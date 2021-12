I sogni Olimpici di uno skeletonista ghanese e di un pattinatore indiano

Più veloce, più in alto, più forte. Queste le parole che il fondatore Pierre de Coubertin ha adottato come motto Olimpico nel 1894 con il lancio del movimento Olimpico. A partire dal 20 luglio 2021, è stata aggiunta ufficialmente un'altra parola: insieme.

L'idea era quella di riconoscere il potere unificante dello sport e l'importanza della solidarietà. Con questo desiderio, e con l'avvicinamento al nuovo anno e ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, che iniziano 4 febbraio, raccontiamo due storie che dimostrano perfettamente questa unione.

Il ghanese Akwasi Frimpong e il ROC

Akwasi Frimpong si sarebbe potuto adagiare sugli allori dopo essere stato lodato nel suo paese d'origine, per essere diventato il primo atleta di skeleton dal Ghana e il primo atleta maschio di colore a prendere parte a una gara Olimpica di skeleton, in occasione dei Giochi Invernali di PyeongChang 2018.

È arrivato 30° su 30 partecipanti, ma il risultato finale non era il suo obiettivo. Frimpong voleva "rompere le barriere e mostrare ad altre persone che possono farlo pure loro", ha detto a Olympics.com prima dei Giochi coreani. Ci è riuscito, ma ora vuole di più.

Voleva crescere come atleta e continuare fino ai prossimi Giochi Olimpici Invernali, quelli di Pechino 2022, ma per farlo sapeva di dover maturare più esperienza su piste diverse.

Originario del Ghana, Frimpong si è trasferito nei Paesi Bassi quando aveva otto anni, poi negli Stati Uniti - a Salt Lake City, Utah, sede dei Giochi Olimpici Invernali del 2002 - dove si trova attualmente. Nonostante si allenasse lì, aveva bisogno di imparare di più da altre sedi di gara e per questo voleva un aiuto esterno.

Dopo aver gareggiato sulla pista costruita per Sochi 2014 alla Coppa Intercontinentale nel novembre 2019 si è avvicinato al team ROC. Avendo incontrato Frimpong all'evento e trovandolo "aperto e positivo" nonché "un vero asceta dello skeleton", la presidente della Federazione Russa di bob, Elena Anikina, si è offerta di aiutare il ghanese.

Successivamente, Frimpong e la sua giovane famiglia si sono trasferiti in Russia per 10 settimane nel 2021, tornando a casa a settembre. Un periodo durante il quale l'atleta africano ha ricevuto supporto organizzativo e tecnico accanto alla squadra nazionale sotto la guida dell'allenatore Denis Alimov.

Mettendoci tanto impegno, Frimpong spera di ripetere quello che dice essere stato uno dei giorni più belli della sua vita, sapendo inoltre che sua figlia, allora di 9 mesi, lo stava guardando mentre realizzava il suo sogno Olimpico a PyeongChang 2018. Entro il 16 gennaio 2022 saprà se avrà ottenuto la qualificazione a Pechino 2022. In quel caso, a supportarlo avrà anche il team ROC.

Il pattinatore di velocità indiano Vishwaraj Jadeja

Quando non c'è un sentiero ben battuto devi creare il tuo, ma essere aiutato da altri lungo la strada ha un valore inestimabile. Questo è ciò che il pattinatore di velocità indiano Vishwaraj Jadeja ha imparato durante il suo viaggio nella speranza di realizzare il suo sogno di diventare un Olimpionico.

Nato a Ahmedabad, in India occidentale, Jadeja era un pattinatore in linea di successo, ma sapeva che questo non era uno sport Olimpico. Così, poco dopo i vent'anni, si è trasferito in Europa per perseguire il suo sogno a cinque cerchi grazie al pattinaggio di velocità.

"Il pattinaggio di velocità a pista lunga nei Paesi Bassi è come il cricket in India" ha spiegato a Olympics.com, spiegando il motivo dietro la scelta della tappa finale nel suo viaggio in Europa. "Questo è uno dei motivi per cui mi sono trasferito nei Paesi Bassi. Se vuoi giocare a cricket vai in India, se vuoi giocare a calcio vai in Brasile, ma se vuoi fare pista lunga, vieni qui".

Dopo essere apparso in un articolo di giornale locale durante le sue prime gare nel pattinaggio di velocità, è stato avvicinato dal leggendario allenatore olandese Wim Nieuwenhuizen che non ha avuto altro che ammirazione per un giovane così determinato.

"Se sei abbastanza pazzo da venire dall'India per praticare il mio sport, io sono abbastanza pazzo da allenarti", ha detto Nieuwenhuizen, che ancora oggi allena Jadeja.

Jadeja non ha però raggiunto il suo sogno Olimpico, in occasione di PyeongChang 2018, a causa di un infortunio.

Era devastato e decise di prendersi del tempo libero. Si diresse verso l'Himalaya indiano, ma il pattinaggio non era mai stato lontano dai suoi pensieri. Decise così di replicare ciò che aveva visto nei Paesi Bassi, ovvero pattinare su laghi ghiacciati, ma con una differenza. In questo caso, si trovava a 4.500 metri sul livello del mare.

Assunse alcuni abitanti di un villaggio locale a Leh, nello stato indiano di Jammu e Kashmir, e iniziò a pattinare sul lago Tsomoriri, coperto di neve. Mentre era lì, scoprì anche un piccolo villaggio dove 500 giocatori di hockey su ghiaccio erano stati sostenuti dalla Hockey Foundation utilizzando alcune delle attrezzature più costose disponibili grazie a donazioni provenienti dalla NHL. Anche gli allenatori della fondazione si sono recati nella regione per incoraggiare la crescita di questo sport.

"Vorrei che gli atleti di tutto il mondo venissero a fare pattinaggio di velocità in India, dove è ancora poco conosciuto", dice Jadeja sul suo obiettivo di aiutare altre persone a praticare a questa disciplina che ha imparato ad amare.

Seguendo i suoi sogni, Jadeja sta aiutando ad aprire l'arena degli sport invernali anche a coloro i quali pensano che non sia adatta a loro. Ma l'aiuto delle persone lungo il cammino, a volte nei luoghi più inaspettati, dimostra che, alla fine, siamo tutti più forti insieme.