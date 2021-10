Speranze azzurre: 4 promesse italiane da seguire nella nuova stagione invernale, con Beijing 2022 nel mirino

Olympics fa un giro di ricognizione tra gli astri nascenti degli sport invernali italiani, in vista della stagione 2021/22 - attesissima dopo le interruzioni e le modifiche che ha subito la programmazione della scorsa stagione a causa del covid -, ma anche in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 dietro l'angolo. Andiamo a conoscere gli atleti e le atlete promettenti degli sport bianchi e i traguardi che hanno raggiunto fino al fatidico anno Olimpico.

Alex Vinatzer, il talento dello slalom azzurro

nato il 22 settembre 1999

Vinatzer esordisce nel circuito internazionale nella stagione 2017/2018, concludendo l'annata al 1º posto nella classifica mondiale di slalom e slalom gigante del suo anno (punti FIS); vince l'oro nel Campionato del mondo juniores di Davos, del 2018, e mette in cascina la prima partecipazione Olimpica, ai Giochi di PyeongChang 2018.

Nel 2019, con la gara mista a squadre dei Campionati del mondo di sci alpino di Are 2019, in Svezia, sale sul podio vincendo la medaglia di bronzo, mentre nei juniores in Val di Fassa vince l'oro nello slalom speciale.

A Zagabria, il 5 gennaio 2020, ha ottenuto il miglior risultato individuale in Coppa del Mondo: uno strepitoso 3º posto dietro Ramon Zenhäusern (AUT), nello speciale in notturna vinto da Clément Noël (FRA).

Alla vigilia della stagione 2020/2021, Vinatzer subisce un intervento d'urgenza per appendicite, un imprevisto che ha sicuramente condizionato il rendimento del più giovane sciatore della top 30 di partenza della Coppa del Mondo di slalom, ma che non gli ha impedito di arrivare 3º a Madonna di Campiglio, nel dicembre 2020.

A conclusione della stagione 20/21, arriva anche il riconoscimento come Best skier under 23, il premio che la FIS (la Federazione Internazionale sci) assegna ai giovani talenti della classifica generale di Coppa del Mondo.

Nella stagione 2021/2022 appena iniziata, Vinatzer fa il suo esordio nello slalom di Soelden, in Austria, lo scorso 24 ottobre.

Prima tappa stagionale che non è andata come si sperava, dato che non si qualifica alla seconda manche: il gigante non è la sua specialità ma il talento di Bolzano vorrebbe farla sua come seconda disciplina. Dal 2 novembre testa e forze in Svezia, dove si tornerà al lavoro con la squadra di slalom di Jacques Theolier e Stefano Costazza, per dare gas alla stagione dell'anno Olimpico e continuare a sognare in grande.

Daniel Grassl, record man a 15 anni

nato il 4 aprile 2002

Un palmarès juniores di tutto rispetto quello di Grassl: tre titoli consecutivi ai campionati italiani (2019-2020-2021) di pattinaggio di figura, medaglia di bronzo ai Campionati del mondo junior nel 2019.

Il pattinatore altoatesino comincia a macinare record a 15 anni, quando diventa il più giovane atleta a realizzare il quadruplo Lutz in una competizione internazionale, al Golden Spin di Zagabria; l'anno dopo, nel 2018 - sempre a Zagabria, al Golden Bear - completa in gara un quadruplo Loop - primo europeo a riuscirci (il primato assoluto è del giapponese Yuzuru Hanyu, nel 2016); nel 2019, grazie alla vittoria del Gran Prix Junior di Egna diventa il primo atleta italiano a qualificarsi ad una finale del Grand Prix.

Il momento del debutto assoluto nel massimo circuito, tra i grandi dello skating, è allo Skate America di Las Vegas, dello scorso 23-24 ottobre, dove condivide il palco con i giganti del pattinaggio di figura del calibro di Nathan Chen, Vincent Zhou e Shoma Uno. Nonostate sul corto abbia commesso diverse defaillances e imprecisioni, dovute anche all'emozione per la pista così prestigiosa, Grassl - unico azzurro in gara - ha concluso con un ottimo 7º posto, dando prova di grande crescita, soprattutto nella parte coreografata.

Del resto, Grassl - che dice di ispirarsi a Jason Brown, suo idolo sportivo - pratica anche la danza classica, grazie alla quale riesce a prefezionare l'aspetto tecnico del gesto atletico e, di conseguenza, il rendimento sul ghiaccio.

Nina Zoeggeler: esordio a 16 anni, sulle orme del grande Armin

nata il 5 febbraio 2001

Grazie ad un 9º posto nel singolo nella Nation Cup di Innsbruck nel 2017, Nina Zoeggeler ha fatto un esordio precocissimo in Coppa del Mondo di slittino, a soli 16 anni.

Debutto iridato de enfant prodige e a 25 anni esatti da quello del padre (era il 1992 a Sigulda), la leggenda vivente dello slittino Olimpico e Mondiale Armin Zoeggeler - 6 titoli Olimpici consecutivi e 10 sfere di cristallo di Coppa del Mondo in bacheca -, oggi direttore tecnico della squadra azzura.

Considerando i limiti della scorsa stagione, condizionata dalla pandemia da covid-19 e le difficoltà imposte dalla mancanza di continuità competitiva degli ultimi due anni, la giovane altoatesina è riuscita a conquistare diversi piazzamenti in top 10 - tra gli altri, ad Altenberg e a Lillehammer, in Nation Cup 19/20 e nel 20/21 a Oberhof e Winterberg, sempre in ambito Nation Cup.

Zoeggeler junior è tra le convocate del doppio raduno azzurro che si sta svolgendo in questi giorni tra Sigulda, in Lettonia, e Altenberg, in Germania, quando manca meno di una settimana all'Internetional Training Week della FIL (Federazione Internazionale di slittino) e si scopriranno le fatidiche piste di Beijing 2022, dando il via all'attesissima stagione 21/22 dello slittino.

Tommaso Giacomel e la fame di riscatto del biathlon italiano

nato il 5 aprile 2000

Dopo un argento nella sprint a Otepää nel 2018 e un bronzo nella staffetta a Osrblie nel 2019, nell'ambito dei Campionati del mondo giovanili di biathlon, la sprint di Coppa del Mondo di Nove Mesto, del 6 marzo 2020, è stata la gara in cui il talento azzurro di Giacomel si è fatto palpabile, andando a punti e ripetendo la bella prova anche nell'inseguimento della settimana successiva.

Purtroppo, il covid ha dato una battuta d'arresto alla sua corsa nel massimo circuito, con un periodo lontano dagli allenamenti e dalla competizione, per rientrare poi a Oberhof, nella prima tappa di Coppa del Mondo del 2021. Un ritorno che ha avuto presto il sapore del riscatto, il 15 gennaio 2021, con il primo podio in Coppa del mondo nella staffetta maschile, sul tracciato tedesco. Con i compagni Lukas Hofer, Thomas Bormolini e Dominik Windisch la squadra azzurra ottiene la medaglia di bronzo, dietro Francia e Norvegia.

Si alza l'asticella delle aspettative sul biatleta Giacomel, ora che si cominciano a scaldare i motori per il primo appuntamento di Coppa del Mondo di biathlon, con l'opening stagionale di Oestersund, in Svezia, dal 26 - 28 novembre.