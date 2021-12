Teniamoli d'occhio: Annika Sieff, combinata nordica

Annika Sieff: chi è la nuova stella italiana della combinata nordica?

Ha appena 18 anni ma è già entrata nella storia dello sport italiano. Annika Sieff, trentina di Varena, lo scorso 3 dicembre ha bagnato a Lillehammer (NOR) il suo esordio stagionale in Coppa del Mondo di combinata nordica con un prestigioso terzo posto alle spalle delle padrone di casa Gyda Westvold Hansen e Mari Leinan Lund. Nell'occasione, l'atleta tesserata per le Fiamme Oro si era prima piazzata in seconda posizione al termine della prova di salto con gli sci, totalizzando 113.4 punti, e poi terza in quella di sci di fondo arrivando al traguardo con 56.1 secondi di ritardo dalla vetta.

Nella più recente tappa di Otepää (EST) dell'11 e 12 dicembre è invece arrivata quinta.

Il debutto assoluto in Coppa risale a dicembre 2020, quando a Ramsau (AUT) si piazzò al 6° posto. Quello centrato una decina di giorni fa non è però il primo podio internazionale della sua carriera. A febbraio 2021, si appese al collo una medaglia di bronzo ai Mondiali juniores di Lahti/Vuokatti (FIN) ottenuta dopo la gara mista a squadre. Ha inoltre preso parte a due edizioni di Coppa Continentale di salto con gli sci.

Annika frequenta lo ski college di Pozza di Fassa (TN). Papà Roberto, mamma Marisa e i fratelli Alessandro e Arianna sono i suoi primi sostenitori.

Qual è stata la sua reazione dopo il podio?

Quella vissuta lo scorso 3 dicembre non è stata una giornata qualunque per la giovane trentina. Al termine della doppia prova che le ha consegnato il terzo posto, Annika Sieff non ha nascosto la propria felicità attraverso i canali ufficiali della Federazione Italiana Sport Invernali:

“Stamattina sul trampolino è andata bene anche se mi aspettavo qualcosa di meglio. Nel fondo sapevo che la norvegese sarebbe venuta a prendermi, la mia gara è stata fatta studiando più che altro le mosse delle mie avversarie che seguivano. La mia prestazione dipende dal salto, se riesco a ottenere un buon punteggio come è capitato in questa occasione, riesco a gestire meglio il fondo, anche se è un settore in cui devo crescere tantissimo".

La combinata non è stato il suo primo amore, ma lo sarebbe diventato molto presto.

"Da piccola facevo qualsiasi cosa: da pattinaggio a nuoto sincronizzato fino a snowboard e skicross. In quarta elementare una mia amica mi ha portato a fare i salti: lei poi ha smesso, per me è stato un colpo di fulmine".

Quali sono le prossime gare di Annika Sieff?

La terza e ultima tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica del 2021 che vedrà protagonista la giovane italiana è in programma a Ramsau (AUT) dal 16 al 19 dicembre.

La competizione proseguirà poi nel 2022 con altre tappe, con la prima (6-9 gennaio) prevista in Val di Fiemme. Dal 21 al 23 gennaio il circuito si sposterà invece a Planica (SLO) per poi concludersi con la tappa dell'11-13 marzo di Schonach (GER).

Il programma della combinata nordica alle Olimpiadi di Beijing 2022

Sono in tutto 3 le gare, tutte maschili, in programma dal 9 al 17 febbraio ai Giochi Invernali di Pechino 2022 per quanto riguarda la combinata.

Annika dovrà quindi pazientare prima di fare il suo debutto a cinque cerchi, che potrebbe però avvenire in occasione delle Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina 2026.