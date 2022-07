Agus Aquila corre in prima heat e pennella il suo ingresso ai quarti di finale del World Street Skateboarding di Roma 2022. È l'unico italiano!

Si sono concluse nel tardo pomeriggio di oggi le qualificazioni maschili per i quarti di finale del World Street Skateboarding di Roma 2022.

Non si ferma l'azione allo skate park di Colle Oppio e nella quinta giornata della rassegna romana, 140 ragazzi si sono sfidati in 8 batterie per cercare di rientrare tra i 27 che domani raggiugneranno le 5 teste di serie ai quarti di finale. Oggi è anche arrivata la qualificazione del primo skater della squadra italiana: Agus Aquila che si è classificato al 20º posto.

L'italo-argentino, Campione italiano in carica di street skateboarding, è stato autore di una seconda run valutata 46.76, ma la sua performance al netto delle due uscite è apparsa sicura e completa, con la prima run valutata 38.85.

Nell'Open Qualifier in cui il giapponese Sasaki Toa ha ottenuto il primo posto con 78.64 punti, il bresciano è stato l'unico a difendere i colori italiani e avrà il compito di farlo soprattutto nell'agguerritissima lotta di domani,.

Appuntamento quindi alle 8.30 di domani per vedere i 27 di oggi scontrarsi con l'eminenza grigia dello street mondiale: Nyjah Huston (1), Horigome Yuto (2), Shirai Sora (3), Kelvin Hoefler (4), Gustavo Ribeiro (5) y Jagger Eaton (8).

LEGGI ANCHE: Obiettivo Parigi 2024: il sistema di qualificazione dello skateboard per i prossimi Giochi Olimpici.

AV5I8338 Foto di (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

I qualificati ai quarti di finale del World Street Skateboarding di Roma 2024

Sasaki Toa (JPN) Mauro Iglesias (ARG) Netsuke Kairi (JPN) Gabryel Aguilar (BRA) Filipe Mota (BRA) Shane O'Neil (AUS) Yukito Aoki (JPN) Joao Lucas Alves (BRA) Jeong Jihoon (KOR) Hampus Winberg (SWE) Jake Ilardi (USA) Matías dell Ollio (ARG) Manny Santiago (PUR) Micky Papa (CAN) Jonas Carlsson (NOR) Gabriel Ribeiro (POR) Justin Sommer (GER) Ryan Decenzo (CAN) Aurelien Giraud (FRA) Agustin Aquila (ITA) Richard Tury (SVK) Carlos Ribeiro (BRA) Tommy Finn (AUS) Vincent Milou (FRA) Joel de Castro (ARG) Chris Joslin (USA) Matsumoto Kairi (JPN)

Prove libere femminili al World Street Skateboarding di Roma 2022 Foto di Ferdinando Mezzelani

Street Skateboarding Roma 2022: come guardare le qualificazioni per Parigi 2024

I Campionati di Skate Street Skateboard si svolgono da domenica 26 giugno a domenica 3 luglio a Roma.

Puoi seguire in streaming tutta l'azione dalle qualificazioni Olimpiche di Parigi 2024 di skateboard street su Olympic Channel tramite Olympics.com.

LEGGI ANCHE: Asia Lanzi: 5 cose che non sapevi sul talento azzurro dello street skateboarding.

Prove libere maschili al World Street Skateboarding di Roma 2022 Foto di (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Programma World Street Skateboarding di Roma

Mercoledì 29 giugno

Qualificazioni aperte femminili - 08:45 - 13:45

Allenamento skater pre-testa di serie femminili - 14:45 - 15:30

Allenamento skater pre-testa di serie maschili - 15:35 - 16:20

Giovedì 30 giugno

Qualificazioni aperte maschili - 08:45 - 17:45

Allenamento skater pre-testa di serie femminili - 17:50 - 18:35

Allenamento skater pre-testa di serie maschili - 18:40 - 19:25

Venerdì 1 luglio

Quarti di finale femminili - 10:20 - 13:05

Quarti di finale maschili - 15:55 - 18:40

Sabato 2 luglio

Semifinali femminili - 16:30 - 19:05

Semifinali maschili - 19:30 - 22:05

Domenica 3 luglio

Finali femminili - 19:00 - 20:15

Finali maschili - 21:00 - 22:15

Cerimonie di premiazione - 22:30 - 23:00

SCOPRI QUI: Come funziona il punteggio per le qualificazioni e le gare di street skateboarding ai Giochi di Parigi 2024