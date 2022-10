A.D. 2022, l'annata straordinaria delle Nazionali azzurre seniores e juniores di pallavolo: il palmarès dell'Italvolley aggiornato

Con il Campionato del mondo femminile di volley di Polonia e Paesi Bassi 2022, si è conclusa una stagione intensissima degli appuntamenti della Fédération Internationale de Volleyball (FIVB).

L'Italia ha così ufficializzato il bilancio da record delle Nazionali azzurre che, in ogni ordine e grado hanno mietuto successi su successi, arredando la stanza dei trofei con ben otto medaglie dalle compagini juniores e 5 dalle seniores.

Record Italia juniores: en plein d'oro in tutti e 8 gli appuntamenti continentali

Il dato più impressionante è quello generato dalle squadre juniores: tutte impegnate, nell'estate 2022, nelle rassegne continentali, hanno compiuto l'impresa di sbancare il jackpot europeo vincendo l'oro in tutte e 8 le competzioni. Complessivamente, si contano sei titoli europei e due medaglie d'oro al Festival Olimpico della gioventù europea (ufficialmente European Youth Olympic Festival, EYOF).

Titoli juniores vinti dall'Italia di pallavolo 2022

Campionato europeo Under 17 femminile: medaglia d’oro (7 gare, 6 vittorie)

Campionato europeo Under 18 maschile: medaglia d’oro (7 gare, 7 vittorie)

Campionato europeo Under 21 femminile: medaglia d’oro (5 gare, 5 vittorie)

Campionato europeo Under 22 maschile: medaglia d’oro (5 gare, 5 vittorie)

EYOF – Under 20 maschile: medaglia d’oro (5 gare, 5 vittorie)

EYOF – Under 19 femminile: medaglia d’oro (5 gare, 4 vittorie)

Campionato europeo Under 19 femminile: medaglia d’oro (7 gare, 7 vittorie)

Campionato europeo Under 20 maschile: medaglia d’oro (7 gare, 6 vittorie)

Nel caso dell'U17 femminile, guidata dal ct Michele Fanni, si è trattato del primo titolo di sempre per l'Italia: i trofei conquistati nel 1995 e nel 2001 si riferiscono a tornei aperti anche a giocatrici U18.

L'U18 maschile - allenata da Michele Zanin - è invece andata al bis d'oro ad appena due anni dall'ultima volta. In totale sono 9 i podi della Nazionale under 18 italiana nelle precedenti edizioni dei Campionati europei: 3 ori (1997, 2020, 2022), 3 argenti (1995, 2015, 2017) e 3 bronzi (2003, 2005, 2018).

LEGGI ANCHE: Giovani, irriverenti e Campioni del mondo: l'Italia degli enfant prodige batte in casa la Polonia e conquista il titolo iridato dopo 24 anni

L'U21 del commissario tecnico Luca Pieragnoli ha coronato il sogno di intestarsi la prima edizione dei Campionati continentali under 21 femminili, vincendo al tie break contro la Serbia (3-2).

Tra le giocatrici a disposizione di Pieragnoli c'è stata Sylvia Nwakalor, convocata nel corso dell'anno anche in Nazionale maggiore da Davide Mazzanti, come in occasione del Mondiale appena concluso.

MVP della rassegna, la schiacciatrice azzurra Emma Cagnin, un nome di cui sentiremo parlare anche in ottica Parigi 2024, mentre sono state scelte per il dream team dell'edizione 2022 anche Loveth Omoruyi ed Emma Graziani, rispettivamente, schiacciatrice e centrale.

Vincenzo Fanizza è stato il ct plasmatore della vittoria europea degli azzurrini U22, anche in questo caso apripista del torneo continentale under 22, alla prima edizione maschile.

Le formazioni dell'U19 femminile e U20 maschile si sono addirittura superate andando a vincere sia il titolo del Campionato del vecchio continente che l'EYOF.

Le giocatrici allenate da il tecnico Marco Mencarelli, hanno conquistato la medaglia n.14 per l’Italia ai Campionati europei Under 19 femminile: 8 d’oro (1996, 1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2018, 2022), 4 d’argento (1984, 1988, 1994, 2000), 2 di bronzo (1992, 2012).

Coach Matteo Battocchio invece, per la sua under 20 maschile salita sul tetto d'Europa, ha potuto contare su diversi talenti con vista Parigi, come l’opposto Alessandro Bovolenta - nominato MVP del torneo - ma nel dream team U20 sono stati inseriti anche altri due azzurri: lo schiacciatore Luca Porro e il centrale Nicolò Volpe.

I nomi delle azzurrine e degli azzurrini Campioni d'Europa 2022

Italia Under 17 femminile : Merit Adigwe, Safa Allaoui, Carola Bonafede, Ginevra Camerini, Aurora Del Freo, Erika Esposito, Laura Franceschini, Giorgia Amoruso, Federica Baratella, Angela Coba, Linda Manfredini, Dalila Marchesini, Maia Carlotta Monaco, Amelie Vighetto.

