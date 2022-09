Alessia Maurelli e Le Farfalle guerriere: "Io, capitana di una squadra con Maradona e Baggio"

Più di 100 medaglie a suo nome, Alessia Maurelli è una delle ginnaste più titolate in attività.

Dal suo debutto senior nel 2014 - a 17 anni - l'atleta piemontese, con la squadra italiana, ha collezionato quattro titoli mondiali, tre corone europee e un bronzo Olimpico nei gruppi.

Maurelli è la capitana de "Le Farfalle", il nome con cui ci si riferisce alla squadra azzurra, diventato ormai quasi un marchio di fabbrica. A farne parte insieme a lei ci sono Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Laura Paris.

Due volte Olimpionica, l'atleta dell'Aeronautica Militare è stata un ingranaggio preziosissimo nell'ascesa dell'Italia della ginnastica ritmica degli ultimi due decenni, un'epoca d'oro che ha visto le azzurre conquistare tre medaglie Olimpiche (argento ad Atene 2004, bronzo a Londra 2012 e Tokyo 2020) e nove podi ai Campionati mondiali per gruppi all-around.

La 26enne ora punta a qualificarsi per la terza Olimpiade consecutiva della sua vita e avrà già la chance di assicurarsi un posto per il proprio Comitato Olimpico a Parigi 2024, qualora l'Italia ottenesse una medaglia nell'all-around dei gruppi ai Campionati del mondo 2022 di Sofia.

Olympics.com ha parlato con lei in esclusiva, a pochi giorni dalla competizione, e capitan Maurelli ha raccontato il rapporto unico con le sue compagne di squadra e la loro nuova, rivoluzionaria, coreografia che rende omaggio agli sport OlimpicI.

Hai iniziato la tua carriera senior a 17 anni. Quali sono i momenti tre più importanti?

Uno dei momenti più importanti della mia carriera è quando sono entrata in nazionale, quando sono diventata una Farfalla nel 2014, e ho partecipato al mio primo Mondiale, a Izmir.

Ero entrata in squadra da qualche mese e Emanuela Maccarani, la mia allenatrice, ha deciso che in quel momento, anche se ero l'ultima arrivata, ero la più pronta per affrontare come titolare una pedana come quella mondiale. Il primo Mondiale a Izmir ha dato il la ad altre bellissime esperienze , tra cui le due esperienze Olimpiche di Rio e Tokyo.

Esperienze vissute in maniera diversa: per assurdo mi sono goduta molto di più l'esperienza di Rio piuttosto che di Tokyo. Ovviamente lì ha giocato la consapevolezza che avevo a Tokyo del vincere o perdere una medaglia.

Rio mi ha insegnato che è vero che puoi goderti la pedana Olimpica come ho fatto da piccola lì, però la responsabilità è comunque portare a casa un risultato, e quella medaglia così ambita come quella Olimpica è una responsabilità che ogni atleta, quando sa che la perde e poi capisce l'importanza di vincerla, sente per tutta la vita.

Un'altra è stata la fascia di capitano assegnatami dopo Rio 2016, quando si è riformata la squadra nuova che ha percorso poi il quinquennio, attraverso la pandemia, per arrivare poi alla seconda Olimpiade. All'inizio mi ha spaventato molto, poi pian piano ho capito che non c'è un manuale per essere capitana, non devi seguire delle regole, ma sicuramente è un po' la squadra e un po' quello che ti viene da dentro. Io sono una ginnasta trascinatrice. Questo sicuramente, dosato nel modo giusto, in modo positivo per la squadra, avrebbe fatto sempre meglio, e quindi pian piano ho cercato di delineare quello che avrebbe fatto bene alla squadra e come affrontare il ruolo da capitana.

Negli ultimi 20 anni, sotto la guida di Emanuela Maccarani, l'Italia è diventata uno dei paesi protagonisti di questo sport. Come hai vissuto questa ascesa, prima come spettatrice e poi come atleta?

l'Italia ultimamente, soprattutto a livello di risultati, sta regalando tantissimo. Però è stata una crescita costante. Sin dalla medaglia di Atene del 2004, che mi ricordo, ero molto piccola ma già seguivo, guardavo Le Farfalle in tv. Da lì in poi, l'Italia ha portato una serie di risultati che in realtà hanno via via avuto più visibilità. Grazie anche alla rilevanza mediatica che che si è creata soprattutto nell'ultimo periodo. E vuoi ovviamente i risultati che sono arrivati nel momento in cui dovevano venire, come è stato quello di Tokyo.

