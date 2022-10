Alessio è argento al GP di Manchester di taekwondo: arriva la prima sconfitta stagionale ma anche la terza medaglia consecutiva

Manchester, nella sera del 23 ottobre, è stata più avara per Simone Alessio: in occasione della finale del GP 2022 ha negato all'azzurro di proseguire con il filotto di vittorie stagionali e l'annessa imbattibilità nella categoria dei -80kg maschili. A portare a casa la vittoria è stato il sudcoreano Seo Geon-Woo, n.66 al mondo che ha battuto Alessio per 2-0.

In realtà, la medaglia d'argento è un risultato che non può macchiare il grande taekwondo di cui si sta facendo protagonista Alessio, e conferma ancora una volta quanto il 22enne di Catanzaro sia assolutamente tra gli atleti più in forma sul tatami.

Prova ne è stata la cavalcata di questa sera che lo ha visto battere nell'ordine: il croato Marko Golubic per 2-0; il norvegese Richard Andre Ordemann, ai quarti, sempre per 2-0; il coreano Hwan Namgoong con una prestazione maiuscola in semifinale, ancora una volta per 2 round a 0.

Risultati podio -80kg maschili - World Taekwondo Grand Prix di Manchester 2022

Seo Geon-woo, Repubblica di Corea Simone Alessio, Italia Hwan Namgoong, Repubblica di Corea & Firas Katousi, Tunisia

Podio -80kg GP di Manchester 2022: Seo Geon-woo, Repubblica di Corea, Simone Alessio, Italia, Hwan Namgoong, Repubblica di Corea & Firas Katousi, Tunisia Foto di Denis Sekretev via FITA

Le parole di Simone Alessio a fine gara

Alessio: "Naturalmente avrei voluto vincere l'Oro e giocarmela meglio in finale, ma in ogni caso sono molto felice per questa serie positiva di risultati" chiosa Simone Alessio al termine del match, "dare continuità ad un percorso che mi sono costruito insieme a Claudio (Nolano, DT della nazionale, ndr) e a tutti quelli che mi sostengono, non fa che darmi ulteriore forza in vista dei prossimi appuntamenti. I Giochi sono vicinissimi e voglio arrivarci sempre più determinato e concentrato." (Fita.it)

Vito Dell'Aquila, ritorno di bronzo

Il campione Olimpico di Tokyo, Vito Dell'Aquila, è rientrato dopo l'infortunio ai legamenti che gli aveva fortemente condizionato la prestazione di giugno scorso al Roma GP (dov'è uscito di scena agli ottavi).

Tornato sull'ottagono della Regional Arena il 22 ottobre, è stato fermato solo in semifinale dal coreano Tae-joon Park, all'esordio in WT GP.

Così ha commentato l'azzurro alla FITA, il suo incontro: "Era importantissimo tornare a combattere dopo l'infortunio che ultimamente mi aveva tenuto lontanto dai quadrati di gara, aver conquistato una medaglia in questo Grand Prix pieno di ottimi avversari mi riempie di fiducia e mi fa ben sperare per le prossime competitizioni. Un saluto particolare a tutti i miei sostenitori che mi aspettavano! Ora l'obiettivo è già focalizzato al mondiale in Messico il prossimo mese".