Andrew Parsons - Presidente IPC - invia "un messaggio molto forte di pace attraverso lo sport"

Il Presidente del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), Andrew Parsons, ha detto di voler "inviare un messaggio molto forte di pace attraverso lo sport" durante il giorno finale dei Giochi Paralimpici invernali di Beijing 2022, che si sono conclusi domenica 13 marzo.

"Pensando alle ultime due settimane, dopo quello a cui abbiamo assistito in tutto il mondo, noi vorremmo inviare un messaggio molto forte di pace attraverso lo sport," ha detto a Olympics.com.

"Penso che il cambiamento possa anche avvenire non solo quando si parla di un mondo più inclusivo, ma anche un mondo dove prevalgono il dialogo e la diplomazia e la pace".

Il presidente ha anche esortato il mondo a prendere nota del messaggio #StrongerTogether della famiglia Olimpica.

"Viviamo in un mondo che sta affrontando una crisi e pensiamo che lo sport possa giocare un ruolo importante per cercare di risolverla o almeno creare uno spirito diverso".

"Il movimento Olimpico, il movimento Paralimpico, il movimento sportivo, è tutto unito e allineato. E ciò che abbiamo visto accadere nelle ultime settimane è il messaggio di pace che viene dalle Olimpiadi e dalle Paralimpiadi".

Una performance indimenticabile della Repubblica Popolare Cinese a Beijing 2022

Quattro anni fa, a PyeongChang 2018, la Repubblica Popolare Cinese ha celebrato la sua prima medaglia d'oro in assoluto ai Giochi Paralimpici Invernali con una vittoria nel curling in carrozzina. Un torneo emozionante in quella disciplina, iniziato con il Paese organizzatore che ha perso alcune partite salvo poi riuscire a difendere il loro titolo.

E non è solo nel curling in carrozzina che la nazione ospitante ha trionfato. Il colosso asiatico ha goduto di un successo sublime in questa edizione dei Giochi. Dopo aver vinto due medaglie d'argento nell'ultimo giorno di gara, la squadra termina i Giochi in cima al medagliere con 61 medaglie in totale, tra cui 18 ori.

WU Zhongwei festeggia dopo aver vinto lo slalom maschile Foto di 2022 Getty Images

Il presidente spera che questo lascerà un'eredità nel Paese che ospita circa il 6-7% delle persone con disabilità del mondo.

"Penso che la Repubblica Popolare Cinese abbia davvero approfittato di avere i Giochi in casa per rendere 300.000 strutture senza barriere, ma anche investendo nel cambiare la mentalità delle persone".

"Sono assolutamente sicuro che si stia creando una nuova generazione di comprensione dello sport Paralimpico, ma anche la comprensione del potenziale delle persone con disabilità. Stiamo vedendo dal medagliere che la Repubblica Popolare Cinese è diventata una potenza quando si tratta di sport invernali Paralimpici ora".

Oksana Masters e il futuro dello sport Paralimpico femminile

Anche Oksana Masters, icona statunitense dello sci di fondo e del biathlon, ha goduto di un successo sorprendente a Pechino 2022. Ma non è solo il suo dominio nell'arena sportiva che ha impressionato Andrew Parsons.

"Ha una personalità magnetica. E quando si aggiunge questo a ciò che può fare sul campo di gioco, è semplicemente incredibile".

"Ci ha ispirato. E spero che questo ispiri un'intera generazione di ragazze con disabilità a unirsi allo sport".

La partecipazione femminile nello sport Paralimpico invernale è ancora in crescita. Anche se ci sono state prestazioni incredibili da singoli atleti, alcune discipline contengono solo una categoria per le donne. È un argomento che il presidente è desideroso di affrontare.

"Non siamo felici dei numeri di partecipazione femminile che abbiamo e questa è una priorità".

"Molto probabilmente quello che dobbiamo fare è lavorare con le federazioni internazionali negli sport che sono già nel programma per creare più eventi per le atlete, ma anche esplorare la possibilità di nuovi sport mirati alla partecipazione femminile".

Quali saranno i prossimi appuntamenti Paralimpici?

La brillantezza di Pechino sarà un atto difficile da seguire per le prossime due città ospitanti i giochi paralimpici estivi e invernali.

In primo luogo, l'edizione estiva si terrà nella capitale della Francia. È un luogo vicino al cuore del presidente dell'IPC.

"Ho trascorso la mia luna di miele a Parigi, quindi sarebbe bello essere di nuovo... Il concetto è così grande: i giochi nel mezzo della città... Non solo i parigini, il mondo ha bisogno di essere permesso di essere parte di questo. Non ho alcun dubbio che i Giochi saranno fantastici".

Milano Cortina 2026 seguirà come prossima edizione dei Giochi Paralimpici Invernali.

"Sono assolutamente sicuro che l'Italia e il comitato organizzatore siano in grado di mettere insieme Giochi dello stesso livello, se non addirittura migliori. Penso all'Italia quando si tratta di gastronomia, moda... Credo che i Giochi saranno fantastici".

Il mondo attende quindi altre due emozionanti edizioni dei Giochi Paralimpici in Europa nel prossimo futuro.