresentare il Nord America, l'America Centrale e la regione dei Caraibi. Sfiderà infatti la Nuova Zelanda nello spareggio intercontinentale il 14 giugno.

Brasile, Argentina, Ecuador e Uruguay si erano già assicurate i quattro posti di qualificazione riservati alla zona CONMEBOL. Potrebbe esserci una quinta squadra sudamericana al torneo in Qatar, se il Perù dovesse vincere lo spareggio contro Australia/UAE.

La Repubblica Islamica dell'Iran, la Repubblica di Corea, il Giappone, l'Arabia Saudita e il Qatar, quest'ultima come nazione ospitante, si erano già garantite la qualificazione dalla regione asiatica. L'Australia è la rappresentante dell'AFC nello spareggio intercontinentale contro il Perù il 13 giugno, sempre nella capitale del Qatar.

Non ci sono posti diretti per la confederazione dell'Oceania (OFC), ma la Nuova Zelanda, vincitrice dei gironi, potrebbe rappresentare la regione vincendo lo spareggio con la Costa Rica.

Il sorteggio della Coppa del Mondo si è svolto a Doha il 1 aprile. L'elenco completo dei gironi è qui.

La Coppa del Mondo FIFA maschile inizierà il 21 novembre, con la finale in programma a Doha il 18 dicembre 2022.