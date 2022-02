120 millioni di like: Ailing (Eileen) Gu e la superstar cinese Lay Zhang puntano a registrare una canzone insieme - "Potremmo provare con il rap!"

Reduce dai trionfi ai Giochi Olimpici di Beijing 2022, Ailing (Eileen) Gu è già con la mente rivolta alla prossima avventura destinata a portarla ancora una volta ai vertici.

La stella del freeski è apparsa in diretta su Douyin (il precursore cinese di TikTok) con il cantante e attore Lay Zhang (Zhang Yixing) - già membro dela megaband K-Pop Exo - e i due hanno parlato in merito all'opportunità di registrare una canzone insieme.

"Voglio cantare una canzone con Gu", ha detto Zhang al '冠军驾到' (Champions Arrive show) su un Douyin live.

"Potremmo provare con il rap", ha replicato Gu. "Le montagne innevate potrebbero essere lo sfondo del video musicale".

"Potremmo anche provare qualche salto con gli sci sulla neve. Vorresti provare lo snowboard o gli sci?", la campionessa olimpica ha chiesto a Zhang.

"In realtà, non sono così bravo in nessuno dei due sport", ha ammesso lasuperastar cinese, ridendo.

"Non importa", ha continuato Gu, "Prima proveremo a sciare e poi sceglierò io per te!".

Mentre Gu e Zhang parlavano durante lo show condotto da Liu Yuxi, uno dei più famosi anchorman sportivi della TV cinese, le visualizzazioni e i like si sono accumulati a milioni: Il picco di visualizzazioni in diretta ha toccato i 18 milioni e il video ha raccolto più di 120 milioni di like.

Gu ha messo insieme 17,6 milioni di follower in 15 giorni sulla piattaforma, un numero che continua a crescere rapidamente.

Ailing (Eileen) Gu, su '冠军驾到' (Champions arrival su Douyin (TikTok) in diretta con Zhang Yixin (Lay Zhang) e Liu Yuxi il presentatore.

Eileen Gu: scrivere un libro, scrivere canzoni, vivere la vita

Dopo uno storico tris di medaglie a Beijing 2022, Gu, nata in California, ha il mondo ai suoi piedi e ora sembra pronta a passare dal podio olimpico allo studio di registrazione con una delle più grandi stelle cinesi.

Scrivere canzoni dovrebbe venirle naturale - Gu sta già scrivendo un libro e dice di aver tenuto dei diari fin da quando aveva cinque anni descrivendo la sua infanzia e il suo crescere tra due culture.

"Crescere è qualcosa di prezioso per me", ha detto al Douyin live. "Ho iniziato a tenere un diario quando avevo circa cinque anni. Amo catturare i momenti".

"Il contenuto del mio libro viene dai miei diari, che parlano delle mie esperienze di crescita, non solo di quelle come atleta".

Nemmeno la parte musicale sarà un problema - Gu è anche un'abile pianista.

Gu ha detto di utilizzare il pianoforte e la composizione di canzoni come uno strumento per "stare nella mia testa", spiegando di essere un'introversa e di usare questo metodo per tenere fuori tutti i rumori esterni.

Eileen Gu: la ragazza con la tuta da sci del drago

Anche la tuta da sci di Gu ha attirato l'attenzione di Lay Zhang:

"Ho notato gli elementi cinesi sulla tuta di Gu. L'hai disegnata tu stessa?

"Esatto, proprio così!", ha risposto Gu.

"È fantastico!" si è complimentato Zhang, prima di chiedere a Gu da dove le fosse venuta l'ispirazione.

"C'è un drago cinese sul retro della tuta", ha spiegato Gu.

"Il drago cinese è il simbolo dell'energia, della fiducia e a volte della magia; mi porta fortuna in gara".

"Attraverso l'immagine del drago cinese, posso condividere la mia passione per lo sci con tutto il mondo".

Ailing (Eileen) Gu è diventata una celebrità in Cina dopo Beijing 2022. (Photo by Getty Images) Foto di 2022 Getty Images

Ailing (Eileen) Gu: gestire la pressione e diventare un'icona per milioni di persone

A soli 18 anni, Gu è diventata un'icona immediatamente riconoscibile per milioni di cinesi in tutto il mondo.

Lei però sta reggendo bene il peso di questa esposizione e giudica lo stress un fattore neutro e non negativo.

"A volte lo stress è energia, e si può scegliere come usarlo", spiega. "Se vedi lo stress come qualcosa di brutto, allora a volte non puoi fare del tuo meglio".

"Se lo stress viene trasformato in energia, si può fare ancora meglio quando arriva il momento di gareggiare".

"Quando mi alleno, il mio allenatore mi dice che lo stress non è diverso dall'eccitazione all'interno del cervello. Ciò che conta è cosa ne fai, è una tua scelta".

"Tutto quello che so sullo stress viene da dentro di me (dalla mia esperienza), non da altre persone. Voglio sempre ottenere di più, quindi mi pongo degli obiettivi e cerco di sfruttare lo stress, la pressione".

Come ci si sente ad essere un idolo?

"Voglio ringraziare le persone che mi considerano un idolo. Tuttavia, essere considerata un idolo non ha un grande impatto su di me".

"La mia vita mi appartiene, faccio solo ciò che amo. È bello che la gente mi sostenga, perché in questo modo posso incoraggiare più bambini a praticare gli sport invernali o a fare quello che vogliono".