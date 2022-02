1500m donne short track: Fontana argento leggendario e undicesima medaglia in carriera. Bis dorato per Choi

Infinita, strepitosa, leggendaria Arianna FONTANA.

Dopo le fatiche dei giorni scorsi, la "freccia bionda" italiana pesca nuove energie nell'ultima giornata dello short track Olimpico, e conquista un fantastico argento battendo l'olandese Suzanne SCHULTING, già battuta nei 1.500 e comunque alla quarta medaglia cinese.

L'oro va alla fortissima coreana CHOI Min-jeong, che riesce a bissare la vittoria di PyeongChang 2018 e a "vendicare" l'argento nei 1000m a Beijing 2022 (con anche nuovo record Olimpico stabilito nei quarti di finale: 2:16.831).

Oggi andava in scena l'ultimo atto dello short track Olimpico allo Stadio indoor della Capitale, con i 1500m femminili che vedevano ancora protagonista l'eterna, inesauribile, Arianna Fontana. E l'azzurra non ha tradito le attese, riuscendo ad andare oltre le 2 medaglie Olimpiche già in saccoccia e sorpassando così Stefania Belmondo in testa alla classifica dei più medagliati Olimpici Invernali della storia azzurra: sono 11 ora le medaglie vinte dalla 31enne in cinque edizioni dei Giochi.

Come nelle attese la finale è stata molto combattuta, con le tre favorite che si sono controllate fino a quando Choi ha trovato il guizzo per sgusciare davanti, seguita da Fontana che ha contenuto la reazione rabbiosa della Schulting, costretta a restarle dietro per un nonnulla e ad accontentarsi del metallo meno pregiato.

Con le due vinte stasera, sono 4 le medaglie azzurre vinte nello short track a Beijing 2022, mentre sono 15 quelle complessive dell'Italia a questa edizione dei Giochi.

Un'Olimpiade sfavillante per gli azzurri, a cui è mancata solo qualche gioia dorata in più e un titolo dallo sci alpino maschile.

IL PODIO OLIMPICO DEI 1500M FEMMINILI

CHOI Min-jeong (KOR), 2:17.789

Arianna Fontana (ITA), 2:17.862

Suzanne Schulting (NED), 2:17.865

Le dichiarazioni delle medagliate dei 1500m femminili