Ogni tanto ci rendiamo conto di questa cosa: di quante bambine, di quanto seguito, di quanti conoscano Le Farfalle. E per noi, essere ambasciatrici di uno sport così bello, così raffinato, così artistico ci lascia non solo quella responsabilità di dover rendere conto a qualcuno, ma anche tantissima carica, tanta, tanta bellezza, ci restituisce tanto.

Alessia Maurelli (al centro) posa con le compagne di squadra dopo aver vinto il bronzo nei gruppi all-around, a Tokyo 2020 Foto di Credit: Ricardo Bufolin

Quanto è stato speciale vincere il bronzo a Tokyo, dopo il quarto posto di Rio e il rinvio a causa della pandemia?

Io penso che ogni atleta che ha vissuto questa Olimpiade rimarrà un atleta speciale in qualche modo. Per il fatto di vedersela allontanare, vedersela svanire, magari anche a tratti, per la pandemia... penso che abbia lasciato il segno su ogni atleta che poi è riuscito ad arrivare sul campo di gara e affrontare, appunto, la gara della vita.

E io proprio questo poi ho ricordato alle ragazze: tutto quello che era successo prima di arrivare lì ha dato ancora più valore a tutto quello che stavamo affrontando.

Sicuramente, a livello di testa, è stato molto difficile. Difficile anche il fatto di volerlo a tutti i costi, soprattutto per me, come per Martina Centofanti, che con me aveva vissuto l'Olimpiade di Rio, quindi quel 4º posto; volersi regalare la soddisfazione di una medaglia che veramente sapevamo che potevamo giocarcela.

Io penso sempre che la gara di Tokyo l'abbiamo fatta non col fisico ma con la testa. E infatti è proprio questo che ci ha portato a vincere. È una medaglia che ovviamente è sudatissima, con la nostra allenatrice che anche lei, ogni giorno, anche e soprattutto nel periodo della pandemia, ha cercato di mantenere la motivazione alta quando era davvero difficile.

Da Atene 2004 tutti sanno chi e cosa sono le Farfalle. Cosa significa far parte di questa squadra?

Essere una farfalla, soprattutto con il passare del tempo, mi rendo sempre più conto - e ci rendiamo conto con le ragazze della squadra - che sta diventando veramente un simbolo. Sta diventando una sorta di brand. Il fatto di vedere queste cinque ragazze che, all'unisono, svolgono questi movimenti in modo perfetto e sembrano quasi che volino... Le persone pian piano stanno anche conoscendo quello che è veramente il simbolo della farfalla, la farfalla e' quella: ha fatto un percorso per arrivare a essere farfalla. È proprio questa la cosa che affascina più di tutte, che da bruco poi è diventata farfalla, si è evoluta. Per noi sicuramente è una spinta, è una carica in più perché sapere che delle bambine sognano di diventare farfalle, di diventare come noi, a noi, da quella forza di continuare a sbattere le ali e volare sempre più in alto.

Cosa vuol dire essere capitano di una squadra di ginnastica ritmica?

Il lavoro del capitano è quello che le persone non vedono. È un lavoro invisibile, che facciamo dietro la pedana, il riuscire a tenere compatto un gruppo, riuscire a mediare se succede qualsiasi cosa fra i componenti, a mediare sui vari problemi, a caricare le ragazze, a cercare di prendere carica anche da loro.

Io sono una grande trascinatrice. Però questa è un po' anche una difficoltà. Sono una ragazza molto impulsiva, estroversa, sempre molto, molto carica e quindi, questa carica, devo sempre trasformarla in modo positivo per la squadra. E su questo, io dico sempre che sono molto fortunata perché io in squadra, da quando sono capitana, ho un gruppo di ragazze che ha sempre guardato nello stesso obiettivo, nella stessa direzione. Ed è come essere capitano di una squadra con Maradona, Baggio: con dei fuoriclasse.