: Merit Adigwe, Safa Allaoui, Carola Bonafede, Ginevra Camerini, Aurora Del Freo, Erika Esposito, Laura Franceschini, Giorgia Amoruso, Federica Baratella, Angela Coba, Linda Manfredini, Dalila Marchesini, Maia Carlotta Monaco, Amelie Vighetto. Italia Under 18: maschile: Tommaso Barotto, Pietro Bonisoli, Daniele Carpita e Giacomo Selleri, Alessandro Bristot, Marco Fedrici, Filippelli Mattia, Luca Pozzebo, Diego Frascio, Luca Loreti, Flavio Morazzini, Lorenzo Magliano, Pardo Mati, Federico Miraglia.

Tommaso Barotto, Pietro Bonisoli, Daniele Carpita e Giacomo Selleri, Alessandro Bristot, Marco Fedrici, Filippelli Mattia, Luca Pozzebo, Diego Frascio, Luca Loreti, Flavio Morazzini, Lorenzo Magliano, Pardo Mati, Federico Miraglia. Italia Under 21 femminile: Valentina Bartolucci, Sofia Monza, Binto Diop, Giorgia Frosini, Alessia Bolzonetti, Emma Cagnin, Alice Nardo, Loveth Omoruyi, Emma Graziani, Giulia Marconato, Linda Nwakalor Martina Armini

21 femminile: Valentina Bartolucci, Sofia Monza, Binto Diop, Giorgia Frosini, Alessia Bolzonetti, Emma Cagnin, Alice Nardo, Loveth Omoruyi, Emma Graziani, Giulia Marconato, Linda Nwakalor Martina Armini Italia Under 22 maschile: Paolo Porro, Leonardo Ferrato, Tommaso Rinaldi, Alberto Pol, Giulio Magalini, Nicola Cianciotta, Matteo Meschiari, Andrea Schiro, Mattia Gottardo, Mirco Compagnoni, Francesco Comparoni, Federico Crosato, Daniele Mellano, Damiano Catania

22 maschile: Paolo Porro, Leonardo Ferrato, Tommaso Rinaldi, Alberto Pol, Giulio Magalini, Nicola Cianciotta, Matteo Meschiari, Andrea Schiro, Mattia Gottardo, Mirco Compagnoni, Francesco Comparoni, Federico Crosato, Daniele Mellano, Damiano Catania Italia Under 20 maschile: Mattia Boninfante: Alessandro Fanizza, Alessandro Alberto Bovolenta, Luca Porro, Mattia Orioli, Gaetano Penna, Federico Roberti, Riccardo Iervolino, Ionut Alin Ambrose, Cosimo Balestra, Mattia Eccher, Nicolò Volpe, Gabriele Laurenzano, Matteo Staforini

Mattia Boninfante: Alessandro Fanizza, Alessandro Alberto Bovolenta, Luca Porro, Mattia Orioli, Gaetano Penna, Federico Roberti, Riccardo Iervolino, Ionut Alin Ambrose, Cosimo Balestra, Mattia Eccher, Nicolò Volpe, Gabriele Laurenzano, Matteo Staforini Italia Under 19 femminile: 10. Viola Passaro, 3. Dominika Giuliani, 20. Anna Bardaro, 6. Ilaria Batte, 14. Lisa Esposito, 17. Omonigho Princess Atamah, 9. Manuela Ribechi, 15. Julia Ituma, 7. Giulia Viscioni, 13. Arianna Gambini, 1. Nausica Acciarri, 2. Nicole Modesti, 5. Matilde Munarini, 4. Virginia Adriano.

Titoli seniores vinti dall'Italia di pallavolo 2022

VNL femminile: medaglia d’oro (15 gare, 13 vittorie)

Giochi del Mediterraneo femminile: medaglia d’oro (6 gare, 5 vittorie)

Giochi del Mediterraneo maschile: medaglia di bronzo (5 gare, 4 vittorie)

Campionato del mondo maschile: medaglia d'oro – (7 gare, 7 vittorie)

Campionato del mondo femminile: medaglia di bronzo

Parimenti memorabile è stato il 2022 delle Nazionali seniores, con lo splendido oro nella VNL per la squadra femminile italiana e il bronzo iridato, mentre la compagine maschile si è laureata Campione del mondo.

Il dato è ancora più apoteosico se si pensa che tanto la Nazionale senior maschile quanto quella femminile sono Campioni continentali in carica, a certificare il dominio totale della pallavolo italiana a livello europeo.

I successi senior del 2022 hanno inoltre contribuito alla scalata dell'Italia nel ranking di qualificazione Olimpica (formazioni entrambe seconde) per l'accesso all'OQT, il torneo del 2023 che stacca il pass diretto per Parigi alle migliori sei squadre del torneo.

PER SAPERNE DI PIÙ: Le squadre invitate dalla FIVB al Torneo di qualificazione Olimpica di volley femminile, appuntamento cruciale della pallavolo verso Paris 2024