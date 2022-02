Ailing (Eileen) Gu racconta come sta affrontando la pressione a Beijing 2022

Ailing (Eileen) Gu è già una medaglia d'oro Olimpica ai Giochi Olimpici invernali di Beijing 2022 dopo aver vinto una storica medaglia nella prima competizione Olimpica di sempre del big air nel freestyle.

Una delle stelle più brillanti di questi Giochi Invernali, Gu avrà tutti gli occhi puntati su di lei quando gareggerà per altri due podi nello slopestyle e nell'halfpipe.

C'è molta pressione e le aspettative sono alte su di lei. Come fa a gestire tutto questo?

"Sono per natura una persona molto introversa, quindi scrivo molto e sono molto riflessiva. Suono il pianoforte; in realtà ho una tastiera qui con me", ha detto a Olympics.com.

"È davvero piccola, ma posso tenerla nella mia stanza, per suonarla e comporre qualcosa di notte. Faccio docce molto lunghe e medito."

"Faccio tutte queste cose per pensare a me stessa invece che ascoltare cosa si dice in giro, il 90% delle volte non so di cosa stiano parlando..."

Gu ha milioni di fan e persone intorno a lei che capiscono le sue esigenze, come la mamma Yan Gu, e l'amica e collega di medaglia d'oro di Beijing 2022 (anche lei abituata alla pressione!), Chloe Kim.

La famiglia di Eileen Gu

Anche se Gu è nata a San Francisco, in California, negli Stati Uniti, ha profondi legami con Pechino.

Sua madre è nata e ha studiato nella capitale cinese, dove anche la freestyler vi ha trascorso molto tempo, imparando fluentemente il mandarino, con il tipico accento pechinese.

Suo padre è statunitense, ma Gu è stata cresciuta dalla madre e dalla nonna cinesi, che parlavano mandarino per la maggior parte del tempo quando lei era piccola.

Gu ha conquistato il cuore di decine di milioni di cinesi con le sue grandiose imprese Olimpiche, ma anche perché ha abbracciato le sue radici e la cultura cinese. I suoi connazionali adorano il suo 北京话 (Beijing hua) - quell'accento distintivo che si sente sul strade della capitale.

Lei, invece, sta adorandola sua esperienza ai Giochi di Beijing 2022.

"Queste Olimpiadi sono tutto ciò che avrei potuto sognare e anche di più", ha continuato con Olympics.com.

"Per me, essere circondata dall'accento di Beijing e sentire di nuovo il cinese è davvero bello, a causa del COVID non sono stata in grado di tornare qui tanto quanto avrei voluto".

Lei è ovunque: Ailing Eileen Gu in una pubblicità per strada in Cina. (Foto di Getty Images) Foto di 2022 Getty Images

La cosa migliore di essere a Beijing 2022? I ravioli (ovviamente) e i fans

Cos'altro si sta godendo?

"Il cibo di sicuro... ho mangiato i ravioli ogni volta che ho potuto... l'ho appena fatto... sono così buoni".

"E poi il supporto dei tifosi e della folla".

"Sono le Olimpiadi del COVID e tuttavia ci sono così tante persone che sono qui fuori a fare il tifo. Ho sentito che i volontari devono fare la quarantena, così come gli spettatori, e il fatto che siano disposti a venire fin qui solo per sostenermi e supportare il resto degli atleti... mi rende davvero onorata".

Medaglia d'oro Olimpica, ammessa a Stanford, modella, star dei social media, c'è qualcosa che Eileen Gu non può fare?

"Sono davvero disordinata", dice.

"Mia madre dice che è il mio peggior difetto: non saper rifare il letto come vuole lei... ma ci dormirò comunque sopra. Anche se lascio tutti i miei vestiti in giro per la stanza, li troverò, va bene così".

"Non sono la persona più organizzata. Dato che vado al college, è sicuramente qualcosa su cui dovrò lavorare!"