Nel tuo sport ogni individuo si esibisce come parte di un'unica entità: ci puoi raccontare delle relazioni che si creano all'interno della squadra?

La sintonia che abbiamo noi si crea si fuori dalla pedana, perché noi viviamo insieme tutto l'anno. Viviamo in stretto contatto 24 ore su 24, non viviamo solamente il momento sportivo ma, a 360 gradi, tutto quello che è il nostro percorso. E questo ci porta a essere non solo compagne di squadra, ma anche compagne di vita. Ed è quella chiave di lettura in più che, in un momento che può essere decisivo, con un solo sguardo ti fa capire che la sua compagna, la tua amica, la tua compagna di vita, ha capito quello che vuoi dire. Il nostro andare insieme, in un movimento, in pedana, secondo me è anche sinonimo di andare insieme anche nella vita.

Perchè vi chiamate "Guerriere"?

Ci definiamo guerriere perché le persone, quando ci vedono dietro al nastro, alla palla e ai giri che facciamo nella pedana, ci chiedono 'come fate?' La risposta è: con il lavoro. Il lavoro che, per otto, nove ore al giorno e con con un top sudato, portiamo a termine ogni giorno, con il sacrificio, sudore e la passione, ovviamente, che ci guida a fare tutto questo. E' come se lottassimo insieme per arrivare al nostro obiettivo.

Come vi siete preparate per i Mondiali di Sofia, dove ci sono in palio i posti Olimpici?

Noi ci avviciniamo al Mondiale di Sofia con degli obiettivi: il primo è quello di far vedere il lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi mesi, e quindi di portare in pedana due esercizi fatti al meglio possibile. E ovviamente questo vogliamo che ci porti a staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi e, come quattro anni fa, prenderci la qualifica Olimpica proprio a Sofia. E da questo, speriamo di fare uno di quei risultati che possano rimanere sui libri di storia.

Senza le atlete della Russia e Bielorussia, quali saranno i paesi da battere?

Dopo Tokyo 2020, tante squadre hanno rinnovato totalmente le varie componenti invece noi siamo fra le uniche che hanno tenuto quasi totalmente la squadra Olimpica. Questo, ovviamente, gioca a nostro favore in diversi ambiti, soprattutto quello dell'esperienza - anche in gara. Le squadre che pian piano si sono affacciate, che hanno avuto dei risultati importanti sono Israele, Bulgaria, Azerbaigian, Cina. Si tratta di squadre che comunque già hanno un trascorso di risultati importanti e che hanno una scuola molto forte.

Ti va di raccontarci la nuova coreografia ispirata agli sport Olimpici che avete eseguito in questa stagione?

Quest'anno il codice prevede di dare molta più importanza al lato artistico degli esercizi, e quindi di creare un esercizio che abbia una storia leggibile. E la nostra allenatrice ha subito avuto questa idea geniale di creare un esercizio basato su tutti gli sport Olimpici. La ginnastica ritmica probabilmente è l'unico sport che può fare questo: racchiudere e raffigurare tutti gli altri sport.

Così, è nata quest'idea con una base di una musica epica, di creare questi quadri con gli sport Olimpici, da quelli antichi, per arrivare poi a quelli moderni, a quelli di squadra.

È riuscita a inserire il lancio del giavellotto, il tiro con l'arco, c'è la ginnastica artistica, la scherma, il calcio, il basket, la pallavolo. Personalmente, da ginnasta che porta in pedana questo esercizio, penso che rimarrà uno degli esercizi fra i più più belli, più visti all'interno del mio sport. Perché, insomma, è anche nel suo genere un'innovazione, è arte all'interno dell'arte.

Meno di due anni a Parigi 2024, cosa rappresentano questi Giochi per le "veterane" della squadra, come te e Martina Centofanti?

