500m femminili: un'immensa Fontana bissa l'oro di PyeongChang e vola a 10 medaglie Olimpiche

Non si ferma più Arianna Fontana (ITA) e dopo l'argento nella staffetta mista di sabato 5, si supera dominando la finale dei 500m femminili e confermando il titolo Olimpico vinto nel 2018 in Corea. Alle sue spalle, sul ghiaccio dello Stadio indoor della Capitale la Campionessa del mondo Suzanne Schulting (NED) e la detentrice del record del mondo, la canadese Kim Boutin (CAN).

Fontana ha saputo gestire benissimo una finale molto tesa, caratterizzata prima da una falsa partenza di Boutin e poi dal tocco della Schulting sulla campionessa italiana, con relativa gara interrotta e, per fortuna della campionessa Olimpica in carica, una nuova partenza.

Nel secondo start, Schulting riesce a scattare davanti a Fontana che la marca stretta nei primi due giri fin quando trova il varco giusto per passare davanti con un sorpasso eccezionale, evitando poi i tentativi di attacco dell'olandese e trionfando col tempo di 42.48 davanti alla stessa Schulting (42.57) e alla Boutin (42.73).

Alle loro spalle le altre due finaliste, la cinese Yuting Zhang e la sorpresa belga Hanne Desmet, mai in gioco per le medaglie.

Con quella di oggi la Fontana oltre a essere l'atleta più vincente di sempre nello short track, con 10 medaglie Olimpiche raggiunge in vetta alla classifica delle più medagliate di sempre la mitica Stefania Belmondo: entrambe con 10 titoli Olimpici. Ma la Fontana ha ancora altre gare per rimpinguare il bottino.

Ecco le dichiarazioni di Arianna Fontana: "Non ho parole, è stata una finale durissima. Ho visto la Schulting molto aggressiva e ho aspettato il momento giusto per attaccarla e ci sono riuscita. Al traguardo ho urlato e di solito non lo faccio, ma è stata un momento di sfogo per tutto quello che abbiamo dovuto passare in questi anni, il mio allenatore e compagno, e anche la mia famiglia. Volevo rivincere con tutta me stessa, ci ho creduto man mano sempre di più e ce l'ho fatta, volevo tornare in Italia con l'oro".

Le prossime gare dello short track alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede di gara: Stadio indoor della Capitale

(Orari cinesi, +7 rispetto all'Italia)

9 febbraio

19:00 - Uomini 1500m - Quarti di finale

19:44 - Donne 1000m - Batterie

20:29 - Uomini 1500m - Semifinali

20:45 - Donne 3000m Staffetta - Semifinali

21:13 - Uomini 1500m - Finale B

21:20 - Uomini 1500m - Finale A

11 febbraio

19:00 - Donne 1000m - Quarti di finale

19:18 - Uomini 500m - Batterie

19:55 - Donne 1000m - Semifinali

20:04 - Uomini 5000m Staffetta - Semifinali

20:37 - Donne 1000m - Finale B

20:43 - Donne 1000m - Finale A

13 febbraio

19:00 - Uomini 500m - Quarti di finale

19:27 - Uomini 500m - Semifinali

19:35 - Donne 3000m Staffetta - Finale B

19:44 - Donne 3000m Staffetta - Finale A

20:09 - Uomini 500m - Finale B

20:14 - Uomini 500m - Finale A

16 febbraio

19:30 - Donne 1500m - Quarti di finale

20:15 - Donne 1500m - Semifinali

20:32 - Uomini 5000m Staffetta - Finale B

20:44 - Uomini 5000m Staffetta - Finale A

21:11 - Donne 1500m - Finale B

21:18 - Donne 1500m - Finale A