Se mai dovessimo staccare il pass, se dovessi competere alla mia terza Olimpiade, per me sarebbe un motivo di ispirazione, non solo per persone che mi conoscono, e che sanno che io ho 26 anni, e quel giorno ne avrei 28 di anni. Sono la ginnasta di squadra più anziana della ritmica italiana: ma intendo ispirazione anche per me, perché io inconsciamente ho sempre pensato che, nel migliori dei casi, la mia carriera sarebbe finita a Tokyo nel 2020.

Poi è successo quello che sappiamo, la pandemia, e tutto. Mi sono rimessa in gioco e mi trovo ora, nel 2022, ad affrontare un Campionato del mondo con la mia squadra, da protagoniste. Quindi, quando dico ispirazione non è solamente essere ispirazione, per le persone che ci guardano e mi guardano da fuori, ma anche un'ispirazione per me stessa, per il fatto di aver superato degli ostacoli e di essermi sorpresa da sola per arrivare a raggiungere degli obiettivi che non avrei mai pensato nella vita.

Se arrivassi quel giorno a Parigi, guarderei le mie compagne e dentro di me direi, 'Ecco ora sei arrivata qua, ci sei arrivata perché lo volevamo e lo volevi, e goditi la tutta perché e prenditi di ispirazione perché ce lo meritiamo e te lo meriti.'

Hai altri tatuaggi in programma per Parigi?

Per il momento non ho altri tatuaggi in mente, anche perché ho i cerchi Olimpici dietro il collo, e insieme alle ragazze, prima di dire che ci siamo tatuate "guerriere" con una farfalla; io ho questo tatuaggio, uno smile che è il punto che io guardavo prima di cominciare il secondo esercizio alle Olimpiadi di Rio, quando ero ancora piccolina. Poi ne ho altro che sono delle macchie leopardate bianche nella caviglia. E però in questo momento ancora non ho ispirazioni per avere un altro tatuaggio, ma magari arriveranno...

Le Farfalle si esibiscono ai Campionati Europei 2022 a Tel Aviv, Israele Foto di © Simone Ferraro

Se pensi alla fine della tua carriera, che progetti hai per i futuro?

A me piace moltissimo il giornalismo. Ho iniziato a studiare comunicazione e mi piacerebbe lavorare con gli sportivi. Mi piace in generale lo sport. Ho scritto questo libro "Vola come una farfalla", che è il racconto di una bambina di di 14 anni che intraprende questo percorso nella ginnastica ritmica e si trova davanti tutte le varie problematiche di una ragazza che svolge questo sport a quell'età. Età che anch'io ho vissuto, quindi ha degli spunti anche nella mia carriera.

E poi, ecco, io penso sempre che, come nella ginnastica ritmica mi sono avvicinata per passione perché mi piaceva, quando uscirò dalla palestra farò un po' così, con quello spirito e con il carattere che mi ha dato e mi ha fortificato questo sport.

Affronterò la vita e mi affaccio alle alle sfide e alle passioni che ho, che mi si propongono con con questo atteggiamento di curiosità e voglia di mettermi in gioco, e di capire quale sarà la mia strada.

Che sport segui oltre alla ginnastica?

In generale, mi piace tantissimo seguire gli sport, ogni tipo di sport, dal nuoto alla scherma, al tennis. Ogni tanto seguo il calcio. Non lo amo particolarmente, perchè non mi piace quello che gira intorno al calcio, ma mi piace vedere una partita, quindi la prestazione sportiva; la pallavolo e anche tutti gli sport Olimpici che, come la ginnastica ritmica, sono anche meno seguiti, come la lotta, il taekwondo. Conoscendo anche i ragazzi e le ragazze dopo vari incontri e Olimpiadi, mi sono avvicinata a un po' a tutti gli sport.

C'è qualche atleta che ti ha lasciato il segno, che ti ha ispirato?

Sicuramente una delle atlete che più mi ha ispirato è Federica Pellegrini. A parte i risultati che tutti sappiamo, è anche il suo modo di rimettersi in gioco, di accettare le sconfitte e poi, da quelle, creare delle nuove vittorie anche quando nessuno se l'aspettava. Quindi tutti quegli aspetti psicologici che a sentire i suoi racconti mi sono in qualche modo immedesimata e mi hanno ispirata. Lei per me è un grande modello.